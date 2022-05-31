https://ria.ru/20220531/mariupol-1792055507.html

В Мариуполе с июня начнут выплачивать пенсии и социальные пособия

В Мариуполе с июня начнут выплачивать пенсии и социальные пособия - РИА Новости, 31.05.2022

В Мариуполе с июня начнут выплачивать пенсии и социальные пособия

Жители города Мариуполь начнут получать пенсии и социальные выплаты с июня, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:21

2022-05-31T15:21

2022-05-31T15:29

специальная военная операция на украине

мариуполь

в мире

донецкая народная республика

почта донбасса

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Жители города Мариуполь начнут получать пенсии и социальные выплаты с июня, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."С июня жители Мариуполя начнут получать пенсии и социальные выплаты", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба. Выплаты будут производиться в 12 работающих отделениях "Почты Донбасса".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Минобороны РФ 20 мая 2022 года сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

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Кирилл Волков

мариуполь, в мире, донецкая народная республика, почта донбасса, ситуация в днр и лнр