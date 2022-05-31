https://ria.ru/20220531/energosberezhenie-1791979406.html

Опыт энергосберегающих технологий Ленобласти растиражируют

Опыт энергосберегающих технологий Ленобласти растиражируют - РИА Новости, 31.05.2022

Опыт энергосберегающих технологий Ленобласти растиражируют

Опыт Ленинградской области по внедрению энергосберегающих технологий на котельных и в жилых домах будут применять еще в пяти регионов России, сообщил РИА... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:12

2022-05-31T12:12

2022-05-31T12:17

ленинградская область

жкх

гатчина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Опыт Ленинградской области по внедрению энергосберегающих технологий на котельных и в жилых домах будут применять еще в пяти регионов России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, тема энергосберегающих технологий обсуждалась накануне в ходе выездного тура, в котором приняли участие представители профильных Центров энергосбережения из Свердловской области, Якутии, Камчатки и Хакасии, а также сотрудники администраций муниципальных районов Ленинградской области."Представители Ленинградской области показали технологию разработки тепловых насосов и солнечных коллекторов. Собираемые на предприятии "Силагнис" агрегаты работают на повышение энергосбережения социальных объектов Ленинградской области", — уточнил собеседник агентства.Так, в одной из котелен в Гатчине установлено оборудование системы частотного регулирования электродвигателей тягодутьевых устройств котлов и сетевых насосных агрегатов. В Отрадном жителям семи многоквартирных домов микрорайона Аэрогеодезия провели модернизацию системы отопления с установкой газовых котлов с поквартирной разводкой системы отопления и горячего водоснабжения. Дополнительно из схемы отопления исключили угольную котельную во дворе, пояснил представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20220525/fedpodderzhka-1790649792.html

гатчина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, гатчина