https://ria.ru/20220531/isklyucheniya-1791908950.html

Премьер Бельгии рассказал, кому в ЕС разрешат покупать нефть из России

Премьер Бельгии рассказал, кому в ЕС разрешат покупать нефть из России - РИА Новости, 31.05.2022

Премьер Бельгии рассказал, кому в ЕС разрешат покупать нефть из России

Исключение, которое разрешит покупать нефть при введении шестого пакета санкций Евросоюза против России, будет сделано для Венгрии и Чехии, заявил... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T04:36

2022-05-31T04:36

2022-05-31T05:19

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БРЮССЕЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Исключение, которое разрешит покупать нефть при введении шестого пакета санкций Евросоюза против России, будет сделано для Венгрии и Чехии, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против России в рамках шестого пакета санкций. Новые ограничения коснутся поставок нефти по морю. Поступающая по трубопроводу нефть не попадет в этот пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС рассчитывает отказаться от почти 90% импорта российской нефти.В частности, Чехия сможет временно продолжить закупки российского дизельного топлива. Венгрия получит отсрочку для модернизации своих мощностей нефтепереработки, которые сейчас рассчитаны на российскую нефть. "Есть также общая статья, которая позволяет странам, столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле, закупать российскую нефть из других источников, помимо трубопровода", - сказал де Кроо.Шестой пакет санкций против России еще должен пройти процедуру официального согласования и утверждения Советом ЕС на министерском уровне. Документ вступит в силу после публикации в официальном журнале, дата которой пока не называется.Как ранее заявил глава Евросовета Шарль Мишель, постоянные представители Евросоюза в ближайшую среду займутся юридическим оформлением договоренностей по новому пакту санкций против России.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Принятие шестого пакета ЕС затягивалось из-за отказа ряда стран, в частности, Венгрии, поддержать полный отказ от закупок нефти. Ранее сообщалось, что Евросоюз согласился исключить из проекта санкций поставки по нефтепроводу "Дружба" для того, чтобы заручиться поддержкой Будапешта.Для принятия санкций необходимо согласие всех членов ЕС.

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Максим Горбачев

цены на нефть, венгрия, чехия, россия, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, в мире