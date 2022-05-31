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В ДНР появился торговый флот - РИА Новости, 31.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/flot-1791921300.html
В ДНР появился торговый флот
В ДНР появился торговый флот - РИА Новости, 31.05.2022
В ДНР появился торговый флот
У Донецкой Народной Республики появился торговый флот, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:59
2022-05-31T09:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. У Донецкой Народной Республики появился торговый флот, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.Речь идет о судах, которые остались стоять у причалов морского порта Мариуполя после окончания боевых действий.На уточняющий вопрос журналиста, можно ли сказать, что в ДНР теперь есть торговый флот, Пушилин ответил утвердительно.Он также сообщил, что сейчас порт Мариуполя отгружает ту продукцию, которая находилась на его территории, а в дальнейшем сюда планируется доставлять технику и стройматериалы, необходимые для восстановления городов республики.Накануне из мариупольского порта вышло первое грузовое судно — сухогруз "Астрахань" с грузом металла. Безопасность обеспечил спецназ Черноморского флота.Как сообщал Пушилин 26 мая, оставшиеся в порту суда не могли его покинуть из-за заминированной акватории, но работы по уборке мин полностью завершились. Он отмечал, что иностранные экипажи при содействии МИД ДНР уже отправились в свои страны, а по каждому оставшемуся судну проходит проверка. По данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, после окончания работ по разминированию пять иностранных кораблей покинули гавань.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, мариуполь
08:59 31.05.2022 (обновлено: 09:47 31.05.2022)
 
В ДНР появился торговый флот

Глава ДНР Пушилин заявил о появлении в республике торгового флота

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПортовые краны в морском порту в Мариуполе
Портовые краны в морском порту в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Портовые краны в морском порту в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. У Донецкой Народной Республики появился торговый флот, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
Речь идет о судах, которые остались стоять у причалов морского порта Мариуполя после окончания боевых действий.
"Часть судов перейдет под юрисдикцию Донецкой Народной Республики. Об этом приняты соответствующие решения", — сказал глава республики.
На уточняющий вопрос журналиста, можно ли сказать, что в ДНР теперь есть торговый флот, Пушилин ответил утвердительно.
Портовые краны в морском порту в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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Он также сообщил, что сейчас порт Мариуполя отгружает ту продукцию, которая находилась на его территории, а в дальнейшем сюда планируется доставлять технику и стройматериалы, необходимые для восстановления городов республики.
Накануне из мариупольского порта вышло первое грузовое судно — сухогруз "Астрахань" с грузом металла. Безопасность обеспечил спецназ Черноморского флота.
Как сообщал Пушилин 26 мая, оставшиеся в порту суда не могли его покинуть из-за заминированной акватории, но работы по уборке мин полностью завершились. Он отмечал, что иностранные экипажи при содействии МИД ДНР уже отправились в свои страны, а по каждому оставшемуся судну проходит проверка. По данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, после окончания работ по разминированию пять иностранных кораблей покинули гавань.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В обычном режиме: Мариупольский порт возобновил работу
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Российские саперы разминировали Мариупольский морской порт 24 мая.

Порт в Мариуполе после разминирования начал функционировать в штатном режиме
1 из 8

Российские саперы разминировали Мариупольский морской порт 24 мая.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Специалисты привели в рабочее состояние гидротехнические сооружения и навигационное оборудование.

Порт в Мариуполе после разминирования начал функционировать в штатном режиме
2 из 8

Специалисты привели в рабочее состояние гидротехнические сооружения и навигационное оборудование.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Акваторию освободили от затонувших судов и других препятствий.

Затонувшие судна в морском порту в Мариуполе
3 из 8

Акваторию освободили от затонувших судов и других препятствий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Всего обследовано полтора миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.

Силосы для хранения зерна в зерновом терминале морского порта в Мариуполе
4 из 8

Всего обследовано полтора миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

После этого порт начал работать в повседневном режиме.

Рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик Сборщик-335 в морском порту в Мариуполе
5 из 8

После этого порт начал работать в повседневном режиме.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Экипажи зарубежных стран при поддержке МИД ДНР отправили в их страны.

Российский военный катер в морском торговом порту в Мариуполе
6 из 8

Экипажи зарубежных стран при поддержке МИД ДНР отправили в их страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Первое судно из Мариуполя с грузом прибудет в Ростов-на-Дону в ближайшие дни.

Портовые краны в морском порту в Мариуполе
7 из 8

Первое судно из Мариуполя с грузом прибудет в Ростов-на-Дону в ближайшие дни.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Вид на комбинат "Азовсталь" со стороны морского порта в Мариуполе.

Вид на металлургический комбинат Азовсталь со стороны морского торгового порта в Мариуполе
8 из 8

Вид на комбинат "Азовсталь" со стороны морского порта в Мариуполе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 8

Российские саперы разминировали Мариупольский морской порт 24 мая.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 8

Специалисты привели в рабочее состояние гидротехнические сооружения и навигационное оборудование.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 8

Акваторию освободили от затонувших судов и других препятствий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 8

Всего обследовано полтора миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 8

После этого порт начал работать в повседневном режиме.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 8

Экипажи зарубежных стран при поддержке МИД ДНР отправили в их страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 8

Первое судно из Мариуполя с грузом прибудет в Ростов-на-Дону в ближайшие дни.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 8

Вид на комбинат "Азовсталь" со стороны морского порта в Мариуполе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМариуполь
 
 
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