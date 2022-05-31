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В МИД рассказали об усилиях по обмену заключенными с США - РИА Новости, 31.05.2022
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В МИД рассказали об усилиях по обмену заключенными с США
В МИД рассказали об усилиях по обмену заключенными с США - РИА Новости, 31.05.2022
В МИД рассказали об усилиях по обмену заключенными с США
Москва предпочитает не афишировать усилия и не спекулировать на теме обмена заключенными между Россией и США, это крайне чувствительный вопрос, заявил в... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:50
2022-05-31T09:50
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
политика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Москва предпочитает не афишировать усилия и не спекулировать на теме обмена заключенными между Россией и США, это крайне чувствительный вопрос, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Что касается обменов заключенными, то это крайне чувствительная тема, поскольку речь идет о человеческих судьбах. Традиционно соответствующий переговорный процесс имеет сложный и закрытый характер, договаривающиеся стороны предпочитают его не афишировать. Это тот самый случай, когда медийное сопровождение может быть во вред, а не на пользу дела", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о возможности новых обменов заключенными между РФ и США, в том числе Виктора Бута и Пола Уилана.В конце апреля в Турции состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко. На фоне этих событий активизировались спекуляции на тему возможного обмена другого россиянина - Виктора Бута, который был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США, где сейчас отбывает тюремный срок.Наиболее часто в качестве кандидатов на обмен на Виктора Бута в российских и американских СМИ фигурируют американская баскетболистка Бриттни Грайнер, находящаяся под следствием в России по обвинению в попытке провоза через границу наркотических веществ, и Пол Уилан, осужденный в РФ на 16 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже. Однако ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости об отсутствии оснований для включения Уилана в списки на возможный обмен.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, политика
09:50 31.05.2022
 
В МИД рассказали об усилиях по обмену заключенными с США

Замглавы МИД Иванов назвал обмен заключенными между Россией и США чувствительным вопросом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Москва предпочитает не афишировать усилия и не спекулировать на теме обмена заключенными между Россией и США, это крайне чувствительный вопрос, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Что касается обменов заключенными, то это крайне чувствительная тема, поскольку речь идет о человеческих судьбах. Традиционно соответствующий переговорный процесс имеет сложный и закрытый характер, договаривающиеся стороны предпочитают его не афишировать. Это тот самый случай, когда медийное сопровождение может быть во вред, а не на пользу дела", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о возможности новых обменов заключенными между РФ и США, в том числе Виктора Бута и Пола Уилана.
В конце апреля в Турции состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко. На фоне этих событий активизировались спекуляции на тему возможного обмена другого россиянина - Виктора Бута, который был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США, где сейчас отбывает тюремный срок.
Наиболее часто в качестве кандидатов на обмен на Виктора Бута в российских и американских СМИ фигурируют американская баскетболистка Бриттни Грайнер, находящаяся под следствием в России по обвинению в попытке провоза через границу наркотических веществ, и Пол Уилан, осужденный в РФ на 16 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже. Однако ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости об отсутствии оснований для включения Уилана в списки на возможный обмен.
Президент Соединенных Штатов Америки Ричард Никсон и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев (слева направо) во время подписания Договора об ограничении стратегических вооружений. Москва, Кремль - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 02:01
Основы взаимоотношений между СССР и США
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШАПолитика
 
 
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