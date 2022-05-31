https://ria.ru/20220531/neft-1792098872.html
Страны ЕС сократят закупки российской нефти на 92 процента до конца года
Страны ЕС сократят закупки российской нефти на 92 процента до конца года - РИА Новости, 31.05.2022
Страны ЕС сократят закупки российской нефти на 92 процента до конца года
ЕС сократит экспорт российской нефти к концу года на 92%, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T16:55
2022-05-31T16:55
2022-05-31T17:10
экономика
россия
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. ЕС сократит экспорт российской нефти к концу года на 92%, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон."Мы договорились о новом пакете санкций... Они должны нам помочь сократить использование российской нефти к концу года на 92%... Этот новый пакет санкций против РФ - исторический. Мы решили избавиться от зависимости от российской нефти как можно скорее", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, который проходил в Брюсселе 30-31 мая.Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
https://radiosputnik.ria.ru/20220531/neft-1792071553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, эммануэль макрон
16:55 31.05.2022 (обновлено: 17:10 31.05.2022)
Страны ЕС сократят закупки российской нефти на 92 процента до конца года
Макрон: cтраны ЕС сократят закупки российской нефти на 92 процента до конца года