https://ria.ru/20220531/neft-1792219780.html

FT: Британия и ЕС ввели запрет на страхование российских судов с нефтью

FT: Британия и ЕС ввели запрет на страхование российских судов с нефтью - РИА Новости, 01.06.2022

FT: Британия и ЕС ввели запрет на страхование российских судов с нефтью

Британия и ЕС договорились о совместном запрете на страхование танкеров, занимающихся доставкой нефти из России, пишет Financial Times, ссылаясь на собственные... РИА Новости, 01.06.2022

2022-05-31T22:53

2022-05-31T22:53

2022-06-01T00:44

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Британия и ЕС договорились о совместном запрете на страхование танкеров, занимающихся доставкой нефти из России, пишет Financial Times, ссылаясь на собственные источники.Ранее Wall Street Journal писала, что Брюссель планирует ввести запрет на страхование таких танкеров, мера будет реализовываться постепенно в течение полугода.По данным FT, участие в запрете Британии заблокирует для Москвы важный страховой рынок Lloyd's of London и кардинальным образом сузит возможности по продаже необработанной нефти.Источники заявили, что Греция и Кипр дали согласие на данный запрет лишь после того, как Британия взяла на себя обязательство поступить аналогичным образом.По информации издания, власти Соединенного Королевства не стали давать комментарии относительно возможности введения запрета на страхование судов. Источники однако рассказали, что в ближайшее время будет объявлено о соответствующей мере. Другой источник рассказал изданию, что страны "большой семерки" также рассматривают возможный запрет страхования судов, доставляющих нефть из России, но подобные меры не вступят в силу в ближайшие полгода.Лидеры Евросоюза договорились в ночь на вторник о шестом пакете санкций против России, в который включено поэтапное введение запрета на закупки нефти у России. Запрет коснется лишь морских поставок.

https://ria.ru/20220531/neft-1791942557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, россия, великобритания, москва, евросоюз, еврокомиссия, swift