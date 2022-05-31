https://ria.ru/20220531/neft-1792219780.html
FT: Британия и ЕС ввели запрет на страхование российских судов с нефтью
FT: Британия и ЕС ввели запрет на страхование российских судов с нефтью - РИА Новости, 01.06.2022
FT: Британия и ЕС ввели запрет на страхование российских судов с нефтью
Британия и ЕС договорились о совместном запрете на страхование танкеров, занимающихся доставкой нефти из России, пишет Financial Times, ссылаясь на собственные... РИА Новости, 01.06.2022
2022-05-31T22:53
2022-05-31T22:53
2022-06-01T00:44
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
россия
великобритания
москва
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570555026_0:102:3152:1875_1920x0_80_0_0_4650c21afc971fbc62f14abc2e74905c.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Британия и ЕС договорились о совместном запрете на страхование танкеров, занимающихся доставкой нефти из России, пишет Financial Times, ссылаясь на собственные источники.Ранее Wall Street Journal писала, что Брюссель планирует ввести запрет на страхование таких танкеров, мера будет реализовываться постепенно в течение полугода.По данным FT, участие в запрете Британии заблокирует для Москвы важный страховой рынок Lloyd's of London и кардинальным образом сузит возможности по продаже необработанной нефти.Источники заявили, что Греция и Кипр дали согласие на данный запрет лишь после того, как Британия взяла на себя обязательство поступить аналогичным образом.По информации издания, власти Соединенного Королевства не стали давать комментарии относительно возможности введения запрета на страхование судов. Источники однако рассказали, что в ближайшее время будет объявлено о соответствующей мере. Другой источник рассказал изданию, что страны "большой семерки" также рассматривают возможный запрет страхования судов, доставляющих нефть из России, но подобные меры не вступят в силу в ближайшие полгода.Лидеры Евросоюза договорились в ночь на вторник о шестом пакете санкций против России, в который включено поэтапное введение запрета на закупки нефти у России. Запрет коснется лишь морских поставок.
https://ria.ru/20220531/neft-1791942557.html
https://ria.ru/20220531/neft-1791914389.html
россия
великобритания
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570555026_318:0:2857:1904_1920x0_80_0_0_b491aad0c6e6a62c9ca27a1ae9b55048.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, россия, великобритания, москва, евросоюз, еврокомиссия, swift
22:53 31.05.2022 (обновлено: 00:44 01.06.2022)
FT: Британия и ЕС ввели запрет на страхование российских судов с нефтью
FT: Британия и ЕС согласовали запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть