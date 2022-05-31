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Евросовет готов предоставить Украине девять миллиардов евро, заявил Мишель - РИА Новости, 31.05.2022
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Евросовет готов предоставить Украине девять миллиардов евро, заявил Мишель
Евросовет готов предоставить Украине девять миллиардов евро, заявил Мишель - РИА Новости, 31.05.2022
Евросовет готов предоставить Украине девять миллиардов евро, заявил Мишель
Лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе выразили готовность предоставить на помощь Украине дополнительно девять миллиардов евро, сообщил глава... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T01:19
2022-05-31T01:27
в мире
украина
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе выразили готовность предоставить на помощь Украине дополнительно девять миллиардов евро, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине дополнительно девять миллиардов евро макрофинансовой помощи."Евросовет продолжит помогать Украине… Евросовет готов предоставить Украине девять миллиардов евро", - написал Мишель в Twitter.
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в мире, украина
01:19 31.05.2022 (обновлено: 01:27 31.05.2022)
 
Евросовет готов предоставить Украине девять миллиардов евро, заявил Мишель

Глава Евросовета Мишель заявил о готовности предоставить Украине девять миллиардов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе выразили готовность предоставить на помощь Украине дополнительно девять миллиардов евро, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине дополнительно девять миллиардов евро макрофинансовой помощи.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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"Евросовет продолжит помогать Украине… Евросовет готов предоставить Украине девять миллиардов евро", - написал Мишель в Twitter.
 
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