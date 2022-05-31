https://ria.ru/20220531/energosberezhenie-1791979406.html
Опыт энергосберегающих технологий Ленобласти растиражируют
Опыт энергосберегающих технологий Ленобласти растиражируют - РИА Новости, 31.05.2022
Опыт энергосберегающих технологий Ленобласти растиражируют
Опыт Ленинградской области по внедрению энергосберегающих технологий на котельных и в жилых домах будут применять еще в пяти регионов России, сообщил РИА... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:12
2022-05-31T12:12
2022-05-31T12:17
ленинградская область
жкх
гатчина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Опыт Ленинградской области по внедрению энергосберегающих технологий на котельных и в жилых домах будут применять еще в пяти регионов России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, тема энергосберегающих технологий обсуждалась накануне в ходе выездного тура, в котором приняли участие представители профильных Центров энергосбережения из Свердловской области, Якутии, Камчатки и Хакасии, а также сотрудники администраций муниципальных районов Ленинградской области."Представители Ленинградской области показали технологию разработки тепловых насосов и солнечных коллекторов. Собираемые на предприятии "Силагнис" агрегаты работают на повышение энергосбережения социальных объектов Ленинградской области", — уточнил собеседник агентства.Так, в одной из котелен в Гатчине установлено оборудование системы частотного регулирования электродвигателей тягодутьевых устройств котлов и сетевых насосных агрегатов. В Отрадном жителям семи многоквартирных домов микрорайона Аэрогеодезия провели модернизацию системы отопления с установкой газовых котлов с поквартирной разводкой системы отопления и горячего водоснабжения. Дополнительно из схемы отопления исключили угольную котельную во дворе, пояснил представитель пресс-службы.
https://ria.ru/20220525/fedpodderzhka-1790649792.html
гатчина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жкх, гатчина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Опыт Ленинградской области по внедрению энергосберегающих технологий на котельных и в жилых домах будут применять еще в пяти регионов России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, тема энергосберегающих технологий обсуждалась накануне в ходе выездного тура, в котором приняли участие представители профильных Центров энергосбережения из Свердловской области, Якутии, Камчатки и Хакасии, а также сотрудники администраций муниципальных районов Ленинградской области.
"Представители Ленинградской области показали технологию разработки тепловых насосов и солнечных коллекторов. Собираемые на предприятии "Силагнис" агрегаты работают на повышение энергосбережения социальных объектов Ленинградской области", — уточнил собеседник агентства.
Так, в одной из котелен в Гатчине
установлено оборудование системы частотного регулирования электродвигателей тягодутьевых устройств котлов и сетевых насосных агрегатов. В Отрадном жителям семи многоквартирных домов микрорайона Аэрогеодезия провели модернизацию системы отопления с установкой газовых котлов с поквартирной разводкой системы отопления и горячего водоснабжения. Дополнительно из схемы отопления исключили угольную котельную во дворе, пояснил представитель пресс-службы.
"По направлению энергосбережения в регионе есть проекты, которые не только приносят пользу жителям и дают экономию, но и являются интересными с технической точки зрения для тиражирования и применения в других субъектах РФ", — отметили, в свою очередь, в Центре энергосбережения Ленинградской области.