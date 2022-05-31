https://ria.ru/20220531/litsemerie-1791909537.html

В Германии заявили о "двойной игре" в отношении Украины

В Германии заявили о "двойной игре" в отношении Украины - РИА Новости, 31.05.2022

В Германии заявили о "двойной игре" в отношении Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет двойную игру и делает вид, что помогает Украине. Такое мнение старшего научного сотрудника Германского института международных... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T04:57

2022-05-31T04:57

2022-05-31T07:52

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олаф шольц

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет двойную игру и делает вид, что помогает Украине. Такое мнение старшего научного сотрудника Германского института международных отношений Сабины Фишер приводит британское издание The Spectator.Шольц в ходе недавнего телевизионного обращения к украинцам заявил, что Германия на их стороне, напомнила эксперт. При этом она обвинила власти Германии в том, что те срывают поставки Киеву обещанного оружия.Фишер также отмечает, что торговые отношения с Россией всегда были приоритетом немецкого правительства. Берлин и сейчас отдает им предпочтение, при этом делая вид, что поддерживает Украину в рамках консенсуса ЕС и НАТО, полагает автор статьи."Немецкий меркантилизм просто невыносим. Либо немецкие политики положат ему конец, чего пока не предвидится, либо ЕС ждет распад", - резюмирует The Spectator.Ранее бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман обвинил немецкое руководство в медлительности при принятии решений и нежелании помогать Украине. По его мнению, немецкие власти хотят переждать украинский кризис и заниматься другими вопросами, чтобы, вопреки обещаниям, не поставлять Киеву оружие.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220529/zelenskiy-1791510235.html

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в мире, украина, германия, евросоюз, нато, олаф шольц, россия