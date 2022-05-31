https://ria.ru/20220531/litsemerie-1791909537.html
В Германии заявили о "двойной игре" в отношении Украины
В Германии заявили о "двойной игре" в отношении Украины - РИА Новости, 31.05.2022
В Германии заявили о "двойной игре" в отношении Украины
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет двойную игру и делает вид, что помогает Украине. Такое мнение старшего научного сотрудника Германского института международных... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T04:57
2022-05-31T04:57
2022-05-31T07:52
в мире
украина
германия
евросоюз
нато
олаф шольц
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776419493_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_1439e87fdc472bfd3e1891b39c982ba9.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет двойную игру и делает вид, что помогает Украине. Такое мнение старшего научного сотрудника Германского института международных отношений Сабины Фишер приводит британское издание The Spectator.Шольц в ходе недавнего телевизионного обращения к украинцам заявил, что Германия на их стороне, напомнила эксперт. При этом она обвинила власти Германии в том, что те срывают поставки Киеву обещанного оружия.Фишер также отмечает, что торговые отношения с Россией всегда были приоритетом немецкого правительства. Берлин и сейчас отдает им предпочтение, при этом делая вид, что поддерживает Украину в рамках консенсуса ЕС и НАТО, полагает автор статьи."Немецкий меркантилизм просто невыносим. Либо немецкие политики положат ему конец, чего пока не предвидится, либо ЕС ждет распад", - резюмирует The Spectator.Ранее бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман обвинил немецкое руководство в медлительности при принятии решений и нежелании помогать Украине. По его мнению, немецкие власти хотят переждать украинский кризис и заниматься другими вопросами, чтобы, вопреки обещаниям, не поставлять Киеву оружие.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220529/zelenskiy-1791510235.html
украина
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776419493_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_f39d1f49a94508944847fbadb90e5f58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, евросоюз, нато, олаф шольц, россия
04:57 31.05.2022 (обновлено: 07:52 31.05.2022)
В Германии заявили о "двойной игре" в отношении Украины
Немецкий эксперт Фишер: Германия ведет двойную игру, делая вид, что помогает Украине