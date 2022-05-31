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Они настоящие? Кому из звездных блондинок цвет волос помог сделать карьеру - РИА Новости, 31.05.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220531/blondinki-1791785001.html
Они настоящие? Кому из звездных блондинок цвет волос помог сделать карьеру
Они настоящие? Кому из звездных блондинок цвет волос помог сделать карьеру - РИА Новости, 31.05.2022
Они настоящие? Кому из звездных блондинок цвет волос помог сделать карьеру
Риз Уизерспун, Николь Кидман, Марго Робби — актрисы, ставшие знаменитыми во многом благодаря платиновому цвету волос. На самом деле эти роковые красотки —... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:00
2022-05-31T08:03
культура
катрин денев
мария кожевникова
юлия пересильд
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. Риз Уизерспун, Николь Кидман, Марго Робби — актрисы, ставшие знаменитыми во многом благодаря платиновому цвету волос. На самом деле эти роковые красотки — шатенки. Сегодня, 31 мая, отмечают Всемирный день блондинов и блондинок. О том, кому из звезд кино светлые локоны принесли удачу, — в материале РИА Новости. Риз УизерспунДо фильма "Блондинка в законе" (2001) Риз Уизерспун снималась в кино около десяти лет. Но только образ сногсшибательной Элль Вудс, обожающей красивые туфли и розовый цвет, сделал ее мировой знаменитостью. Актриса так удачно вписалась в роль девушки, разрушающей стереотипы о блондинках, что решила не изменять амплуа и в дальнейшем. От природы у нее темно-русые волосы, но звезда предпочитает отшучиваться и говорить, что об этом и сама уже не помнит. Блонду актриса изменила лишь однажды: ради съемок в картине "Переступить черту", которая принесла ей "Оскар".По одной из версий, именно благодаря фильму "Блондинка в законе" у светловолосых женщин появился свой праздник. Мария КожевниковаОбраз легкомысленной блондинки, изучающей в журнале Forbes списки завидных женихов, сделал знаменитой и Марию Кожевникову. После ухода из сериала "Универ" исполнительница роли Аллочки, в отличие от Риз Уизерспун, долго пыталась избавиться от несерьезного амплуа. Актриса часто меняла не только длину, но и цвет волос. На одном из мероприятий появилась в рыжем парике с густой челкой, а ради работы в фильме Дмитрия Месхиева "Батальон смерти" осмелилась постричься наголо. К радости многочисленных поклонников, сейчас Кожевникова вернулась к светлому оттенку и умеренной длине. Свой цвет у нее — темно-русый. Кейли КуокоУ звезды американского студенческого ситкома "Теория большого взрыва" Кейли Куоко волосы светлые от природы. Иногда они сильно выгорают на солнце и становятся неоднородными, что рождает слухи о том, что она их окрашивает. Актриса часто экспериментирует с прическами: от романтичных укладок до ультракоротких стрижек, но всегда остается верной своему натуральному цвету. Юлия ПересильдСвой природный оттенок предпочитает и одна из главных блондинок русского кино Юлия Пересильд. Несмотря на внушительную фильмографию, с темными волосами ее снимал только режиссер ленты "Битва за Севастополь" Сергей Мокрицкий. В остальных картинах создатели кино не рискуют менять амплуа героини, ведь такой натуральный цвет, как у Юлии, большая редкость. Светлана ХодченковаСветлана Ходченкова тоже природная блондинка. В начале карьеры она категорически отказывалась стричься и менять цвет волос. Однако в 2015-м решилась на эксперимент. Сначала ради роли — в фильме "Одноклассницы" она снималась в темном парике. Светлане пришлось отказаться от образа романтичной белокурой девушки, чтобы передать характер напористой бизнес-леди, организующей свадьбы. Затем актриса появилась на светских мероприятиях с более темным медовым оттенком, но это не разрушило сложившийся образ кинопринцессы.Аня Тейлор-ДжойСветловолосой от природы Ане Тейлор-Джой удачу в мировом кинематографе принес рыжий цвет. Звезда модельного бизнеса никак не могла пробиться на экранах до роли шахматистки Элизабет Хармон в фильме "Ход королевы". Дерзкая огненная стрижка в сочетании с талантливой игрой принесли ей долгожданную славу и "Золотой глобус". Сразу по окончании съемок актриса вернулась к привычному амплуа, чем вызвала еще большую симпатию зрителей. Катрин ДеневИкона французского кинематографа Катрин Денев в юности была брюнеткой. Она дебютировала, когда ей было четырнадцать, но до славы и признания тогда было еще далеко. Роковой образ платиновой блондинки достался Денев, как и Брижит Бардо, от режиссера Роже Вадима. Именно он рекомендовал Катрин осветлить волосы и взять фамилию матери. После ошеломляющего успеха "Шербурских зонтиков" в 1964-м актрису по-настоящему рассмотрели и зрители, и профессионалы.Марго РоббиОдна из первых красавиц современного Голливуда Марго Робби, ворвавшаяся в мировое кино в роли сексапильной блондинки из "Волк с Уолл-стрит", на самом деле темно-русая. И австралийка не видит смысла это скрывать. Однако во время пандемии папарацци настойчиво преследовали кинодиву, пытаясь сфотографировать темные корни. Колорист Робби так осветляет волосы звезды, что отросшие пряди смотрятся органично — так же естественно стилист делает окрашивание еще одной культовой блондинке, Дженнифер Энистон. В 2014-м Марго Робби появилась на церемонии вручения премии "Оскар" с шоколадными волосами, чем окончательно убедила всех, что ее амплуа — блондинка. Скарлетт ЙоханссонЕще одна актриса, славу которой принес светлый цвет волос, Скарлетт Йоханссон. Именно образ, созданный Вуди Алленом для триллера "Матч пойнт", не только прославил девушку, но и сделал ее секс-символом целого поколения. Роль в еще одном фильме режиссера — "Вики Кристина Барселона" — окончательно закрепила за ней амплуа роковой красотки. Позже Йоханссон неоднократно красила волосы в темный, но для многих она так и осталась соблазнительной блондинкой. Николь КидманПлатиновые волосы сделали знаменитой и Николь Кидман. Перебравшись в Голливуд из Австралии, рыжая и кудрявая красотка с веснушками начинала карьеру со второстепенных ролей. Но стоило ей примерить образ блондинки, как посыпались выгодные контракты и предложения.В культовом фильме Кубрика "С широко закрытыми глазами", где Кидман сыграла вместе с мужем Томом Крузом, она была еще огненной бестией. А после развода сменила имидж и сыграла роли, сделавшие ее по-настоящему знаменитой: "Догвилль", "Принцесса Монако", "Холодная гора", "Мулен Руж".Мария КуликоваПоклонники звезды российских сериалов Марии Куликовой уже забыли, что прославилась она со своим натуральным темно-русым цветом волос. В начале нулевых актриса сыграла дочь одной из главных героинь в ленте "Две судьбы". Через несколько лет она стала ослепительной блондинкой и не изменяет этому имиджу до сих пор.
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Алина Кравцова
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катрин денев, мария кожевникова, юлия пересильд
08:00 31.05.2022 (обновлено: 08:03 31.05.2022)
 

Они настоящие? Кому из звездных блондинок цвет волос помог сделать карьеру

© Red Granite Pictures (2013)Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"
Кадр из фильма Волк с Уолл-стрит
© Red Granite Pictures (2013)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Алина Кравцова. Риз Уизерспун, Николь Кидман, Марго Робби — актрисы, ставшие знаменитыми во многом благодаря платиновому цвету волос. На самом деле эти роковые красотки — шатенки. Сегодня, 31 мая, отмечают Всемирный день блондинов и блондинок. О том, кому из звезд кино светлые локоны принесли удачу, — в материале РИА Новости.

Риз Уизерспун

© 20th Century Fox (2005), Metro-Goldwyn-Mayer (2003)Риз Уизерспун в фильмах "Переступить черту", "Блондинка в законе — 2"
Риз Уизерспун в фильме Переступить черту, Блондинка в законе 2
© 20th Century Fox (2005), Metro-Goldwyn-Mayer (2003)
Риз Уизерспун в фильмах "Переступить черту", "Блондинка в законе — 2"
До фильма "Блондинка в законе" (2001) Риз Уизерспун снималась в кино около десяти лет. Но только образ сногсшибательной Элль Вудс, обожающей красивые туфли и розовый цвет, сделал ее мировой знаменитостью. Актриса так удачно вписалась в роль девушки, разрушающей стереотипы о блондинках, что решила не изменять амплуа и в дальнейшем. От природы у нее темно-русые волосы, но звезда предпочитает отшучиваться и говорить, что об этом и сама уже не помнит. Блонду актриса изменила лишь однажды: ради съемок в картине "Переступить черту", которая принесла ей "Оскар".
По одной из версий, именно благодаря фильму "Блондинка в законе" у светловолосых женщин появился свой праздник.

Мария Кожевникова

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМария Кожевникова на пленарном заседании нижней палаты российского парламента
Мария Кожевникова на пленарном заседании нижней палаты российского парламента - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Мария Кожевникова на пленарном заседании нижней палаты российского парламента
Образ легкомысленной блондинки, изучающей в журнале Forbes списки завидных женихов, сделал знаменитой и Марию Кожевникову. После ухода из сериала "Универ" исполнительница роли Аллочки, в отличие от Риз Уизерспун, долго пыталась избавиться от несерьезного амплуа. Актриса часто меняла не только длину, но и цвет волос. На одном из мероприятий появилась в рыжем парике с густой челкой, а ради работы в фильме Дмитрия Месхиева "Батальон смерти" осмелилась постричься наголо. К радости многочисленных поклонников, сейчас Кожевникова вернулась к светлому оттенку и умеренной длине. Свой цвет у нее — темно-русый.

Кейли Куоко

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss Кейли Куоко на вручении 23-й премии "Выбор критиков", на премии журнала Elle
Кейли Куоко на вручении 23-й премии Выбор критиков, на премии журнала Elle - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Кейли Куоко на вручении 23-й премии "Выбор критиков", на премии журнала Elle
У звезды американского студенческого ситкома "Теория большого взрыва" Кейли Куоко волосы светлые от природы. Иногда они сильно выгорают на солнце и становятся неоднородными, что рождает слухи о том, что она их окрашивает. Актриса часто экспериментирует с прическами: от романтичных укладок до ультракоротких стрижек, но всегда остается верной своему натуральному цвету.

Юлия Пересильд

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, КиноДело (2015)Юлия Пересильд на фестивале короткометражного кино "Короче", в фильме "Битва за Севастополь"
Юлия Пересильд на фестивале короткометражного кино Короче, в фильме Битва за Севастополь - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, КиноДело (2015)
Юлия Пересильд на фестивале короткометражного кино "Короче", в фильме "Битва за Севастополь"
Свой природный оттенок предпочитает и одна из главных блондинок русского кино Юлия Пересильд. Несмотря на внушительную фильмографию, с темными волосами ее снимал только режиссер ленты "Битва за Севастополь" Сергей Мокрицкий. В остальных картинах создатели кино не рискуют менять амплуа героини, ведь такой натуральный цвет, как у Юлии, большая редкость.

Светлана Ходченкова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Евгения НовоженинаСветлана Ходченкова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля, на премьере фильма "Купи меня"
Светлана Ходченкова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля, на премьере фильма Купи меня - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Евгения Новоженина
Светлана Ходченкова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля, на премьере фильма "Купи меня"
Светлана Ходченкова тоже природная блондинка. В начале карьеры она категорически отказывалась стричься и менять цвет волос. Однако в 2015-м решилась на эксперимент. Сначала ради роли — в фильме "Одноклассницы" она снималась в темном парике. Светлане пришлось отказаться от образа романтичной белокурой девушки, чтобы передать характер напористой бизнес-леди, организующей свадьбы. Затем актриса появилась на светских мероприятиях с более темным медовым оттенком, но это не разрушило сложившийся образ кинопринцессы.

Аня Тейлор-Джой

© AFP 2022/Getty Images North America / Alberto E. Rodriguez, NetFlix (2020)Аня Тейлор-Джой на премьере фильма "Варяг", в сериале "Ход королевы"
Аня Тейлор-Джой на премьере фильма Варяг, в сериале Ход королевы
© AFP 2022/Getty Images North America / Alberto E. Rodriguez, NetFlix (2020)
Аня Тейлор-Джой на премьере фильма "Варяг", в сериале "Ход королевы"
Светловолосой от природы Ане Тейлор-Джой удачу в мировом кинематографе принес рыжий цвет. Звезда модельного бизнеса никак не могла пробиться на экранах до роли шахматистки Элизабет Хармон в фильме "Ход королевы". Дерзкая огненная стрижка в сочетании с талантливой игрой принесли ей долгожданную славу и "Золотой глобус". Сразу по окончании съемок актриса вернулась к привычному амплуа, чем вызвала еще большую симпатию зрителей.

Катрин Денев

© AFP 2022/Getty Images North America / Frazer Harrison, , РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКатрин Денев на презентации M.A.C Cosmetics, на 64-м Каннском кинофестивале
Катрин Денев на презентации M.A.C Cosmetics, на 64-м Каннском кинофестивале
© AFP 2022/Getty Images North America / Frazer Harrison, , РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Катрин Денев на презентации M.A.C Cosmetics, на 64-м Каннском кинофестивале
Икона французского кинематографа Катрин Денев в юности была брюнеткой. Она дебютировала, когда ей было четырнадцать, но до славы и признания тогда было еще далеко. Роковой образ платиновой блондинки достался Денев, как и Брижит Бардо, от режиссера Роже Вадима. Именно он рекомендовал Катрин осветлить волосы и взять фамилию матери. После ошеломляющего успеха "Шербурских зонтиков" в 1964-м актрису по-настоящему рассмотрели и зрители, и профессионалы.

Марго Робби

© AFP 2022 / Getty Images North America / Dimitrios Kambouris, Amy SussmanМарго Робби на гала-вечере Института костюма Метрополитен-музея, на 92-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар"
Марго Робби на гала-вечере Института костюма Метрополитен-музея, на 92-й ежегодной церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022 / Getty Images North America / Dimitrios Kambouris, Amy Sussman
Марго Робби на гала-вечере Института костюма Метрополитен-музея, на 92-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар"
Одна из первых красавиц современного Голливуда Марго Робби, ворвавшаяся в мировое кино в роли сексапильной блондинки из "Волк с Уолл-стрит", на самом деле темно-русая. И австралийка не видит смысла это скрывать. Однако во время пандемии папарацци настойчиво преследовали кинодиву, пытаясь сфотографировать темные корни. Колорист Робби так осветляет волосы звезды, что отросшие пряди смотрятся органично — так же естественно стилист делает окрашивание еще одной культовой блондинке, Дженнифер Энистон.
В 2014-м Марго Робби появилась на церемонии вручения премии "Оскар" с шоколадными волосами, чем окончательно убедила всех, что ее амплуа — блондинка.

Скарлетт Йоханссон

© AFP 2022/Angela Weiss, РИА Новости / Екатерина ЧесноковаСкарлетт Йоханссон на балу Института костюма Met Gala, на фотоколле 70-го Венецианского международного кинофестиваля
Скарлетт Йохансон на балу Института костюма Met Gala, на фотоколле 70-го Венецианского международного кинофестиваля
© AFP 2022/Angela Weiss, РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Скарлетт Йоханссон на балу Института костюма Met Gala, на фотоколле 70-го Венецианского международного кинофестиваля
Еще одна актриса, славу которой принес светлый цвет волос, Скарлетт Йоханссон. Именно образ, созданный Вуди Алленом для триллера "Матч пойнт", не только прославил девушку, но и сделал ее секс-символом целого поколения. Роль в еще одном фильме режиссера — "Вики Кристина Барселона" — окончательно закрепила за ней амплуа роковой красотки. Позже Йоханссон неоднократно красила волосы в темный, но для многих она так и осталась соблазнительной блондинкой.

Николь Кидман

© AP Photo / Invision/Evan Agostini, РИА Новости/Екатерина ЧесноковаНиколь Кидман на премьере фильма "Большая маленькая ложь", на 70-м Каннском кинофестивале
Николь Кидман на премьере фильма Большая маленькая ложь, на 70-м Каннском кинофестивале - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Invision/Evan Agostini, РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Николь Кидман на премьере фильма "Большая маленькая ложь", на 70-м Каннском кинофестивале
Платиновые волосы сделали знаменитой и Николь Кидман. Перебравшись в Голливуд из Австралии, рыжая и кудрявая красотка с веснушками начинала карьеру со второстепенных ролей. Но стоило ей примерить образ блондинки, как посыпались выгодные контракты и предложения.
В культовом фильме Кубрика "С широко закрытыми глазами", где Кидман сыграла вместе с мужем Томом Крузом, она была еще огненной бестией. А после развода сменила имидж и сыграла роли, сделавшие ее по-настоящему знаменитой: "Догвилль", "Принцесса Монако", "Холодная гора", "Мулен Руж".

Мария Куликова

© Кинокомпания Страна (2008), кинокомпания "Русское" (2021)Мария Куликова в фильме "Разрешите тебя поцеловать", в сериале "Склифосовский"
Мария Куликова в фильме Разрешите тебя поцеловать, в сериале Склифосовский
© Кинокомпания Страна (2008), кинокомпания "Русское" (2021)
Мария Куликова в фильме "Разрешите тебя поцеловать", в сериале "Склифосовский"
Поклонники звезды российских сериалов Марии Куликовой уже забыли, что прославилась она со своим натуральным темно-русым цветом волос. В начале нулевых актриса сыграла дочь одной из главных героинь в ленте "Две судьбы". Через несколько лет она стала ослепительной блондинкой и не изменяет этому имиджу до сих пор.
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