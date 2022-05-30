https://ria.ru/20220530/severodonetsk-1791789474.html

Российские военные эвакуируют мирных жителей из центра Северодонецка

Российские военные эвакуируют мирных жителей из центра Северодонецка - РИА Новости, 30.05.2022

Российские военные эвакуируют мирных жителей из центра Северодонецка

Российские военные помогают эвакуироваться мирным жителям из центра Северодонецка, рассказал РИА Новости в понедельник один из эвакуированных. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:07

2022-05-30T16:07

2022-05-30T16:07

специальная военная операция на украине

в мире

иван филипоненко

апти алаудинов

луганская народная республика

северодонецк

старобельск

вооруженные силы рф

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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 30 мая - РИА Новости. Российские военные помогают эвакуироваться мирным жителям из центра Северодонецка, рассказал РИА Новости в понедельник один из эвакуированных."В городе сейчас очень опасно, эвакуироваться было нельзя. Но сегодня нас вывезли российские военные на БТР", - рассказал мужчина.По его словам, вместе с ним вывезли его беременную жену и девятилетнего сына. Беженцы доставлены в пункт временного размещения в Старобельске."Город частично контролируют россияне и силы ЛНР. Мы жили в центре, этот район уже под контролем россиян", - рассказал житель города.Взятие Северодонецка будет иметь важный символический смысл для всего освобождения ЛНР, так как именно сюда в 2014 году киевскими властями был перенесен административный центр Луганской области после утраты контроля над Луганском. Ныне под контролем Киева остается всего два крупных города в ЛНР - Северодонецк и Лисичанск.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы Народной милиции Луганской народной республики при поддержке ВС РФ вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм в городе.По его словам, украинские силовики прячутся в жилой застройке и ведут огонь по жилым районам, из которых уже отошли. Как отмечал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, в городе осталось зачистить 15-17% жилого сектора.Северодонецк - крупный центр химической промышленности с населением 109 тысяч человек (на 2019 год). Сейчас в городе остается, по разным данным, 10-15 тысяч мирных жителей.

луганская народная республика

северодонецк

старобельск

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, иван филипоненко, апти алаудинов, луганская народная республика, северодонецк, старобельск, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины