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Российские военные эвакуируют мирных жителей из центра Северодонецка - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/severodonetsk-1791789474.html
Российские военные эвакуируют мирных жителей из центра Северодонецка
Российские военные эвакуируют мирных жителей из центра Северодонецка - РИА Новости, 30.05.2022
Российские военные эвакуируют мирных жителей из центра Северодонецка
Российские военные помогают эвакуироваться мирным жителям из центра Северодонецка, рассказал РИА Новости в понедельник один из эвакуированных. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:07
2022-05-30T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
иван филипоненко
апти алаудинов
луганская народная республика
северодонецк
старобельск
вооруженные силы рф
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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 30 мая - РИА Новости. Российские военные помогают эвакуироваться мирным жителям из центра Северодонецка, рассказал РИА Новости в понедельник один из эвакуированных."В городе сейчас очень опасно, эвакуироваться было нельзя. Но сегодня нас вывезли российские военные на БТР", - рассказал мужчина.По его словам, вместе с ним вывезли его беременную жену и девятилетнего сына. Беженцы доставлены в пункт временного размещения в Старобельске."Город частично контролируют россияне и силы ЛНР. Мы жили в центре, этот район уже под контролем россиян", - рассказал житель города.Взятие Северодонецка будет иметь важный символический смысл для всего освобождения ЛНР, так как именно сюда в 2014 году киевскими властями был перенесен административный центр Луганской области после утраты контроля над Луганском. Ныне под контролем Киева остается всего два крупных города в ЛНР - Северодонецк и Лисичанск.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы Народной милиции Луганской народной республики при поддержке ВС РФ вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм в городе.По его словам, украинские силовики прячутся в жилой застройке и ведут огонь по жилым районам, из которых уже отошли. Как отмечал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, в городе осталось зачистить 15-17% жилого сектора.Северодонецк - крупный центр химической промышленности с населением 109 тысяч человек (на 2019 год). Сейчас в городе остается, по разным данным, 10-15 тысяч мирных жителей.
луганская народная республика
северодонецк
старобельск
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в мире, иван филипоненко, апти алаудинов, луганская народная республика, северодонецк, старобельск, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
16:07 30.05.2022
 
Российские военные эвакуируют мирных жителей из центра Северодонецка

Российские военные помогают эвакуироваться мирным жителям из центра Северодонецка

© РИА НовостиДома в Северодонецке
Дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости
Дома в Северодонецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 30 мая - РИА Новости. Российские военные помогают эвакуироваться мирным жителям из центра Северодонецка, рассказал РИА Новости в понедельник один из эвакуированных.
"В городе сейчас очень опасно, эвакуироваться было нельзя. Но сегодня нас вывезли российские военные на БТР", - рассказал мужчина.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:19Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.05.2022
Инфографика
Посмотреть
По его словам, вместе с ним вывезли его беременную жену и девятилетнего сына. Беженцы доставлены в пункт временного размещения в Старобельске.
"Город частично контролируют россияне и силы ЛНР. Мы жили в центре, этот район уже под контролем россиян", - рассказал житель города.
Взятие Северодонецка будет иметь важный символический смысл для всего освобождения ЛНР, так как именно сюда в 2014 году киевскими властями был перенесен административный центр Луганской области после утраты контроля над Луганском. Ныне под контролем Киева остается всего два крупных города в ЛНР - Северодонецк и Лисичанск.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы Народной милиции Луганской народной республики при поддержке ВС РФ вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм в городе.
По его словам, украинские силовики прячутся в жилой застройке и ведут огонь по жилым районам, из которых уже отошли. Как отмечал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, в городе осталось зачистить 15-17% жилого сектора.
Северодонецк - крупный центр химической промышленности с населением 109 тысяч человек (на 2019 год). Сейчас в городе остается, по разным данным, 10-15 тысяч мирных жителей.
Воронка от авиабомбы и уничтоженные дома: села после украинских обстрелов
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Село Яцковка недалеко от Изюма сейчас в полном запустении: разрушены дома, разбиты машины, повсюду следы от снарядов.

Разрушенные артобстрелом ВСУ дома в освобожденном селе Яцковка
1 из 10

Село Яцковка недалеко от Изюма сейчас в полном запустении: разрушены дома, разбиты машины, повсюду следы от снарядов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинская авиация при отступлении применила здесь однотонную авиабомбу. Об этом напоминает глубокая воронка, куда поместилось бы несколько грузовиков.

Патрульный народной милиции ЛНР у воронки от авиаудара ВСУ в освобожденном селе Яцковка
2 из 10

Украинская авиация при отступлении применила здесь однотонную авиабомбу. Об этом напоминает глубокая воронка, куда поместилось бы несколько грузовиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Отходя, силы ВСУ не стеснялись минировать дома и калитки.

Девушка едет на велосипеде мимо разрушенных обстрелами ВСУ домов в освобожденном селе Яцковка
3 из 10

Отходя, силы ВСУ не стеснялись минировать дома и калитки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинские войска цеплялись за каждый рубеж и старались оставить после себя как можно больше разрушений.

Подбитый БТР ВСУ у освобожденного в Донецкой области села Коровий Яр
4 из 10

Украинские войска цеплялись за каждый рубеж и старались оставить после себя как можно больше разрушений.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Применялась тактика выжженной земли.

Разрушенные артобстрелом ВСУ дома в освобожденном селе Яцковка
5 из 10

Применялась тактика выжженной земли.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Похожая ситуация и в селе Рубцы, расположенном в Донецкой области. На фото — жительница дома, разрушенного обстрелами ВСУ.

Жительница освобожденного села Рубцы в своем разрушенном обстрелами ВСУ доме.
6 из 10

Похожая ситуация и в селе Рубцы, расположенном в Донецкой области. На фото — жительница дома, разрушенного обстрелами ВСУ.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Подразделения вооруженных сил Украины в марте взорвали плотину Оскольского водохранилища. В результате река, по которой проходит граница Харьковской и Донецкой областей, вышла из берегов, а водохранилище обмелело.

Буксирно-моторный катер БМК-130 на берегу обмелевшего Оскольского водохранилища на освобожденных территориях Донецкой области
7 из 10

Подразделения вооруженных сил Украины в марте взорвали плотину Оскольского водохранилища. В результате река, по которой проходит граница Харьковской и Донецкой областей, вышла из берегов, а водохранилище обмелело.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Противник покидал позиции в спешке, побросав имущество. На фото — разбитый танк ВСУ на освобожденной территории в Донецкой области.

Разбитый танк ВСУ на освобожденной территории Донецкой области
8 из 10

Противник покидал позиции в спешке, побросав имущество. На фото — разбитый танк ВСУ на освобожденной территории в Донецкой области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинские военные минировали железную дорогу и станции, чтобы затруднить продвижение армии ДНР и ЛНР.

Патруль народной милиции ЛНР у взорванных железнодорожных путей в районе села Яцковка
9 из 10

Украинские военные минировали железную дорогу и станции, чтобы затруднить продвижение армии ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Сейчас на освобожденных территориях работают специалисты МЧС. Оценивается ущерб, чтобы начать восстановление населенных пунктов.

Патрульный народной милиции ЛНР едет мимо бывшего Исполнительного комитета Лиманской городской рады в освобожденном селе Яцковка
10 из 10

Сейчас на освобожденных территориях работают специалисты МЧС. Оценивается ущерб, чтобы начать восстановление населенных пунктов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 10

Село Яцковка недалеко от Изюма сейчас в полном запустении: разрушены дома, разбиты машины, повсюду следы от снарядов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 10

Украинская авиация при отступлении применила здесь однотонную авиабомбу. Об этом напоминает глубокая воронка, куда поместилось бы несколько грузовиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 10

Отходя, силы ВСУ не стеснялись минировать дома и калитки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 10

Украинские войска цеплялись за каждый рубеж и старались оставить после себя как можно больше разрушений.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 10

Применялась тактика выжженной земли.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 10

Похожая ситуация и в селе Рубцы, расположенном в Донецкой области. На фото — жительница дома, разрушенного обстрелами ВСУ.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 10

Подразделения вооруженных сил Украины в марте взорвали плотину Оскольского водохранилища. В результате река, по которой проходит граница Харьковской и Донецкой областей, вышла из берегов, а водохранилище обмелело.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 10

Противник покидал позиции в спешке, побросав имущество. На фото — разбитый танк ВСУ на освобожденной территории в Донецкой области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 10

Украинские военные минировали железную дорогу и станции, чтобы затруднить продвижение армии ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 10

Сейчас на освобожденных территориях работают специалисты МЧС. Оценивается ущерб, чтобы начать восстановление населенных пунктов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ФилипоненкоАпти АлаудиновЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкСтаробельскВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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