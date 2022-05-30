https://ria.ru/20220530/tury-1791058990.html
Эксперты отметили снижение стоимости туров по России и за рубеж
Эксперты отметили снижение стоимости туров по России и за рубеж - РИА Новости, 30.05.2022
Эксперты отметили снижение стоимости туров по России и за рубеж
Туры после майских праздников в России подешевели в среднем на 14 процентов. Стоимость снизилась как на внутренние, так и на зарубежные направления, рассказали... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T07:35
2022-05-30T07:35
2022-05-30T07:35
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Туры после майских праздников в России подешевели в среднем на 14 процентов. Стоимость снизилась как на внутренние, так и на зарубежные направления, рассказали в пресс-службе сервиса Level.Travel.Отмечается, что заметнее всего упал средний чек на туры в Армению и на Мальдивы — на 65 процентов (c 102 до 36 тысяч рублей) и на 41 процент (с 497 до 295 тысяч) соответственно. По словам специалистов, частично снижение цен по Мальдивским островам связано еще и с появлением прямых рейсов "Аэрофлота", где туроператоры получили блоки мест и тем самым сократили стоимость путевок."Вторая половина мая (после праздников) — традиционно время самых выгодных цен на отдых, когда спрос уже схлынул после майских, а летние отпускники еще не добрались. На курортах не так многолюдно, большой выбор хороших объектов размещения, да и сами отельеры всячески стараются привлечь туристов скидками и дополнительными услугами", — пояснил директор по маркетингу сервиса Евгений Гинзбург.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, армения, мальдивы, турция, аэрофлот, шри-ланка, праздники, цены, туризм, туристы, египет, россия, отдых, отдых на море
Эксперты отметили снижение стоимости туров по России и за рубеж
Эксперты отметили снижение стоимости туров после майских праздников по России и за рубеж
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Туры после майских праздников в России подешевели в среднем на 14 процентов. Стоимость снизилась как на внутренние, так и на зарубежные направления, рассказали в пресс-службе сервиса Level.Travel.
"Например, путешествие в Турцию на майские праздники обходилось туристам в 130 тысяч рублей, а после — в 121 тысячу (на 7 процентов ниже). Цены на российские курорты снизились на 20 процентов — с 52 до 41,5 тысячи рублей", — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что заметнее всего упал средний чек на туры в Армению и на Мальдивы — на 65 процентов (c 102 до 36 тысяч рублей) и на 41 процент (с 497 до 295 тысяч) соответственно.
По словам специалистов, частично снижение цен по Мальдивским островам связано еще и с появлением прямых рейсов "Аэрофлота", где туроператоры получили блоки мест и тем самым сократили стоимость путевок.
"Вторая половина мая (после праздников) — традиционно время самых выгодных цен на отдых, когда спрос уже схлынул после майских, а летние отпускники еще не добрались. На курортах не так многолюдно, большой выбор хороших объектов размещения, да и сами отельеры всячески стараются привлечь туристов скидками и дополнительными услугами", — пояснил директор по маркетингу сервиса Евгений Гинзбург.