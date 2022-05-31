https://ria.ru/20220531/nato-1791940576.html

Генсек НАТО предложил провести встречу глав МИД Турции, Финляндии и Швеции

Генсек НАТО предложил провести встречу глав МИД Турции, Финляндии и Швеции - РИА Новости, 31.05.2022

Генсек НАТО предложил провести встречу глав МИД Турции, Финляндии и Швеции

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил провести встречу глав МИД Турции, Финляндии и Швеции, Анкара ждет ответа на свои условия, представленные этим странам для РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:26

2022-05-31T10:26

2022-05-31T10:26

в мире

владимир путин

финляндия

турция

швеция

рабочая партия курдистана

нато

йенс столтенберг

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АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил провести встречу глав МИД Турции, Финляндии и Швеции, Анкара ждет ответа на свои условия, представленные этим странам для их членства в НАТО, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана."Генсек НАТО держит в курсе ситуацию, находится в контактах с главой нашего государства, со мной. Он предложил провести техническую встречу и трехстороннюю встречу глав МИД. Но мы заявили, что без ответа на наши письменные условия встреча не имеет смысла", - заявил Чавушоглу, отвечая на вопросы редакторов в агентстве Anadolu.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.

https://ria.ru/20220529/turtsiya-1791558447.html

https://ria.ru/20220526/turtsiya-1790966743.html

финляндия

турция

швеция

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Ольга Маркова

в мире, владимир путин, финляндия, турция, швеция, рабочая партия курдистана, нато, йенс столтенберг, мевлют чавушоглу