https://ria.ru/20220531/nato-1792221422.html
Столтенберг приедет в США, чтобы обсудить расширение НАТО
Столтенберг приедет в США, чтобы обсудить расширение НАТО - РИА Новости, 31.05.2022
Столтенберг приедет в США, чтобы обсудить расширение НАТО
Вашингтон ожидает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду посетит с визитом США, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T23:16
2022-05-31T23:16
2022-05-31T23:16
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вашингтон (штат)
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нед прайс
йенс столтенберг
сша
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Вашингтон ожидает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду посетит с визитом США, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Генеральный секретарь НАТО Столтенберг завтра будет находиться здесь с визитом", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга. Он не уточнил, как долго продлится этот визит.На вопрос о том, ожидает ли Вашингтон по-прежнему скорейшего разрешения спорных вопросов между Финляндией, Швецией и Турцией относительно заявок Хельсинки и Стокгольма на вступление в НАТО, дипломат ответил, что эта тема войдет в повестку предстоящих 1 июня дискуссий американского руководства с генсеком альянса в Вашингтоне.
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вашингтон (штат)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), финляндия, швеция, нато, нед прайс, йенс столтенберг, сша
Столтенберг приедет в США, чтобы обсудить расширение НАТО
Представитель Госдепа Прайс: Столтенберг намерен 1 июня обсудить в США расширение НАТО