Центробанк учел нефтяное эмбарго ЕС в апрельском прогнозе

"Объявление было сделано только сегодня, но в принципе обсуждение происходило достаточно длительное время. И когда мы разрабатывали прогноз к предыдущему решению по ставке в апреле, в принципе обсуждения уже начались, и мы в свои прогнозы заложили достаточно консервативную траекторию того, что будет с экспортом. Мы заложили, что экспорт достаточно существенно снизится, поэтому мы считаем, что этот прогноз остается релевантным с точки зрения оценки ситуации в экономике и в новых условиях", - сказала она.