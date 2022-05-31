https://ria.ru/20220531/neft-1791968809.html

Болгария добилась исключения из эмбарго ЕС на импорт российской нефти

Болгария добилась исключения из эмбарго ЕС на импорт российской нефти - РИА Новости, 31.05.2022

Болгария добилась исключения из эмбарго ЕС на импорт российской нефти

Болгария добилась исключения из эмбарго Европейского союза на поставки российской нефти до конца 2024 года, сообщает Sofia Globe со ссылкой на премьер-министра... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:44

2022-05-31T11:44

2022-05-31T13:20

в мире

болгария

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Болгария добилась исключения из эмбарго Европейского союза на поставки российской нефти до конца 2024 года, сообщает Sofia Globe со ссылкой на премьер-министра страны Кирила Петкова.По его словам, такое исключение позволит Софии приспособить нефтеперерабатывающую отрасль к импорту топлива из других стран.После первого дня саммита в Брюсселе лидерам стран — членов Евросоюза удалось договориться о частичном запрете на поставки нефти из России, который коснется морских перевозок. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, это затронет две трети импорта. Топливо, поступающее по трубопроводу, не попадет под новые ограничительные меры. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу года ЕС фактически сократит импорт российской нефти на 90 процентов.Как отметил депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин, с учетом роста нефтяных цен, который произойдет из-за санкций ЕС, Россия не сильно потеряет в доходах. По мнению замглавы экономического комитета Совфеда Ивана Абрамова, Россия может найти новые рынки сбыта нефти в Юго-Восточной Азии и Африке.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В странах Евросоюза всерьез рассматривают возможность отказа от российских нефти и газа. При этом шестой пакет санкций долгое время блокировали некоторые государства, в частности Венгрия.

https://ria.ru/20220531/zabluzhdenie-1791909342.html

https://ria.ru/20220531/neft-1791914389.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, болгария, россия, евросоюз, санкции в отношении россии