https://ria.ru/20220531/koshmar-1791904202.html

В США заявили о "стратегическом кошмаре" из-за вступления Финляндии в НАТО

В США заявили о "стратегическом кошмаре" из-за вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 31.05.2022

В США заявили о "стратегическом кошмаре" из-за вступления Финляндии в НАТО

Протяженная граница Финляндии с Россией станет "стратегическим кошмаром" для НАТО, говорится в статье старшего научного сотрудника Центра стратегии и... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T01:33

2022-05-31T01:33

2022-05-31T09:38

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швеция

нато

евросоюз

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дмитрий песков (спецпредставитель президента)

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Протяженная граница Финляндии с Россией станет "стратегическим кошмаром" для НАТО, говорится в статье старшего научного сотрудника Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эммы Эшфорд для Bloomberg.Как пишет автор, в расчете нанести ущерб России лидеры США и НАТО не учитывают издержки от присоединения новых стран, при этом есть лишь два очевидных плюса этого решения: символический, то есть демонстрация солидарности, и технический, связанный с тем, что вхождение Швеции и Финляндии в альянс теснее увяжется с их членством в ЕС."Во всех же других отношениях членство Финляндии и Швеции — вопрос сложный и тревожный", - указывает Эшфорд. Так, обе страны обладают высокоразвитой экономикой, благодаря чему они могли бы внести свою лепту в технологический потенциал НАТО, а в военном отношении они сильнее многих других европейских государств."Однако с точки зрения всего альянса — и особенно США — выгода уже не столь очевидна", – подчеркивает она. По ее словам, армии Финляндии и Швеции давно сосредоточились на защите собственных территорий, поэтому их вклад в общую оборону весьма сомнителен.Кроме того, не исключено, что обязательства Хельсинки и Стокгольма увеличить военные расходы и усилить свой потенциал так и не будут выполнены, в результате чего они будут пользоваться военной мощью США "за просто так". "История учит: наиболее вероятный исход — что в миг, когда Вашингтону пора разворачиваться к Азии, на плечи Америки ляжет забота еще о двух государствах", - предупреждает экспертКак указывает Эшфорд, членство Швеции еще сулит некоторую стратегическую выгоду для НАТО из-за усиления контроля над Балтийским морем. "Финская же территория, напротив того, представляет собой стратегический кошмар", - пишет она. У Финляндии и России свыше 1,3 тысячи километров общей границы, "открытой российским военным угрозам", утверждает автор."Для осторожности есть и масса других причин — например, дежурные опасения, что с принятием новых членов альянс станет еще более громоздким. Не нужно быть гением, чтобы предвидеть, что управлять 32 странами будет еще труднее, чем 30", - пишет она, напоминая при этом, что поддержка новых членов в НАТО отнюдь не единодушна.По ее словам, прежде чем одобрить заявки Стокгольма и Хельсинки, политики должны увидеть стратегическую картину во всей полноте и задуматься, укрепит этот шаг альянс или нет. "Из статьи 10 устава НАТО следует, что нынешние члены могут приглашать новые государства, если те "внесут свой вклад в безопасность Североатлантического региона". По этому критерию стратегическое решение о приеме Швеции и Финляндии отнюдь не гарантирует успеха", - отмечает Эшфорд, Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит заявки Хельсинки и Стокгольма в НАТО, поскольку не может положиться на их заверения относительно запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, поскольку блок имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220529/turtsiya-1791556128.html

https://ria.ru/20220527/nato-1791257755.html

https://ria.ru/20220527/rasshirenie-1791181766.html

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