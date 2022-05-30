https://ria.ru/20220530/zaderzhanie-1791706294.html

В Ленинградской области задержали девушку со стреляным тубусом от ПТРК

В Ленинградской области задержали девушку со стреляным тубусом от ПТРК - РИА Новости, 30.05.2022

В Ленинградской области задержали девушку со стреляным тубусом от ПТРК

Предмет, напоминающий гранатомет, с которым была замечена женщина у продуктового магазина в городе Мурино Ленинградской области, оказался пустым контейнером от... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:26

2022-05-30T12:26

2022-05-30T17:55

происшествия

ленинградская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Предмет, напоминающий гранатомет, с которым была замечена женщина у продуктового магазина в городе Мурино Ленинградской области, оказался пустым контейнером от переносного ракетного комплекса, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.Ряд СМИ и Telegram-каналов в понедельник сообщили о девушке, которую заметили у входа в магазин в Мурино с предметом, похожим на гранатомет. По их информации, полиция ее задержала."Специалисты-взрывотехники ОМОН "Бастион" Главного управления Росгвардии по… Санкт-Петербургу и Ленинградской области выехали на место происшествия в город Мурино для осмотра предмета, похожего на гранатомет… В результате осмотра подозрительного предмета специалисты… установили, что это пустой контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот", - информирует Telegram-канал ведомства. Как уточняют в Росгвардии, этот предмет, с которым женщина была замечена у продуктового магазина на проспекте Авиаторов Балтики, не представляет опасности.Официальным комментарием ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти по поводу задержания женщины РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20210726/oruzhie-1742879555.html

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, санкт-петербург