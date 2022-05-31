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В Германии заявили о "двойной игре" в отношении Украины - РИА Новости, 31.05.2022
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В Германии заявили о "двойной игре" в отношении Украины
В Германии заявили о "двойной игре" в отношении Украины - РИА Новости, 31.05.2022
В Германии заявили о "двойной игре" в отношении Украины
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет двойную игру и делает вид, что помогает Украине. Такое мнение старшего научного сотрудника Германского института международных... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T04:57
2022-05-31T07:52
в мире
украина
германия
евросоюз
нато
олаф шольц
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет двойную игру и делает вид, что помогает Украине. Такое мнение старшего научного сотрудника Германского института международных отношений Сабины Фишер приводит британское издание The Spectator.Шольц в ходе недавнего телевизионного обращения к украинцам заявил, что Германия на их стороне, напомнила эксперт. При этом она обвинила власти Германии в том, что те срывают поставки Киеву обещанного оружия.Фишер также отмечает, что торговые отношения с Россией всегда были приоритетом немецкого правительства. Берлин и сейчас отдает им предпочтение, при этом делая вид, что поддерживает Украину в рамках консенсуса ЕС и НАТО, полагает автор статьи."Немецкий меркантилизм просто невыносим. Либо немецкие политики положат ему конец, чего пока не предвидится, либо ЕС ждет распад", - резюмирует The Spectator.Ранее бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман обвинил немецкое руководство в медлительности при принятии решений и нежелании помогать Украине. По его мнению, немецкие власти хотят переждать украинский кризис и заниматься другими вопросами, чтобы, вопреки обещаниям, не поставлять Киеву оружие.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, германия, евросоюз, нато, олаф шольц, россия
04:57 31.05.2022 (обновлено: 07:52 31.05.2022)
 
В Германии заявили о "двойной игре" в отношении Украины

Немецкий эксперт Фишер: Германия ведет двойную игру, делая вид, что помогает Украине

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет двойную игру и делает вид, что помогает Украине. Такое мнение старшего научного сотрудника Германского института международных отношений Сабины Фишер приводит британское издание The Spectator.
Шольц в ходе недавнего телевизионного обращения к украинцам заявил, что Германия на их стороне, напомнила эксперт. При этом она обвинила власти Германии в том, что те срывают поставки Киеву обещанного оружия.
Фишер также отмечает, что торговые отношения с Россией всегда были приоритетом немецкого правительства. Берлин и сейчас отдает им предпочтение, при этом делая вид, что поддерживает Украину в рамках консенсуса ЕС и НАТО, полагает автор статьи.
"Немецкий меркантилизм просто невыносим. Либо немецкие политики положат ему конец, чего пока не предвидится, либо ЕС ждет распад", - резюмирует The Spectator.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаГерманияЕвросоюзНАТООлаф ШольцРоссия
 
 
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