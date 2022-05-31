https://ria.ru/20220531/obstrel-1792097014.html

В Пантелеймоновке в результате обстрела ВСУ ранен подросток

В Пантелеймоновке в результате обстрела ВСУ ранен подросток - РИА Новости, 31.05.2022

В Пантелеймоновке в результате обстрела ВСУ ранен подросток

При обстреле Пантелеймоновки в Донбассе пострадали два человека, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:51

2022-05-31T16:51

2022-05-31T17:24

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. При обстреле Пантелеймоновки в Донбассе пострадали два человека, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии <...> поступила информация о ранении подростка в результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) н. п. Пантелеймоновка. Еще одно гражданское лицо находится под завалами дома по адресу: ул. Виноградная, 4", — говорится в сообщении ведомства.Насколько тяжелыми оказались травмы и в каком состоянии находятся пострадавшие, не сообщается.Сегодня при обстреле территории ДНР погибли два человека, еще пятеро ранены. Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/dnr-1791947512.html

украина

донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика