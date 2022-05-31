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Премьер Польши: ЕС хочет запретить третьим странам покупать нефть у России

Премьер Польши: ЕС хочет запретить третьим странам покупать нефть у России - РИА Новости, 31.05.2022

Премьер Польши: ЕС хочет запретить третьим странам покупать нефть у России

В Европейском союзе хотят запретить третьим странам покупать нефть у России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:51

2022-05-31T17:51

2022-05-31T18:38

урсула фон дер ляйен

брюссель

еврокомиссия

евросоюз

украина

польша

матеуш моравецкий

россия

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БРЮССЕЛЬ, 31 мая — РИА Новости. В Европейском союзе хотят запретить третьим странам покупать нефть у России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе.Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против России, которое коснется поставок нефти по морю. Поступающее по трубопроводу топливо не попадет в новый пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС откажется почти от 90 процентов импорта российской нефти.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Принятие шестого списка мер затягивалось из-за отказа ряда стран, в частности, Венгрии, поддержать полный отказ от закупок нефти.

https://ria.ru/20220531/embargo-1792108585.html

брюссель

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польша

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