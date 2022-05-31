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Столтенберг приедет в США, чтобы обсудить расширение НАТО - РИА Новости, 31.05.2022
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Столтенберг приедет в США, чтобы обсудить расширение НАТО
Столтенберг приедет в США, чтобы обсудить расширение НАТО - РИА Новости, 31.05.2022
Столтенберг приедет в США, чтобы обсудить расширение НАТО
Вашингтон ожидает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду посетит с визитом США, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T23:16
2022-05-31T23:16
в мире
вашингтон (штат)
финляндия
швеция
нато
нед прайс
йенс столтенберг
сша
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Вашингтон ожидает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду посетит с визитом США, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Генеральный секретарь НАТО Столтенберг завтра будет находиться здесь с визитом", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга. Он не уточнил, как долго продлится этот визит.На вопрос о том, ожидает ли Вашингтон по-прежнему скорейшего разрешения спорных вопросов между Финляндией, Швецией и Турцией относительно заявок Хельсинки и Стокгольма на вступление в НАТО, дипломат ответил, что эта тема войдет в повестку предстоящих 1 июня дискуссий американского руководства с генсеком альянса в Вашингтоне.
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вашингтон (штат)
финляндия
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в мире, вашингтон (штат), финляндия, швеция, нато, нед прайс, йенс столтенберг, сша
23:16 31.05.2022
 
Столтенберг приедет в США, чтобы обсудить расширение НАТО

Представитель Госдепа Прайс: Столтенберг намерен 1 июня обсудить в США расширение НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Вашингтон ожидает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду посетит с визитом США, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Генеральный секретарь НАТО Столтенберг завтра будет находиться здесь с визитом", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга. Он не уточнил, как долго продлится этот визит.
На вопрос о том, ожидает ли Вашингтон по-прежнему скорейшего разрешения спорных вопросов между Финляндией, Швецией и Турцией относительно заявок Хельсинки и Стокгольма на вступление в НАТО, дипломат ответил, что эта тема войдет в повестку предстоящих 1 июня дискуссий американского руководства с генсеком альянса в Вашингтоне.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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В миреВашингтон (штат)ФинляндияШвецияНАТОНед ПрайсЙенс СтолтенбергСША
 
 
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