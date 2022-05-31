https://ria.ru/20220531/kherson-1792024496.html

Херсонские власти изучат возможность восстановления промпредприятий

Херсонские власти изучат возможность восстановления промпредприятий - РИА Новости, 31.05.2022

Херсонские власти изучат возможность восстановления промпредприятий

Херсонские власти вместе с РФ изучают возможность восстановления промпредприятий региона, завод "Электормаш" готов делать запчасти для КАМАЗов, заявил РИА... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:52

2022-05-31T13:52

2022-05-31T15:16

специальная военная операция на украине

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ХЕРСОН, 31 мая - РИА Новости. Херсонские власти вместе с РФ изучают возможность восстановления промпредприятий региона, завод "Электормаш" готов делать запчасти для КАМАЗов, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Все предприятия промышленного города Херсона были целенаправленно уничтожены за последние, скажем, откровенно говоря, 15 лет. Не просто уничтожены, а намеренно вырезаны, сделано так, чтобы восстановить их было невозможно", - сказал он.Стремоусов сообщил, что расценивает это как херсонец в качестве диверсии, "которая была осуществлена непосредственно теми, кто не хотел промышленного развития города Херсона"."Мы говорим о машиностроительном заводе имени Петровского, это комбайны, практически космическая отрасль. Мы говорим о судостроительном заводе, который вырезался, мы говорим о "Палладе", который потом выполнял исключительно оборонном заказы. Мы знаем, как работала система грантов по отмыванию этих денег", - отметил он.По словам Стремоусова, "мы говорим о хлопчатобумажном комбинате, который был самым крупнейшим в Европе и находился в городе Херсоне, его вырезали до такого состояния, что даже плиты, которые разрушились, вытянули из них просто-напросто арматуру".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220531/kherson-1791996676.html

https://ria.ru/20220531/kherson-1791930539.html

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херсонская область

европа

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Дарья Буймова

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Замглавы Херсонской области о восстановлении промпредприятий Херсонские власти вместе с Россией изучают возможность восстановления промпредприятий региона, завод "Электромаш" готов делать запчасти для "Камазов", сказал РИА Новости замглавы области Стремоусов. Он также заявил. что херсонские судоремонтный завод и судоверфи будут готовы к полноценной работе после освобождения Николаевской и Одесской областей. 2022-05-31T13:52 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсон, херсонская область , европа, в мире