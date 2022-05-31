В США назвали вступление Финляндии "стратегическим кошмаром" для НАТО
Эксперт Эшфорд назвала границу Финляндии с Россией "стратегическим кошмаром" для НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Протяженная граница Финляндии с Россией станет "стратегическим кошмаром" для НАТО, говорится в статье старшего научного сотрудника Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эммы Эшфорд для Bloomberg.
Как пишет автор, в расчете нанести ущерб России лидеры США и НАТО не учитывают издержки от присоединения новых стран. По ее мнению, членство Швеции еще сулит некоторую стратегическую выгоду для НАТО из-за усиления контроля над Балтийским морем, при этом финская территория представляет собой "стратегический кошмар" из-за общей границы с Россией протяженностью свыше 1,3 тысячи километров.
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По словам Эшфорд, прежде чем одобрить заявки Стокгольма и Хельсинки, политики должны увидеть стратегическую картину во всей полноте и задуматься, укрепит этот шаг альянс или нет.
Вопрос расширения НАТО
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.
В Москве подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.
Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.
Позиция Турции
Ранее Анкара заблокировала начало рассмотрения заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, страна не будет поддерживать их стремление войти в альянс, поскольку не верит заявлениям скандинавских стран о связях с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Также появились публикации о том, что Турция за свое одобрение требует отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, включения ее в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США за покупку российских систем ПВО С-400.
В воскресенье Эрдоган заявил, что остался недоволен итогами крайних переговоров со шведской и финской делегациями по вопросу присоединения стран к альянсу. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Финляндия и Швеция вряд ли смогут стать кандидатами на вступление в альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции.