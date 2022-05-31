Рейтинг@Mail.ru
Центробанк учел нефтяное эмбарго ЕС в апрельском прогнозе - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/embargo-1792056077.html
Центробанк учел нефтяное эмбарго ЕС в апрельском прогнозе
Центробанк учел нефтяное эмбарго ЕС в апрельском прогнозе - РИА Новости, 31.05.2022
Центробанк учел нефтяное эмбарго ЕС в апрельском прогнозе
Банк России в своем апрельском прогнозе учитывал, что экспорт достаточно существенно снизится, данные ожидания остаются релевантными в свете нефтяного эмбарго... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:23
2022-05-31T15:49
экономика
центральный банк рф (цб рф)
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
ксения юдаева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771738051_0:124:2937:1776_1920x0_80_0_0_bd0b3fd2e0e148009e735b6592b42169.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Банк России в своем апрельском прогнозе учитывал, что экспорт достаточно существенно снизится, данные ожидания остаются релевантными в свете нефтяного эмбарго Евросоюза, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
https://ria.ru/20220531/neft-1791968809.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771738051_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_84b9513b32ed50263c813b529584a0d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, ксения юдаева
15:23 31.05.2022 (обновлено: 15:49 31.05.2022)
 
Центробанк учел нефтяное эмбарго ЕС в апрельском прогнозе

Центробанк учел нефтяное эмбарго ЕС в апрельском прогнозе, он остается релевантным

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЦистерны на нефтебазе
Цистерны на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Цистерны на нефтебазе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Банк России в своем апрельском прогнозе учитывал, что экспорт достаточно существенно снизится, данные ожидания остаются релевантными в свете нефтяного эмбарго Евросоюза, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
"Объявление было сделано только сегодня, но в принципе обсуждение происходило достаточно длительное время. И когда мы разрабатывали прогноз к предыдущему решению по ставке в апреле, в принципе обсуждения уже начались, и мы в свои прогнозы заложили достаточно консервативную траекторию того, что будет с экспортом. Мы заложили, что экспорт достаточно существенно снизится, поэтому мы считаем, что этот прогноз остается релевантным с точки зрения оценки ситуации в экономике и в новых условиях", - сказала она.
Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
Резервуары для хранения топлива Лукойл в терминале Росенец Порт недалеко от Бургаса - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 11:44
Болгария добилась исключения из эмбарго ЕС на импорт российской нефти
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Урсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияКсения Юдаева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала