https://ria.ru/20220531/flot-1791921300.html

В ДНР появился торговый флот

В ДНР появился торговый флот - РИА Новости, 31.05.2022

В ДНР появился торговый флот

У Донецкой Народной Республики появился торговый флот, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T08:59

2022-05-31T08:59

2022-05-31T09:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

мариуполь

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МАРИУПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. У Донецкой Народной Республики появился торговый флот, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.Речь идет о судах, которые остались стоять у причалов морского порта Мариуполя после окончания боевых действий.На уточняющий вопрос журналиста, можно ли сказать, что в ДНР теперь есть торговый флот, Пушилин ответил утвердительно.Он также сообщил, что сейчас порт Мариуполя отгружает ту продукцию, которая находилась на его территории, а в дальнейшем сюда планируется доставлять технику и стройматериалы, необходимые для восстановления городов республики.Накануне из мариупольского порта вышло первое грузовое судно — сухогруз "Астрахань" с грузом металла. Безопасность обеспечил спецназ Черноморского флота.Как сообщал Пушилин 26 мая, оставшиеся в порту суда не могли его покинуть из-за заминированной акватории, но работы по уборке мин полностью завершились. Он отмечал, что иностранные экипажи при содействии МИД ДНР уже отправились в свои страны, а по каждому оставшемуся судну проходит проверка. По данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, после окончания работ по разминированию пять иностранных кораблей покинули гавань.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/porty-1791914195.html

донецкая народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, мариуполь