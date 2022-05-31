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FT: Британия и ЕС ввели запрет на страхование российских судов с нефтью - РИА Новости, 01.06.2022
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FT: Британия и ЕС ввели запрет на страхование российских судов с нефтью
FT: Британия и ЕС ввели запрет на страхование российских судов с нефтью - РИА Новости, 01.06.2022
FT: Британия и ЕС ввели запрет на страхование российских судов с нефтью
Британия и ЕС договорились о совместном запрете на страхование танкеров, занимающихся доставкой нефти из России, пишет Financial Times, ссылаясь на собственные... РИА Новости, 01.06.2022
2022-05-31T22:53
2022-06-01T00:44
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Британия и ЕС договорились о совместном запрете на страхование танкеров, занимающихся доставкой нефти из России, пишет Financial Times, ссылаясь на собственные источники.Ранее Wall Street Journal писала, что Брюссель планирует ввести запрет на страхование таких танкеров, мера будет реализовываться постепенно в течение полугода.По данным FT, участие в запрете Британии заблокирует для Москвы важный страховой рынок Lloyd's of London и кардинальным образом сузит возможности по продаже необработанной нефти.Источники заявили, что Греция и Кипр дали согласие на данный запрет лишь после того, как Британия взяла на себя обязательство поступить аналогичным образом.По информации издания, власти Соединенного Королевства не стали давать комментарии относительно возможности введения запрета на страхование судов. Источники однако рассказали, что в ближайшее время будет объявлено о соответствующей мере. Другой источник рассказал изданию, что страны "большой семерки" также рассматривают возможный запрет страхования судов, доставляющих нефть из России, но подобные меры не вступят в силу в ближайшие полгода.Лидеры Евросоюза договорились в ночь на вторник о шестом пакете санкций против России, в который включено поэтапное введение запрета на закупки нефти у России. Запрет коснется лишь морских поставок.
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цены на нефть, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, россия, великобритания, москва, евросоюз, еврокомиссия, swift
22:53 31.05.2022 (обновлено: 00:44 01.06.2022)
 
FT: Британия и ЕС ввели запрет на страхование российских судов с нефтью

FT: Британия и ЕС согласовали запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Британия и ЕС договорились о совместном запрете на страхование танкеров, занимающихся доставкой нефти из России, пишет Financial Times, ссылаясь на собственные источники.
Ранее Wall Street Journal писала, что Брюссель планирует ввести запрет на страхование таких танкеров, мера будет реализовываться постепенно в течение полугода.
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По данным FT, участие в запрете Британии заблокирует для Москвы важный страховой рынок Lloyd's of London и кардинальным образом сузит возможности по продаже необработанной нефти.
Источники заявили, что Греция и Кипр дали согласие на данный запрет лишь после того, как Британия взяла на себя обязательство поступить аналогичным образом.
По информации издания, власти Соединенного Королевства не стали давать комментарии относительно возможности введения запрета на страхование судов. Источники однако рассказали, что в ближайшее время будет объявлено о соответствующей мере.
Другой источник рассказал изданию, что страны "большой семерки" также рассматривают возможный запрет страхования судов, доставляющих нефть из России, но подобные меры не вступят в силу в ближайшие полгода.
Лидеры Евросоюза договорились в ночь на вторник о шестом пакете санкций против России, в который включено поэтапное введение запрета на закупки нефти у России. Запрет коснется лишь морских поставок.
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Цены на нефтьУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровРоссияВеликобританияМоскваЕвросоюзЕврокомиссияSWIFT
 
 
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