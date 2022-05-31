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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 123 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 123 долларов за баррель - РИА Новости, 31.05.2022

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 123 долларов за баррель

Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются на 1% и более, а цена фьючерсов Brent (с поставкой в июле) поднялась выше 123 долларов за баррель, в то время РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T07:56

2022-05-31T07:56

2022-05-31T07:56

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются на 1% и более, а цена фьючерсов Brent (с поставкой в июле) поднялась выше 123 долларов за баррель, в то время как ЕС принял решение ограничить импорт российской нефти, нефть такая дорогая впервые более чем за два месяца, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 7.40 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,43%, до 119,28 доллара за баррель, июльских - на 1,26%, до 123,2 доллара. Brent торгуется выше 123 долларов за баррель впервые с 24 марта. Июльские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 1,2%, до 118,59 доллара за баррель.В ночь на вторник ЕС достиг согласия в вопросе введения частичного нефтяного эмбарго, которое коснется поставок нефти по морю из РФ. При этом блок подтвердил, что поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций. Но подразумевается, что к концу года ЕС фактически сократит на 90% импорт нефти.Способствуют удорожанию нефти также ожидания роста спроса в Китае, поскольку страна ослабляет ограничения на передвижение людей, приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ANZ. Китай - один из крупнейших импортеров и потребителей нефти.Также рынки продолжают следить за ситуацией с греческими танкерами. Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции 27 мая задержали в Персидском заливе два танкера. По их заявлению, это стало ответом на действия властей Греции, которые ранее захватили танкер с иранской нефтью, а затем передали нефть американским властям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, цены на нефть, россия, brent, wti (нефть)