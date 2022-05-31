https://ria.ru/20220531/obmen-1791931785.html

В МИД рассказали об усилиях по обмену заключенными с США

В МИД рассказали об усилиях по обмену заключенными с США - РИА Новости, 31.05.2022

В МИД рассказали об усилиях по обмену заключенными с США

Москва предпочитает не афишировать усилия и не спекулировать на теме обмена заключенными между Россией и США, это крайне чувствительный вопрос, заявил в... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T09:50

2022-05-31T09:50

2022-05-31T09:50

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Москва предпочитает не афишировать усилия и не спекулировать на теме обмена заключенными между Россией и США, это крайне чувствительный вопрос, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Что касается обменов заключенными, то это крайне чувствительная тема, поскольку речь идет о человеческих судьбах. Традиционно соответствующий переговорный процесс имеет сложный и закрытый характер, договаривающиеся стороны предпочитают его не афишировать. Это тот самый случай, когда медийное сопровождение может быть во вред, а не на пользу дела", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о возможности новых обменов заключенными между РФ и США, в том числе Виктора Бута и Пола Уилана.В конце апреля в Турции состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко. На фоне этих событий активизировались спекуляции на тему возможного обмена другого россиянина - Виктора Бута, который был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США, где сейчас отбывает тюремный срок.Наиболее часто в качестве кандидатов на обмен на Виктора Бута в российских и американских СМИ фигурируют американская баскетболистка Бриттни Грайнер, находящаяся под следствием в России по обвинению в попытке провоза через границу наркотических веществ, и Пол Уилан, осужденный в РФ на 16 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже. Однако ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости об отсутствии оснований для включения Уилана в списки на возможный обмен.

https://ria.ru/20220529/vzaimootnosheniya-1791088964.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, политика