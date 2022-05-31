Рейтинг@Mail.ru
Премьер Бельгии рассказал, кому в ЕС разрешат покупать нефть из России - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/isklyucheniya-1791908950.html
Премьер Бельгии рассказал, кому в ЕС разрешат покупать нефть из России
Премьер Бельгии рассказал, кому в ЕС разрешат покупать нефть из России - РИА Новости, 31.05.2022
Премьер Бельгии рассказал, кому в ЕС разрешат покупать нефть из России
Исключение, которое разрешит покупать нефть при введении шестого пакета санкций Евросоюза против России, будет сделано для Венгрии и Чехии, заявил... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T04:36
2022-05-31T05:19
цены на нефть
венгрия
чехия
россия
евросоюз
еврокомиссия
евросовет
шарль мишель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365307_0:404:2922:2048_1920x0_80_0_0_0969694ced4b4befec3385d9f5dfef47.jpg
БРЮССЕЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Исключение, которое разрешит покупать нефть при введении шестого пакета санкций Евросоюза против России, будет сделано для Венгрии и Чехии, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против России в рамках шестого пакета санкций. Новые ограничения коснутся поставок нефти по морю. Поступающая по трубопроводу нефть не попадет в этот пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС рассчитывает отказаться от почти 90% импорта российской нефти.В частности, Чехия сможет временно продолжить закупки российского дизельного топлива. Венгрия получит отсрочку для модернизации своих мощностей нефтепереработки, которые сейчас рассчитаны на российскую нефть. "Есть также общая статья, которая позволяет странам, столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле, закупать российскую нефть из других источников, помимо трубопровода", - сказал де Кроо.Шестой пакет санкций против России еще должен пройти процедуру официального согласования и утверждения Советом ЕС на министерском уровне. Документ вступит в силу после публикации в официальном журнале, дата которой пока не называется.Как ранее заявил глава Евросовета Шарль Мишель, постоянные представители Евросоюза в ближайшую среду займутся юридическим оформлением договоренностей по новому пакту санкций против России.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Принятие шестого пакета ЕС затягивалось из-за отказа ряда стран, в частности, Венгрии, поддержать полный отказ от закупок нефти. Ранее сообщалось, что Евросоюз согласился исключить из проекта санкций поставки по нефтепроводу "Дружба" для того, чтобы заручиться поддержкой Будапешта.Для принятия санкций необходимо согласие всех членов ЕС.
https://ria.ru/20220531/tsena-1791906779.html
венгрия
чехия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365307_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_908732d908709271c6dee5cd7fc844aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, венгрия, чехия, россия, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, в мире
04:36 31.05.2022 (обновлено: 05:19 31.05.2022)
 
Премьер Бельгии рассказал, кому в ЕС разрешат покупать нефть из России

Премьер Бельгии де Кроо: исключения по покупке нефти из России касаются Венгрии и Чехии

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Исключение, которое разрешит покупать нефть при введении шестого пакета санкций Евросоюза против России, будет сделано для Венгрии и Чехии, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против России в рамках шестого пакета санкций. Новые ограничения коснутся поставок нефти по морю. Поступающая по трубопроводу нефть не попадет в этот пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС рассчитывает отказаться от почти 90% импорта российской нефти.
"Специальные исключения касаются Венгрии и Чешской Республики", - пояснил бельгийский премьер на пресс-конференции после первого дня саммита ЕС.
В частности, Чехия сможет временно продолжить закупки российского дизельного топлива. Венгрия получит отсрочку для модернизации своих мощностей нефтепереработки, которые сейчас рассчитаны на российскую нефть. "Есть также общая статья, которая позволяет странам, столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле, закупать российскую нефть из других источников, помимо трубопровода", - сказал де Кроо.
Шестой пакет санкций против России еще должен пройти процедуру официального согласования и утверждения Советом ЕС на министерском уровне. Документ вступит в силу после публикации в официальном журнале, дата которой пока не называется.
Как ранее заявил глава Евросовета Шарль Мишель, постоянные представители Евросоюза в ближайшую среду займутся юридическим оформлением договоренностей по новому пакту санкций против России.
Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Принятие шестого пакета ЕС затягивалось из-за отказа ряда стран, в частности, Венгрии, поддержать полный отказ от закупок нефти. Ранее сообщалось, что Евросоюз согласился исключить из проекта санкций поставки по нефтепроводу "Дружба" для того, чтобы заручиться поддержкой Будапешта.
Для принятия санкций необходимо согласие всех членов ЕС.
Нефтяная платформа и танкер - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
03:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 122 долларов за баррель
 
Цены на нефтьВенгрияЧехияРоссияЕвросоюзЕврокомиссияЕвросоветШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала