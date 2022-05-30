https://ria.ru/20220530/sholts-1791801733.html

Шольц заявил о высоких темпах движения к энергонезависимости Германии

Шольц заявил о высоких темпах движения к энергонезависимости Германии - РИА Новости, 30.05.2022

Шольц заявил о высоких темпах движения к энергонезависимости Германии

Германия идет к независимости от российских энергоносителей "крайне высокими темпами и с большой активностью", заявил журналистам в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:31

2022-05-30T16:31

2022-05-30T16:31

урсула фон дер ляйен

владимир путин

дмитрий биричевский

россия

германия

северное море

еврокомиссия

в мире

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БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Германия идет к независимости от российских энергоносителей "крайне высокими темпами и с большой активностью", заявил журналистам в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц."Германия очень рано начала подготовку к этой ситуации, я уже в декабре начал переговоры с профильными министерствами и ведомствами по вопросу, что произойдет, если будет дальнейшая эскалация и какие будут последствия для энергообеспечения. Поэтому мы были хорошо подготовлены и приняли все меры... Мы продвигаемся вперед крайне высокими темпами и с большой активностью", - сказал Шольц.Он повторил, что Германия намерена отказаться к осени от импорта угля из России, а также до конца года "избавиться от зависимости" от импорта российской нефти. "Значительные инвестиции в инфраструктуру" германских портов на Балтийском и Северном морях направляются в настоящее время, чтобы иметь возможность "импортировать газ со всего мира и укрепить нашу независимость", сказал Шольц.Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети - то есть примерно на 100 миллиардов кубометров - спрос на российский газ в 2022 году. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".

https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791790242.html

https://ria.ru/20220429/gaz-1786184300.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

урсула фон дер ляйен, владимир путин, дмитрий биричевский, россия, германия, северное море, еврокомиссия, в мире, олаф шольц