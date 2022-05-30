Шольц заявил о высоких темпах движения к энергонезависимости Германии
Канцлер Германии Шольц заявил, что страна идет к энергонезависимости высокими темпами
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Германия идет к независимости от российских энергоносителей "крайне высокими темпами и с большой активностью", заявил журналистам в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Германия очень рано начала подготовку к этой ситуации, я уже в декабре начал переговоры с профильными министерствами и ведомствами по вопросу, что произойдет, если будет дальнейшая эскалация и какие будут последствия для энергообеспечения. Поэтому мы были хорошо подготовлены и приняли все меры... Мы продвигаемся вперед крайне высокими темпами и с большой активностью", - сказал Шольц.
Он повторил, что Германия намерена отказаться к осени от импорта угля из России, а также до конца года "избавиться от зависимости" от импорта российской нефти. "Значительные инвестиции в инфраструктуру" германских портов на Балтийском и Северном морях направляются в настоящее время, чтобы иметь возможность "импортировать газ со всего мира и укрепить нашу независимость", сказал Шольц.
Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети - то есть примерно на 100 миллиардов кубометров - спрос на российский газ в 2022 году. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".