11:44 31.05.2022 (обновлено: 13:20 31.05.2022)
Болгария добилась исключения из эмбарго ЕС на импорт российской нефти
Премьер Петков заявил, что Болгарию до 2024 года не коснется запрет ЕС на ввоз российской нефти
© AFP 2022 / Nikolay DoychinovРезервуары для хранения топлива "Лукойл" в терминале "Росенец Порт" недалеко от Бургаса
Резервуары для хранения топлива "Лукойл" в терминале "Росенец Порт" недалеко от Бургаса. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Болгария добилась исключения из эмбарго Европейского союза на поставки российской нефти до конца 2024 года, сообщает Sofia Globe со ссылкой на премьер-министра страны Кирила Петкова.
"Сегодня появится общее заключение, в котором нет точных деталей по странам, но в реальных соглашениях, которые будут опубликованы через два дня, у Болгарии будет отдельный пункт с отступлениями конкретно для нас", — приводит издание слова чиновника.
По его словам, такое исключение позволит Софии приспособить нефтеперерабатывающую отрасль к импорту топлива из других стран.
После первого дня саммита в Брюсселе лидерам стран — членов Евросоюза удалось договориться о частичном запрете на поставки нефти из России, который коснется морских перевозок. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, это затронет две трети импорта. Топливо, поступающее по трубопроводу, не попадет под новые ограничительные меры. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу года ЕС фактически сократит импорт российской нефти на 90 процентов.
Как отметил депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин, с учетом роста нефтяных цен, который произойдет из-за санкций ЕС, Россия не сильно потеряет в доходах. По мнению замглавы экономического комитета Совфеда Ивана Абрамова, Россия может найти новые рынки сбыта нефти в Юго-Восточной Азии и Африке.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В странах Евросоюза всерьез рассматривают возможность отказа от российских нефти и газа. При этом шестой пакет санкций долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия.