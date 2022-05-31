https://ria.ru/20220531/kherson-1792024496.html
Херсонские власти изучат возможность восстановления промпредприятий
Херсонские власти изучат возможность восстановления промпредприятий - РИА Новости, 31.05.2022
Херсонские власти изучат возможность восстановления промпредприятий
Херсонские власти вместе с РФ изучают возможность восстановления промпредприятий региона, завод "Электормаш" готов делать запчасти для КАМАЗов, заявил РИА... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:52
2022-05-31T13:52
2022-05-31T15:16
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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ХЕРСОН, 31 мая - РИА Новости. Херсонские власти вместе с РФ изучают возможность восстановления промпредприятий региона, завод "Электормаш" готов делать запчасти для КАМАЗов, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Все предприятия промышленного города Херсона были целенаправленно уничтожены за последние, скажем, откровенно говоря, 15 лет. Не просто уничтожены, а намеренно вырезаны, сделано так, чтобы восстановить их было невозможно", - сказал он.Стремоусов сообщил, что расценивает это как херсонец в качестве диверсии, "которая была осуществлена непосредственно теми, кто не хотел промышленного развития города Херсона"."Мы говорим о машиностроительном заводе имени Петровского, это комбайны, практически космическая отрасль. Мы говорим о судостроительном заводе, который вырезался, мы говорим о "Палладе", который потом выполнял исключительно оборонном заказы. Мы знаем, как работала система грантов по отмыванию этих денег", - отметил он.По словам Стремоусова, "мы говорим о хлопчатобумажном комбинате, который был самым крупнейшим в Европе и находился в городе Херсоне, его вырезали до такого состояния, что даже плиты, которые разрушились, вытянули из них просто-напросто арматуру".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220531/kherson-1791996676.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Замглавы Херсонской области о восстановлении промпредприятий
Херсонские власти вместе с Россией изучают возможность восстановления промпредприятий региона, завод "Электромаш" готов делать запчасти для "Камазов", сказал РИА Новости замглавы области Стремоусов. Он также заявил. что херсонские судоремонтный завод и судоверфи будут готовы к полноценной работе после освобождения Николаевской и Одесской областей.
2022-05-31T13:52
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PT1M57S
РИА Новости
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херсон, херсонская область , европа, в мире
13:52 31.05.2022 (обновлено: 15:16 31.05.2022)
Херсонские власти изучат возможность восстановления промпредприятий
Херсонские власти вместе с Россией изучат возможность восстановления промпредприятий
ХЕРСОН, 31 мая - РИА Новости. Херсонские власти вместе с РФ изучают возможность восстановления промпредприятий региона, завод "Электормаш" готов делать запчасти для КАМАЗов, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Все предприятия промышленного города Херсона
были целенаправленно уничтожены за последние, скажем, откровенно говоря, 15 лет. Не просто уничтожены, а намеренно вырезаны, сделано так, чтобы восстановить их было невозможно", - сказал он.
Стремоусов сообщил, что расценивает это как херсонец в качестве диверсии, "которая была осуществлена непосредственно теми, кто не хотел промышленного развития города Херсона".
"Мы говорим о машиностроительном заводе имени Петровского, это комбайны, практически космическая отрасль. Мы говорим о судостроительном заводе, который вырезался, мы говорим о "Палладе", который потом выполнял исключительно оборонном заказы. Мы знаем, как работала система грантов по отмыванию этих денег", - отметил он.
По словам Стремоусова, "мы говорим о хлопчатобумажном комбинате, который был самым крупнейшим в Европе
и находился в городе Херсоне, его вырезали до такого состояния, что даже плиты, которые разрушились, вытянули из них просто-напросто арматуру".
"Поэтому говорить о том, что потенциал в Херсоне все-таки остался, мы можем говорить с очень большой натяжкой, но потенциал есть. Конечно же, сегодня мы с Российской Федерацией совместно рассматриваем возможности восстановления некоторых промышленных предприятий, которые могут сегодня быть адаптированы под ту или иную отрасль. Например, это сохраненный "Электромаш", который на сегодняшний момент находится в черте города и готов к работе. Они, кстати, сейчас хотят запустить производство фильтров, которые сегодня нужны для КАМАЗов, для любой техники, об этом уже сегодня идет разговор", - отметил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области
.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.