15:23 31.05.2022 (обновлено: 15:49 31.05.2022)
Центробанк учел нефтяное эмбарго ЕС в апрельском прогнозе
Центробанк учел нефтяное эмбарго ЕС в апрельском прогнозе, он остается релевантным
Цистерны на нефтебазе. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Банк России в своем апрельском прогнозе учитывал, что экспорт достаточно существенно снизится, данные ожидания остаются релевантными в свете нефтяного эмбарго Евросоюза, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
"Объявление было сделано только сегодня, но в принципе обсуждение происходило достаточно длительное время. И когда мы разрабатывали прогноз к предыдущему решению по ставке в апреле, в принципе обсуждения уже начались, и мы в свои прогнозы заложили достаточно консервативную траекторию того, что будет с экспортом. Мы заложили, что экспорт достаточно существенно снизится, поэтому мы считаем, что этот прогноз остается релевантным с точки зрения оценки ситуации в экономике и в новых условиях", - сказала она.
Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.