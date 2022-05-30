https://ria.ru/20220530/spetsoperatsiya-1791677458.html

Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, показал опрос

Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, показал опрос - РИА Новости, 30.05.2022

Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, показал опрос

Большинство россиян (72%) поддерживают решение провести специальную военную операцию России в Украине, каждый пятый (20%) респондент считает, что в первую... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:18

2022-05-30T11:18

2022-05-30T11:18

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

донбасс

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в мире

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Большинство россиян (72%) поддерживают решение провести специальную военную операцию России в Украине, каждый пятый (20%) респондент считает, что в первую очередь Россия таким образом хочет защитить население Донбасса, следует из опроса ВЦИОМ за 26 мая.На вопрос, поддерживаете или не поддерживаете решение провести специальную военную операцию России в Украине, 72% респондентов ответили, что скорее поддерживают, 18% - скорее не поддерживают, 9% - затруднились с ответом.Двое из пяти опрошенных (40%) считают, что в первую очередь при проведении спецоперации Россия преследует цель – защитить себя, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории, каждый пятый россиянин (20%) сообщил, что таким образом Россия хочет защитить население Донбасса, 18% - ответили, что Россия хочет изменить политический курс Украины, очистить ее от националистов, 7% - считает, что Россия хочет оккупировать Украину и присоединить ее к России, 9% - ответили другое, 6% - затруднились с ответом.Кроме того, у россиян спросили, насколько, по их мнению, вероятны сейчас в их городах и селах массовые акции протеста против падения уровня жизни, несправедливых действий властей, в защиту своих прав и свобод. Большинство россиян (79%) ответили, что это маловероятно, 14% - считают, что вполне возможны, 6% - затруднились с ответом.При этом если такого рода массовые выступления протеста состоятся, то в них готовы принимать участие только 11%, 84% - скорее не примут, 5% - затруднились с ответом.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 26 мая 2022 года, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220529/sanktsii-1791617783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, украина, донбасс, нато, вциом, в мире