https://ria.ru/20220531/neft-1792098872.html

Страны ЕС сократят закупки российской нефти на 92 процента до конца года

Страны ЕС сократят закупки российской нефти на 92 процента до конца года - РИА Новости, 31.05.2022

Страны ЕС сократят закупки российской нефти на 92 процента до конца года

ЕС сократит экспорт российской нефти к концу года на 92%, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:55

2022-05-31T16:55

2022-05-31T17:10

экономика

россия

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_e206938ebe4fd25329cda5cc76372257.jpg

ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. ЕС сократит экспорт российской нефти к концу года на 92%, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон."Мы договорились о новом пакете санкций... Они должны нам помочь сократить использование российской нефти к концу года на 92%... Этот новый пакет санкций против РФ - исторический. Мы решили избавиться от зависимости от российской нефти как можно скорее", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, который проходил в Брюсселе 30-31 мая.Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/neft-1792071553.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, эммануэль макрон