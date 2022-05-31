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Петербургский суд подтвердил арест журналистки за фейк о Мариуполе - РИА Новости, 31.05.2022
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Петербургский суд подтвердил арест журналистки за фейк о Мариуполе
Петербургский суд подтвердил арест журналистки за фейк о Мариуполе - РИА Новости, 31.05.2022
Петербургский суд подтвердил арест журналистки за фейк о Мариуполе
Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений решение об аресте журналистки портала RusNews Марии Пономаренко по обвинению в распространении фейка об... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:26
2022-05-31T17:26
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
санкт-петербург
санкт-петербургский городской суд
донецкая народная республика
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений решение об аресте журналистки портала RusNews Марии Пономаренко по обвинению в распространении фейка об ударе, якобы нанесенном Россией по драмтеатру в Мариуполе."Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Октябрьского районного суда… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марии Пономаренко… Постановление районного суда оставлено без изменений", - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.Как уточняет пресс-служба судов, защита Пономаренко и она сама доказывали, что решение райсуда является "незаконным и необоснованным" и просили либо избрать любую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, либо освободить журналистку. Прокурор просил постановление суда первой инстанции оставить без изменения, а жалобу отклонить.В конце апреля Пономаренко была арестована на два месяца, до 22 июня. Она обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Как утверждает следствие, Пономаренко в своем Telegram-канале разместила ложную информацию, что российскими воздушно-космическими силами был нанесен авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, тогда когда как официальными источниками, в том числе и Минобороны РФ, данная информация была опровергнута.По данным российского военного ведомства, театр был взорван националистами "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) 16 марта. В Минобороны РФ заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям.В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра".Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.
https://ria.ru/20220524/naki-1790337202.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд, донецкая народная республика, мариуполь, ситуация в днр и лнр
17:26 31.05.2022
 
Петербургский суд подтвердил арест журналистки за фейк о Мариуполе

Суд Петербурга подтвердил арест журналистки Пономаренко за фейк об авиаударе по Мариуполю

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений решение об аресте журналистки портала RusNews Марии Пономаренко по обвинению в распространении фейка об ударе, якобы нанесенном Россией по драмтеатру в Мариуполе.
"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Октябрьского районного суда… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марии Пономаренко… Постановление районного суда оставлено без изменений", - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
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Как уточняет пресс-служба судов, защита Пономаренко и она сама доказывали, что решение райсуда является "незаконным и необоснованным" и просили либо избрать любую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, либо освободить журналистку. Прокурор просил постановление суда первой инстанции оставить без изменения, а жалобу отклонить.
В конце апреля Пономаренко была арестована на два месяца, до 22 июня. Она обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Как утверждает следствие, Пономаренко в своем Telegram-канале разместила ложную информацию, что российскими воздушно-космическими силами был нанесен авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, тогда когда как официальными источниками, в том числе и Минобороны РФ, данная информация была опровергнута.
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По данным российского военного ведомства, театр был взорван националистами "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) 16 марта. В Минобороны РФ заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям.
В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра".
Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.
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