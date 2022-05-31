https://ria.ru/20220531/benzin-1792220588.html

Белый дом снова обвинил Путина в рекордном росте цен на бензин в США

Белый дом снова обвинил Путина в рекордном росте цен на бензин в США - РИА Новости, 31.05.2022

Белый дом снова обвинил Путина в рекордном росте цен на бензин в США

Американская администрация считает виной президента России Владимира Путина рекордный рост цен на бензин в США, составивший 60 процентов за последние месяцы,... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T23:01

2022-05-31T23:01

2022-05-31T23:52

цены на нефть

россия

сша

украина

владимир путин

карин жан-пьер

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Американская администрация считает виной президента России Владимира Путина рекордный рост цен на бензин в США, составивший 60 процентов за последние месяцы, сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Подорожание горючего, разогнавшее инфляцию до 40-летних максимумов, администрация считает следствием конфликта на Украине и не видит в нем своей вины."Когда мы говорим о нынешних ценах на бензин, это действительно подорожание Путина... Тот факт, что мы наблюдаем рост цен примерно на 60 процентов за последние несколько месяцев, связан с наращиванием (сил)", — сказала Жан-Пьер на брифинге для СМИ.США сами отказались от закупок нефти в России на фоне спецоперации на Украине и приветствовали аналогичное решение, которое приняли ранее страны Евросоюза.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/neft-1791993377.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, сша, украина, владимир путин, карин жан-пьер, администрация президента сша