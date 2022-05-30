https://ria.ru/20220530/tury-1791058990.html

Эксперты отметили снижение стоимости туров по России и за рубеж

Эксперты отметили снижение стоимости туров по России и за рубеж - РИА Новости, 30.05.2022

Эксперты отметили снижение стоимости туров по России и за рубеж

Туры после майских праздников в России подешевели в среднем на 14 процентов. Стоимость снизилась как на внутренние, так и на зарубежные направления, рассказали... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T07:35

2022-05-30T07:35

2022-05-30T07:35

туризм

новости - туризм

армения

мальдивы

турция

аэрофлот

шри-ланка

праздники

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Туры после майских праздников в России подешевели в среднем на 14 процентов. Стоимость снизилась как на внутренние, так и на зарубежные направления, рассказали в пресс-службе сервиса Level.Travel.Отмечается, что заметнее всего упал средний чек на туры в Армению и на Мальдивы — на 65 процентов (c 102 до 36 тысяч рублей) и на 41 процент (с 497 до 295 тысяч) соответственно. По словам специалистов, частично снижение цен по Мальдивским островам связано еще и с появлением прямых рейсов "Аэрофлота", где туроператоры получили блоки мест и тем самым сократили стоимость путевок."Вторая половина мая (после праздников) — традиционно время самых выгодных цен на отдых, когда спрос уже схлынул после майских, а летние отпускники еще не добрались. На курортах не так многолюдно, большой выбор хороших объектов размещения, да и сами отельеры всячески стараются привлечь туристов скидками и дополнительными услугами", — пояснил директор по маркетингу сервиса Евгений Гинзбург.

https://ria.ru/20220525/krym-1790621464.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, армения, мальдивы, турция, аэрофлот, шри-ланка, праздники, цены, туризм, туристы, египет, россия, отдых, отдых на море