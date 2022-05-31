https://ria.ru/20220531/ekomonitoring-1792199856.html
Минцифры представит платформу для экомониторинга
Минцифры представит платформу для экомониторинга - РИА Новости, 31.05.2022
Минцифры представит платформу для экомониторинга
Минцифры РФ анонсировало платформу для отслеживания состояния окружающей среды, которая на основе собранных данных строит прогнозную модель распространения... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T20:40
2022-05-31T20:40
2022-05-31T20:40
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минцифры РФ анонсировало платформу для отслеживания состояния окружающей среды, которая на основе собранных данных строит прогнозную модель распространения загрязнений, сообщается в Telegram-канале министерства."Минцифры России презентует платформу для отслеживания состояния окружающей среды на сессии "Зеленая цифра. Современные технологии на защите природы". Платформа собирает данные о состоянии окружающей среды и строит прогнозную модель распространения загрязнений, передает данные о нарушениях в разработанную Минцифры систему контроля", - говорится в сообщении.Поясняется, что разработанная Минцифры система контроля загрязнений сама формирует необходимые документы и направляет информацию по ним в нужные ведомства. После получения данных на проверку выезжает инспектор, который в отчете прикрепляет фотографии с места инцидента, а затем загружает их в специальное приложение.На прошлой неделе российские разработчики также анонсировали новое ПО для мониторинга газов в атмосфере. Система позволит проанализировать окружающую среду на наличие примесей и выявить токсичные и парниковые газы в атмосфере. С помощью алгоритма можно проводить вычисления и выявлять содержание газов в атмосфере, таких как метан, окись углерода и другие. После получения данных и их обработки ПО формирует изображение и применяет цвета палитры для более наглядного представления распределения газовых составляющих в воздухе.
https://ria.ru/20220530/ipoteka-1791887111.html
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технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Минцифры представит платформу для экомониторинга
Минцифры представит платформу для контроля состояния окружающей среды