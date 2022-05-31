https://ria.ru/20220531/embargo-1791993928.html

ЕС готовится ввести против России нефтяное эмбарго с исключениями

ЕС готовится ввести против России нефтяное эмбарго с исключениями - РИА Новости, 31.05.2022

ЕС готовится ввести против России нефтяное эмбарго с исключениями

Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политическое соглашение по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:48

2022-05-31T12:48

2022-05-31T12:48

экономика

шарль мишель

александр де кроо

жозеп боррель

чехия

венгрия

россия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политическое соглашение по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России.По замыслу авторов пакета, отказ от закупок российской нефти приведет к потери Россией значительной части доходов и позволит ослабить "финансирование российской военной машины".Шестой пакет санкций против России еще должен пройти процедуру официального согласования и утверждения Советом ЕС на министерском уровне. Документ вступит в силу после публикации в официальном журнале, дата которой пока не называется.Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что постоянные представители Евросоюза 1 июня займутся юридическим оформлением договоренностей по новому пакету санкций против России.Как и планировалось, эмбарго на нефть и нефтепродукты из России затронет пока только поставки по морю. Для поставок нефти по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени". Однако конкретные сроки также не указываются.Ранее Евросоюз согласился исключить из проекта санкций поставки по нефтепроводу "Дружба" для того, чтобы заручиться поддержкой Будапешта. Любые санкции Евросоюза требуют единогласного решения его членов, а Венгрия несколько недель блокировала принятие шестого пакета, выступая против нефтяного эмбарго.Мишель полагает, что европейское эмбарго затронет две трети поставок нефти из России. "Это лишит Россию огромного источника финансирования", - утверждает глава Евросовета.В свою очередь глава Еврокомиссии заявила, что к концу 2022 года ЕС сократит закупки нефти в России на 90%. Этот прогноз она сделала с учетом заявлений Польши и Германии, которые пообещали в добровольном порядке отказаться от российской нефти, поступающей по трубопроводу "Дружба".Бельгийский премьер Александр де Кроо разъяснил, что, помимо Венгрии, специальные исключения были сделаны и для Чехии. В частности, Чехия сможет временно продолжить закупки российского дизельного топлива. Венгрия получит отсрочку для модернизации своих мощностей нефтепереработки, которые сейчас рассчитаны на российскую нефть. "Есть также общая статья, которая позволяет странам, столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле, закупать российскую нефть из других источников, помимо трубопровода", - сказал де Кроо.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник признал, что ЕС с введением частичного эмбарго на российскую нефть не сможет помешать России продавать нефть третьим странам. Однако он отметил, что ЕС является крупнейшим покупателем российских энергоресурсов, и Москве придется искать новых клиентов и снижать цены.Глава Евросовета также подтвердил, что в шестом санкционном пакете значатся и другие согласованные ранее меры, в частности, отключение от SWIFT Сбербанка и еще двух крупных банков РФ, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.Боррель не исключил, что под персональные санкции может попасть патриарх Московский и вся Руси Кирилл.По признанию ряда политиков, после принятия шестого пакета антироссийских санкций темпы введения ограничений против Москвы снизятся. ЕС уже сталкивается с ростом цен на топливо, высокой инфляцией.Дальнейшее введение санкций ЕС против России "будет все сложнее", так как они сильно затрагивают страны союза, заявила, в частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она подчеркнула, что договориться об эмбарго на нефть было очень сложно, достичь соглашения по вопросу газового эмбарго "будет еще сложнее".Премьер Бельгии Александер де Кроо считает, что страны ЕС должны "сделать паузу" во введении дальнейших санкций против России и посмотреть на последствия уже принятых мер.Всего персональные санкции по Украине введены против более тысячи физлиц и 80 организаций. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов. Кроме того, Евросоюз закрыл небо для российских авиакомпаний, запретил продажу и обслуживание авиалайнеров из РФ. Дипломаты и обладатели служебных паспортов лишились визовых привилегий в Евросоюзе.Европейцам также запретили передавать технологии для нефтеперерабатывающих предприятий России, инвестировать в российский энергетический сектор. Кроме того, ряд санкций ввели против сектора черной металлургии. Также европейцы запретили экспорт в Россию предметов роскоши, к примеру, автомобилей, цена которых превышает 50 тысяч евро. Новые ограничительные меры предусматривают также запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220531/neft-1791931204.html

https://ria.ru/20220531/yaponiya-1791912575.html

https://ria.ru/20220530/embargo-1791487387.html

https://ria.ru/20220531/importery-1791905689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, шарль мишель, александр де кроо, жозеп боррель, чехия, венгрия, россия, евросоюз, евросовет