Петербургский суд подтвердил арест журналистки за фейк о Мариуполе
Суд Петербурга подтвердил арест журналистки Пономаренко за фейк об авиаударе по Мариуполю
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений решение об аресте журналистки портала RusNews Марии Пономаренко по обвинению в распространении фейка об ударе, якобы нанесенном Россией по драмтеатру в Мариуполе.
"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Октябрьского районного суда… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марии Пономаренко… Постановление районного суда оставлено без изменений", - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
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Как уточняет пресс-служба судов, защита Пономаренко и она сама доказывали, что решение райсуда является "незаконным и необоснованным" и просили либо избрать любую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, либо освободить журналистку. Прокурор просил постановление суда первой инстанции оставить без изменения, а жалобу отклонить.
В конце апреля Пономаренко была арестована на два месяца, до 22 июня. Она обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Как утверждает следствие, Пономаренко в своем Telegram-канале разместила ложную информацию, что российскими воздушно-космическими силами был нанесен авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, тогда когда как официальными источниками, в том числе и Минобороны РФ, данная информация была опровергнута.
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По данным российского военного ведомства, театр был взорван националистами "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) 16 марта. В Минобороны РФ заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям.
В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра".
Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.