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В США назвали вступление Финляндии "стратегическим кошмаром" для НАТО - РИА Новости, 31.05.2022
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В США назвали вступление Финляндии "стратегическим кошмаром" для НАТО
В США назвали вступление Финляндии "стратегическим кошмаром" для НАТО - РИА Новости, 31.05.2022
В США назвали вступление Финляндии "стратегическим кошмаром" для НАТО
Протяженная граница Финляндии с Россией станет "стратегическим кошмаром" для НАТО, говорится в статье старшего научного сотрудника Центра стратегии и... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T06:29
2022-05-31T06:29
в мире
финляндия
швеция
россия
турция
нато
владимир путин
йенс столтенберг
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Протяженная граница Финляндии с Россией станет "стратегическим кошмаром" для НАТО, говорится в статье старшего научного сотрудника Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эммы Эшфорд для Bloomberg.Как пишет автор, в расчете нанести ущерб России лидеры США и НАТО не учитывают издержки от присоединения новых стран. По ее мнению, членство Швеции еще сулит некоторую стратегическую выгоду для НАТО из-за усиления контроля над Балтийским морем, при этом финская территория представляет собой "стратегический кошмар" из-за общей границы с Россией протяженностью свыше 1,3 тысячи километров.По словам Эшфорд, прежде чем одобрить заявки Стокгольма и Хельсинки, политики должны увидеть стратегическую картину во всей полноте и задуматься, укрепит этот шаг альянс или нет.Вопрос расширения НАТОФинляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.В Москве подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.Позиция ТурцииРанее Анкара заблокировала начало рассмотрения заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, страна не будет поддерживать их стремление войти в альянс, поскольку не верит заявлениям скандинавских стран о связях с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.Также появились публикации о том, что Турция за свое одобрение требует отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, включения ее в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США за покупку российских систем ПВО С-400.В воскресенье Эрдоган заявил, что остался недоволен итогами крайних переговоров со шведской и финской делегациями по вопросу присоединения стран к альянсу. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Финляндия и Швеция вряд ли смогут стать кандидатами на вступление в альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции.
https://ria.ru/20220522/ssha-1789945361.html
https://ria.ru/20220520/arktika-1789668886.html
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в мире, финляндия, швеция, россия, турция, нато, владимир путин, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
06:29 31.05.2022
 
В США назвали вступление Финляндии "стратегическим кошмаром" для НАТО

Эксперт Эшфорд назвала границу Финляндии с Россией "стратегическим кошмаром" для НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Протяженная граница Финляндии с Россией станет "стратегическим кошмаром" для НАТО, говорится в статье старшего научного сотрудника Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эммы Эшфорд для Bloomberg.
Как пишет автор, в расчете нанести ущерб России лидеры США и НАТО не учитывают издержки от присоединения новых стран. По ее мнению, членство Швеции еще сулит некоторую стратегическую выгоду для НАТО из-за усиления контроля над Балтийским морем, при этом финская территория представляет собой "стратегический кошмар" из-за общей границы с Россией протяженностью свыше 1,3 тысячи километров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии, посвященной 81-й годовщине смерти основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, в Анкаре - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
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По словам Эшфорд, прежде чем одобрить заявки Стокгольма и Хельсинки, политики должны увидеть стратегическую картину во всей полноте и задуматься, укрепит этот шаг альянс или нет.

Вопрос расширения НАТО

Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.
В Москве подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.
Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.
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Позиция Турции

Ранее Анкара заблокировала начало рассмотрения заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, страна не будет поддерживать их стремление войти в альянс, поскольку не верит заявлениям скандинавских стран о связях с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Также появились публикации о том, что Турция за свое одобрение требует отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, включения ее в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США за покупку российских систем ПВО С-400.
В воскресенье Эрдоган заявил, что остался недоволен итогами крайних переговоров со шведской и финской делегациями по вопросу присоединения стран к альянсу. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Финляндия и Швеция вряд ли смогут стать кандидатами на вступление в альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции.
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