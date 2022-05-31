https://ria.ru/20220531/nato-1792221422.html

Столтенберг приедет в США, чтобы обсудить расширение НАТО

Столтенберг приедет в США, чтобы обсудить расширение НАТО - РИА Новости, 31.05.2022

Столтенберг приедет в США, чтобы обсудить расширение НАТО

Вашингтон ожидает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду посетит с визитом США, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T23:16

2022-05-31T23:16

2022-05-31T23:16

в мире

вашингтон (штат)

финляндия

швеция

нато

нед прайс

йенс столтенберг

сша

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Вашингтон ожидает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду посетит с визитом США, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Генеральный секретарь НАТО Столтенберг завтра будет находиться здесь с визитом", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга. Он не уточнил, как долго продлится этот визит.На вопрос о том, ожидает ли Вашингтон по-прежнему скорейшего разрешения спорных вопросов между Финляндией, Швецией и Турцией относительно заявок Хельсинки и Стокгольма на вступление в НАТО, дипломат ответил, что эта тема войдет в повестку предстоящих 1 июня дискуссий американского руководства с генсеком альянса в Вашингтоне.

https://ria.ru/20220531/koshmar-1791912189.html

вашингтон (штат)

финляндия

швеция

сша

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Наталья Макарова

в мире, вашингтон (штат), финляндия, швеция, нато, нед прайс, йенс столтенберг, сша