В МИД рассказали об усилиях по обмену заключенными с США
Замглавы МИД Иванов назвал обмен заключенными между Россией и США чувствительным вопросом
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Москва предпочитает не афишировать усилия и не спекулировать на теме обмена заключенными между Россией и США, это крайне чувствительный вопрос, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Что касается обменов заключенными, то это крайне чувствительная тема, поскольку речь идет о человеческих судьбах. Традиционно соответствующий переговорный процесс имеет сложный и закрытый характер, договаривающиеся стороны предпочитают его не афишировать. Это тот самый случай, когда медийное сопровождение может быть во вред, а не на пользу дела", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о возможности новых обменов заключенными между РФ и США, в том числе Виктора Бута и Пола Уилана.
В конце апреля в Турции состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко. На фоне этих событий активизировались спекуляции на тему возможного обмена другого россиянина - Виктора Бута, который был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США, где сейчас отбывает тюремный срок.
Наиболее часто в качестве кандидатов на обмен на Виктора Бута в российских и американских СМИ фигурируют американская баскетболистка Бриттни Грайнер, находящаяся под следствием в России по обвинению в попытке провоза через границу наркотических веществ, и Пол Уилан, осужденный в РФ на 16 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже. Однако ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости об отсутствии оснований для включения Уилана в списки на возможный обмен.
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