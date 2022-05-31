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Украинские войска обстреляли школу в Еленовке

Украинские войска обстреляли школу в Еленовке - РИА Новости, 31.05.2022

Украинские войска обстреляли школу в Еленовке

Украинские войска обстреляли территорию школы в Еленовке. Об этом в Telegram-канале сообщил штаб теробороны ДНР. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:38

2022-05-31T14:38

2022-05-31T16:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию школы в Еленовке. Об этом в Telegram-канале сообщил штаб теробороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) обстреляли территорию школы, расположенной в Еленовке, по улице Ленина", — говорится в заявлении.Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что ВСУ выпустили в направлении поселка шесть снарядов калибра 152 миллиметра.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины