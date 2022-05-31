https://ria.ru/20220531/dengi-1791903817.html

Евросовет готов предоставить Украине девять миллиардов евро, заявил Мишель

Евросовет готов предоставить Украине девять миллиардов евро, заявил Мишель - РИА Новости, 31.05.2022

Евросовет готов предоставить Украине девять миллиардов евро, заявил Мишель

Лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе выразили готовность предоставить на помощь Украине дополнительно девять миллиардов евро, сообщил глава... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T01:19

2022-05-31T01:19

2022-05-31T01:27

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/52/1562375260_0:232:2817:1817_1920x0_80_0_0_58e4b0b8de865b97afebc7016db7d154.jpg

БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе выразили готовность предоставить на помощь Украине дополнительно девять миллиардов евро, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине дополнительно девять миллиардов евро макрофинансовой помощи."Евросовет продолжит помогать Украине… Евросовет готов предоставить Украине девять миллиардов евро", - написал Мишель в Twitter.

https://ria.ru/20220530/gaubitsy-1791823625.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина