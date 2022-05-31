Рейтинг@Mail.ru
Херсонские власти изучат возможность восстановления промпредприятий - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/kherson-1792024496.html
Херсонские власти изучат возможность восстановления промпредприятий
Херсонские власти изучат возможность восстановления промпредприятий - РИА Новости, 31.05.2022
Херсонские власти изучат возможность восстановления промпредприятий
Херсонские власти вместе с РФ изучают возможность восстановления промпредприятий региона, завод "Электормаш" готов делать запчасти для КАМАЗов, заявил РИА... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T13:52
2022-05-31T15:16
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792051167_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_de0d5f39a9fdc675cf0fd0f874a5cd3c.jpg
ХЕРСОН, 31 мая - РИА Новости. Херсонские власти вместе с РФ изучают возможность восстановления промпредприятий региона, завод "Электормаш" готов делать запчасти для КАМАЗов, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Все предприятия промышленного города Херсона были целенаправленно уничтожены за последние, скажем, откровенно говоря, 15 лет. Не просто уничтожены, а намеренно вырезаны, сделано так, чтобы восстановить их было невозможно", - сказал он.Стремоусов сообщил, что расценивает это как херсонец в качестве диверсии, "которая была осуществлена непосредственно теми, кто не хотел промышленного развития города Херсона"."Мы говорим о машиностроительном заводе имени Петровского, это комбайны, практически космическая отрасль. Мы говорим о судостроительном заводе, который вырезался, мы говорим о "Палладе", который потом выполнял исключительно оборонном заказы. Мы знаем, как работала система грантов по отмыванию этих денег", - отметил он.По словам Стремоусова, "мы говорим о хлопчатобумажном комбинате, который был самым крупнейшим в Европе и находился в городе Херсоне, его вырезали до такого состояния, что даже плиты, которые разрушились, вытянули из них просто-напросто арматуру".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220531/kherson-1791996676.html
https://ria.ru/20220531/kherson-1791930539.html
херсон
херсонская область
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Замглавы Херсонской области о восстановлении промпредприятий
Херсонские власти вместе с Россией изучают возможность восстановления промпредприятий региона, завод "Электромаш" готов делать запчасти для "Камазов", сказал РИА Новости замглавы области Стремоусов. Он также заявил. что херсонские судоремонтный завод и судоверфи будут готовы к полноценной работе после освобождения Николаевской и Одесской областей.
2022-05-31T13:52
true
PT1M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792051167_86:0:1046:720_1920x0_80_0_0_2bd51b10e000da297028fdd32270617b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, херсонская область , европа, в мире
13:52 31.05.2022 (обновлено: 15:16 31.05.2022)
 
Херсонские власти изучат возможность восстановления промпредприятий

Херсонские власти вместе с Россией изучат возможность восстановления промпредприятий

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 31 мая - РИА Новости. Херсонские власти вместе с РФ изучают возможность восстановления промпредприятий региона, завод "Электормаш" готов делать запчасти для КАМАЗов, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Все предприятия промышленного города Херсона были целенаправленно уничтожены за последние, скажем, откровенно говоря, 15 лет. Не просто уничтожены, а намеренно вырезаны, сделано так, чтобы восстановить их было невозможно", - сказал он.
Памятник А.В.Суворову в Херсоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 12:53Специальная военная операция на Украине
В Херсоне ввели российский рубль в полноценный оборот
Стремоусов сообщил, что расценивает это как херсонец в качестве диверсии, "которая была осуществлена непосредственно теми, кто не хотел промышленного развития города Херсона".
"Мы говорим о машиностроительном заводе имени Петровского, это комбайны, практически космическая отрасль. Мы говорим о судостроительном заводе, который вырезался, мы говорим о "Палладе", который потом выполнял исключительно оборонном заказы. Мы знаем, как работала система грантов по отмыванию этих денег", - отметил он.
По словам Стремоусова, "мы говорим о хлопчатобумажном комбинате, который был самым крупнейшим в Европе и находился в городе Херсоне, его вырезали до такого состояния, что даже плиты, которые разрушились, вытянули из них просто-напросто арматуру".
"Поэтому говорить о том, что потенциал в Херсоне все-таки остался, мы можем говорить с очень большой натяжкой, но потенциал есть. Конечно же, сегодня мы с Российской Федерацией совместно рассматриваем возможности восстановления некоторых промышленных предприятий, которые могут сегодня быть адаптированы под ту или иную отрасль. Например, это сохраненный "Электромаш", который на сегодняшний момент находится в черте города и готов к работе. Они, кстати, сейчас хотят запустить производство фильтров, которые сегодня нужны для КАМАЗов, для любой техники, об этом уже сегодня идет разговор", - отметил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Доставка гуманитарной помощи экипажу турецкого судна в Херсоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 09:42Специальная военная операция на Украине
Российские военные доставили помощь экипажу турецкого судна в порту Херсона
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала