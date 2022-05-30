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Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, показал опрос - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/spetsoperatsiya-1791677458.html
Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, показал опрос
Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, показал опрос - РИА Новости, 30.05.2022
Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, показал опрос
Большинство россиян (72%) поддерживают решение провести специальную военную операцию России в Украине, каждый пятый (20%) респондент считает, что в первую... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:18
2022-05-30T11:18
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
нато
вциом
в мире
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Большинство россиян (72%) поддерживают решение провести специальную военную операцию России в Украине, каждый пятый (20%) респондент считает, что в первую очередь Россия таким образом хочет защитить население Донбасса, следует из опроса ВЦИОМ за 26 мая.На вопрос, поддерживаете или не поддерживаете решение провести специальную военную операцию России в Украине, 72% респондентов ответили, что скорее поддерживают, 18% - скорее не поддерживают, 9% - затруднились с ответом.Двое из пяти опрошенных (40%) считают, что в первую очередь при проведении спецоперации Россия преследует цель – защитить себя, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории, каждый пятый россиянин (20%) сообщил, что таким образом Россия хочет защитить население Донбасса, 18% - ответили, что Россия хочет изменить политический курс Украины, очистить ее от националистов, 7% - считает, что Россия хочет оккупировать Украину и присоединить ее к России, 9% - ответили другое, 6% - затруднились с ответом.Кроме того, у россиян спросили, насколько, по их мнению, вероятны сейчас в их городах и селах массовые акции протеста против падения уровня жизни, несправедливых действий властей, в защиту своих прав и свобод. Большинство россиян (79%) ответили, что это маловероятно, 14% - считают, что вполне возможны, 6% - затруднились с ответом.При этом если такого рода массовые выступления протеста состоятся, то в них готовы принимать участие только 11%, 84% - скорее не примут, 5% - затруднились с ответом.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 26 мая 2022 года, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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владимир путин, россия, украина, донбасс, нато, вциом, в мире
11:18 30.05.2022
 
Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, показал опрос

Опрос ВЦИОМ показал, что 72 процента россиян поддерживают спецоперацию на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Колонна российской военной техники. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Большинство россиян (72%) поддерживают решение провести специальную военную операцию России в Украине, каждый пятый (20%) респондент считает, что в первую очередь Россия таким образом хочет защитить население Донбасса, следует из опроса ВЦИОМ за 26 мая.
На вопрос, поддерживаете или не поддерживаете решение провести специальную военную операцию России в Украине, 72% респондентов ответили, что скорее поддерживают, 18% - скорее не поддерживают, 9% - затруднились с ответом.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:36Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.05.2022
Инфографика
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Двое из пяти опрошенных (40%) считают, что в первую очередь при проведении спецоперации Россия преследует цель – защитить себя, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории, каждый пятый россиянин (20%) сообщил, что таким образом Россия хочет защитить население Донбасса, 18% - ответили, что Россия хочет изменить политический курс Украины, очистить ее от националистов, 7% - считает, что Россия хочет оккупировать Украину и присоединить ее к России, 9% - ответили другое, 6% - затруднились с ответом.
Кроме того, у россиян спросили, насколько, по их мнению, вероятны сейчас в их городах и селах массовые акции протеста против падения уровня жизни, несправедливых действий властей, в защиту своих прав и свобод. Большинство россиян (79%) ответили, что это маловероятно, 14% - считают, что вполне возможны, 6% - затруднились с ответом.
При этом если такого рода массовые выступления протеста состоятся, то в них готовы принимать участие только 11%, 84% - скорее не примут, 5% - затруднились с ответом.
Женщина на фоне флага Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 26 мая 2022 года, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Воронка от авиабомбы и уничтоженные дома: села после украинских обстрелов
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Село Яцковка недалеко от Изюма сейчас в полном запустении: разрушены дома, разбиты машины, повсюду следы от снарядов.

Разрушенные артобстрелом ВСУ дома в освобожденном селе Яцковка
1 из 10

Село Яцковка недалеко от Изюма сейчас в полном запустении: разрушены дома, разбиты машины, повсюду следы от снарядов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинская авиация при отступлении применила здесь однотонную авиабомбу. Об этом напоминает глубокая воронка, куда поместилось бы несколько грузовиков.

Патрульный народной милиции ЛНР у воронки от авиаудара ВСУ в освобожденном селе Яцковка
2 из 10

Украинская авиация при отступлении применила здесь однотонную авиабомбу. Об этом напоминает глубокая воронка, куда поместилось бы несколько грузовиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Отходя, силы ВСУ не стеснялись минировать дома и калитки.

Девушка едет на велосипеде мимо разрушенных обстрелами ВСУ домов в освобожденном селе Яцковка
3 из 10

Отходя, силы ВСУ не стеснялись минировать дома и калитки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинские войска цеплялись за каждый рубеж и старались оставить после себя как можно больше разрушений.

Подбитый БТР ВСУ у освобожденного в Донецкой области села Коровий Яр
4 из 10

Украинские войска цеплялись за каждый рубеж и старались оставить после себя как можно больше разрушений.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Применялась тактика выжженной земли.

Разрушенные артобстрелом ВСУ дома в освобожденном селе Яцковка
5 из 10

Применялась тактика выжженной земли.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Похожая ситуация и в селе Рубцы, расположенном в Донецкой области. На фото — жительница дома, разрушенного обстрелами ВСУ.

Жительница освобожденного села Рубцы в своем разрушенном обстрелами ВСУ доме.
6 из 10

Похожая ситуация и в селе Рубцы, расположенном в Донецкой области. На фото — жительница дома, разрушенного обстрелами ВСУ.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Подразделения вооруженных сил Украины в марте взорвали плотину Оскольского водохранилища. В результате река, по которой проходит граница Харьковской и Донецкой областей, вышла из берегов, а водохранилище обмелело.

Буксирно-моторный катер БМК-130 на берегу обмелевшего Оскольского водохранилища на освобожденных территориях Донецкой области
7 из 10

Подразделения вооруженных сил Украины в марте взорвали плотину Оскольского водохранилища. В результате река, по которой проходит граница Харьковской и Донецкой областей, вышла из берегов, а водохранилище обмелело.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Противник покидал позиции в спешке, побросав имущество. На фото — разбитый танк ВСУ на освобожденной территории в Донецкой области.

Разбитый танк ВСУ на освобожденной территории Донецкой области
8 из 10

Противник покидал позиции в спешке, побросав имущество. На фото — разбитый танк ВСУ на освобожденной территории в Донецкой области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинские военные минировали железную дорогу и станции, чтобы затруднить продвижение армии ДНР и ЛНР.

Патруль народной милиции ЛНР у взорванных железнодорожных путей в районе села Яцковка
9 из 10

Украинские военные минировали железную дорогу и станции, чтобы затруднить продвижение армии ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Сейчас на освобожденных территориях работают специалисты МЧС. Оценивается ущерб, чтобы начать восстановление населенных пунктов.

Патрульный народной милиции ЛНР едет мимо бывшего Исполнительного комитета Лиманской городской рады в освобожденном селе Яцковка
10 из 10

Сейчас на освобожденных территориях работают специалисты МЧС. Оценивается ущерб, чтобы начать восстановление населенных пунктов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 10

Село Яцковка недалеко от Изюма сейчас в полном запустении: разрушены дома, разбиты машины, повсюду следы от снарядов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 10

Украинская авиация при отступлении применила здесь однотонную авиабомбу. Об этом напоминает глубокая воронка, куда поместилось бы несколько грузовиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 10

Отходя, силы ВСУ не стеснялись минировать дома и калитки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 10

Украинские войска цеплялись за каждый рубеж и старались оставить после себя как можно больше разрушений.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 10

Применялась тактика выжженной земли.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 10

Похожая ситуация и в селе Рубцы, расположенном в Донецкой области. На фото — жительница дома, разрушенного обстрелами ВСУ.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 10

Подразделения вооруженных сил Украины в марте взорвали плотину Оскольского водохранилища. В результате река, по которой проходит граница Харьковской и Донецкой областей, вышла из берегов, а водохранилище обмелело.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 10

Противник покидал позиции в спешке, побросав имущество. На фото — разбитый танк ВСУ на освобожденной территории в Донецкой области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 10

Украинские военные минировали железную дорогу и станции, чтобы затруднить продвижение армии ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 10

Сейчас на освобожденных территориях работают специалисты МЧС. Оценивается ущерб, чтобы начать восстановление населенных пунктов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассНАТОВЦИОМВ мире
 
 
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