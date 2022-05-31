Генсек НАТО предложил провести встречу глав МИД Турции, Финляндии и Швеции
Чавушоглу: Столтенберг предложил провести встречу глав МИД Турции, Финляндии и Швеции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил провести встречу глав МИД Турции, Финляндии и Швеции, Анкара ждет ответа на свои условия, представленные этим странам для их членства в НАТО, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
29 мая, 15:56Welt: в НАТО разгорелись три спора из-за Турции
"Генсек НАТО держит в курсе ситуацию, находится в контактах с главой нашего государства, со мной. Он предложил провести техническую встречу и трехстороннюю встречу глав МИД. Но мы заявили, что без ответа на наши письменные условия встреча не имеет смысла", - заявил Чавушоглу, отвечая на вопросы редакторов в агентстве Anadolu.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.