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Страны ЕС сократят закупки российской нефти на 92 процента до конца года - РИА Новости, 31.05.2022
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Страны ЕС сократят закупки российской нефти на 92 процента до конца года
Страны ЕС сократят закупки российской нефти на 92 процента до конца года - РИА Новости, 31.05.2022
Страны ЕС сократят закупки российской нефти на 92 процента до конца года
ЕС сократит экспорт российской нефти к концу года на 92%, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T16:55
2022-05-31T17:10
экономика
россия
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. ЕС сократит экспорт российской нефти к концу года на 92%, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон."Мы договорились о новом пакете санкций... Они должны нам помочь сократить использование российской нефти к концу года на 92%... Этот новый пакет санкций против РФ - исторический. Мы решили избавиться от зависимости от российской нефти как можно скорее", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, который проходил в Брюсселе 30-31 мая.Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
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экономика, россия, эммануэль макрон
16:55 31.05.2022 (обновлено: 17:10 31.05.2022)
 
Страны ЕС сократят закупки российской нефти на 92 процента до конца года

Макрон: cтраны ЕС сократят закупки российской нефти на 92 процента до конца года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. ЕС сократит экспорт российской нефти к концу года на 92%, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы договорились о новом пакете санкций... Они должны нам помочь сократить использование российской нефти к концу года на 92%... Этот новый пакет санкций против РФ - исторический. Мы решили избавиться от зависимости от российской нефти как можно скорее", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, который проходил в Брюсселе 30-31 мая.
Нефть - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 15:59Сказано в эфире
"Дружба" "Дружбой", остальное – врозь. ЕС частично запретил нефть из России
Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
 
ЭкономикаРоссияЭммануэль Макрон
 
 
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