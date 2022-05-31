https://ria.ru/20220531/dengi-1791903817.html
Евросовет готов предоставить Украине девять миллиардов евро, заявил Мишель
Евросовет готов предоставить Украине девять миллиардов евро, заявил Мишель - РИА Новости, 31.05.2022
Евросовет готов предоставить Украине девять миллиардов евро, заявил Мишель
Лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе выразили готовность предоставить на помощь Украине дополнительно девять миллиардов евро, сообщил глава... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T01:19
2022-05-31T01:19
2022-05-31T01:27
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/52/1562375260_0:232:2817:1817_1920x0_80_0_0_58e4b0b8de865b97afebc7016db7d154.jpg
БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе выразили готовность предоставить на помощь Украине дополнительно девять миллиардов евро, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине дополнительно девять миллиардов евро макрофинансовой помощи."Евросовет продолжит помогать Украине… Евросовет готов предоставить Украине девять миллиардов евро", - написал Мишель в Twitter.
https://ria.ru/20220530/gaubitsy-1791823625.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/52/1562375260_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_2dfcb16942df8abfe83e74d2209c2b08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
01:19 31.05.2022 (обновлено: 01:27 31.05.2022)
Евросовет готов предоставить Украине девять миллиардов евро, заявил Мишель
Глава Евросовета Мишель заявил о готовности предоставить Украине девять миллиардов евро