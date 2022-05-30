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В Ленинградской области задержали девушку со стреляным тубусом от ПТРК - РИА Новости, 30.05.2022
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В Ленинградской области задержали девушку со стреляным тубусом от ПТРК
В Ленинградской области задержали девушку со стреляным тубусом от ПТРК - РИА Новости, 30.05.2022
В Ленинградской области задержали девушку со стреляным тубусом от ПТРК
Предмет, напоминающий гранатомет, с которым была замечена женщина у продуктового магазина в городе Мурино Ленинградской области, оказался пустым контейнером от... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:26
2022-05-30T17:55
происшествия
ленинградская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Предмет, напоминающий гранатомет, с которым была замечена женщина у продуктового магазина в городе Мурино Ленинградской области, оказался пустым контейнером от переносного ракетного комплекса, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.Ряд СМИ и Telegram-каналов в понедельник сообщили о девушке, которую заметили у входа в магазин в Мурино с предметом, похожим на гранатомет. По их информации, полиция ее задержала."Специалисты-взрывотехники ОМОН "Бастион" Главного управления Росгвардии по… Санкт-Петербургу и Ленинградской области выехали на место происшествия в город Мурино для осмотра предмета, похожего на гранатомет… В результате осмотра подозрительного предмета специалисты… установили, что это пустой контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот", - информирует Telegram-канал ведомства. Как уточняют в Росгвардии, этот предмет, с которым женщина была замечена у продуктового магазина на проспекте Авиаторов Балтики, не представляет опасности.Официальным комментарием ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти по поводу задержания женщины РИА Новости пока не располагает.
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, санкт-петербург
12:26 30.05.2022 (обновлено: 17:55 30.05.2022)
 
В Ленинградской области задержали девушку со стреляным тубусом от ПТРК

Под Петербургом задержали девушку со стреляным тубусом от ПТРК, приняв его за гранатомет

© Фото : пресс-служба Росгвардии по Санкт-ПетербургуПустой контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот"
Пустой контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса Фагот - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : пресс-служба Росгвардии по Санкт-Петербургу
Пустой контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Предмет, напоминающий гранатомет, с которым была замечена женщина у продуктового магазина в городе Мурино Ленинградской области, оказался пустым контейнером от переносного ракетного комплекса, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Ряд СМИ и Telegram-каналов в понедельник сообщили о девушке, которую заметили у входа в магазин в Мурино с предметом, похожим на гранатомет. По их информации, полиция ее задержала.
"Специалисты-взрывотехники ОМОН "Бастион" Главного управления Росгвардии по… Санкт-Петербургу и Ленинградской области выехали на место происшествия в город Мурино для осмотра предмета, похожего на гранатомет… В результате осмотра подозрительного предмета специалисты… установили, что это пустой контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот", - информирует Telegram-канал ведомства. Как уточняют в Росгвардии, этот предмет, с которым женщина была замечена у продуктового магазина на проспекте Авиаторов Балтики, не представляет опасности.
Официальным комментарием ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти по поводу задержания женщины РИА Новости пока не располагает.
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ПроисшествияЛенинградская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииСанкт-Петербург
 
 
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