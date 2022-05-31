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Премьер Польши: ЕС хочет запретить третьим странам покупать нефть у России
Премьер Польши: ЕС хочет запретить третьим странам покупать нефть у России - РИА Новости, 31.05.2022
Премьер Польши: ЕС хочет запретить третьим странам покупать нефть у России
В Европейском союзе хотят запретить третьим странам покупать нефть у России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:51
2022-05-31T17:51
2022-05-31T18:38
урсула фон дер ляйен
брюссель
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евросоюз
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польша
матеуш моравецкий
россия
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая — РИА Новости. В Европейском союзе хотят запретить третьим странам покупать нефть у России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе.Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против России, которое коснется поставок нефти по морю. Поступающее по трубопроводу топливо не попадет в новый пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС откажется почти от 90 процентов импорта российской нефти.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Принятие шестого списка мер затягивалось из-за отказа ряда стран, в частности, Венгрии, поддержать полный отказ от закупок нефти.
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урсула фон дер ляйен, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, украина, польша, матеуш моравецкий, россия, москва, в мире
17:51 31.05.2022 (обновлено: 18:38 31.05.2022)
Премьер Польши: ЕС хочет запретить третьим странам покупать нефть у России
Моравецкий заявил, что в ЕС хотят запретить третьим странам покупать российскую нефть