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Опыт энергосберегающих технологий Ленобласти растиражируют - РИА Новости, 31.05.2022
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Опыт энергосберегающих технологий Ленобласти растиражируют
Опыт энергосберегающих технологий Ленобласти растиражируют - РИА Новости, 31.05.2022
Опыт энергосберегающих технологий Ленобласти растиражируют
Опыт Ленинградской области по внедрению энергосберегающих технологий на котельных и в жилых домах будут применять еще в пяти регионов России, сообщил РИА... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:12
2022-05-31T12:17
ленинградская область
жкх
гатчина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Опыт Ленинградской области по внедрению энергосберегающих технологий на котельных и в жилых домах будут применять еще в пяти регионов России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, тема энергосберегающих технологий обсуждалась накануне в ходе выездного тура, в котором приняли участие представители профильных Центров энергосбережения из Свердловской области, Якутии, Камчатки и Хакасии, а также сотрудники администраций муниципальных районов Ленинградской области."Представители Ленинградской области показали технологию разработки тепловых насосов и солнечных коллекторов. Собираемые на предприятии "Силагнис" агрегаты работают на повышение энергосбережения социальных объектов Ленинградской области", — уточнил собеседник агентства.Так, в одной из котелен в Гатчине установлено оборудование системы частотного регулирования электродвигателей тягодутьевых устройств котлов и сетевых насосных агрегатов. В Отрадном жителям семи многоквартирных домов микрорайона Аэрогеодезия провели модернизацию системы отопления с установкой газовых котлов с поквартирной разводкой системы отопления и горячего водоснабжения. Дополнительно из схемы отопления исключили угольную котельную во дворе, пояснил представитель пресс-службы.
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жкх, гатчина
12:12 31.05.2022 (обновлено: 12:17 31.05.2022)
 

Опыт энергосберегающих технологий Ленобласти растиражируют

© Фото : Правительство Ленинградской областиПредставители Ленинградской области показали технологию разработки тепловых насосов и солнечных коллекторов
Представители Ленинградской области показали технологию разработки тепловых насосов и солнечных коллекторов - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Опыт Ленинградской области по внедрению энергосберегающих технологий на котельных и в жилых домах будут применять еще в пяти регионов России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, тема энергосберегающих технологий обсуждалась накануне в ходе выездного тура, в котором приняли участие представители профильных Центров энергосбережения из Свердловской области, Якутии, Камчатки и Хакасии, а также сотрудники администраций муниципальных районов Ленинградской области.
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"Представители Ленинградской области показали технологию разработки тепловых насосов и солнечных коллекторов. Собираемые на предприятии "Силагнис" агрегаты работают на повышение энергосбережения социальных объектов Ленинградской области", — уточнил собеседник агентства.
Так, в одной из котелен в Гатчине установлено оборудование системы частотного регулирования электродвигателей тягодутьевых устройств котлов и сетевых насосных агрегатов. В Отрадном жителям семи многоквартирных домов микрорайона Аэрогеодезия провели модернизацию системы отопления с установкой газовых котлов с поквартирной разводкой системы отопления и горячего водоснабжения. Дополнительно из схемы отопления исключили угольную котельную во дворе, пояснил представитель пресс-службы.
"По направлению энергосбережения в регионе есть проекты, которые не только приносят пользу жителям и дают экономию, но и являются интересными с технической точки зрения для тиражирования и применения в других субъектах РФ", — отметили, в свою очередь, в Центре энергосбережения Ленинградской области.
 
Ленинградская областьЖКХГатчина
 
 
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