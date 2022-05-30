https://ria.ru/20220530/severodonetsk-1791760033.html

Помощник Кадырова заявил, что обстановка в Северодонецке под контролем

Помощник Кадырова заявил, что обстановка в Северодонецке под контролем - РИА Новости, 30.05.2022

Помощник Кадырова заявил, что обстановка в Северодонецке под контролем

В городе Северодонецк в ЛНР осталось зачистить еще 15-17% жилого сектора, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:55

2022-05-30T14:55

2022-05-30T15:51

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ГРОЗНЫЙ, 30 мая – РИА Новости. В городе Северодонецк в ЛНР осталось зачистить еще 15-17% жилого сектора, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.Взятие Северодонецка будет иметь важный символический смысл для всего освобождения ЛНР, так как именно сюда в 2014 году киевскими властями был перенесен административный центр Луганской области после утраты контроля над Луганском. Ныне под контролем Киева остается всего два крупных города в ЛНР - Северодонецк и Лисичанск."На час времени текущего дня, обстановка в городе Северодонецк под контролем, осталось нам дочистить общей сложности где-то 15-17% жилого сектора. Остальная территория полностью зачищена", - заявил Алаудинов на видео, которое опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.По его словам, чеченские бойцы сейчас подходят к промышленной зоне, примыкающей к жилому сектору. "На данный момент без происшествий, без жертв. Потерь с нашей стороны тоже нету, единственное, надо отметить, что с города Лисичанска просто беспрерывным дождем на нас сыпется град снарядов. Наш противник свою агонию потери города решил возместить тем, что он будет сыпать этот город снарядами и убивать мирных жителей. <...> Мы уже можем готовить для отправки сюда караваны из фонда Кадырова с продуктами для мирных жителей", - сказал он.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы Народной милиции Луганской народной республики при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке в Донбассе и заняли плацдарм в городе. По его словам, украинские силовики прячутся в жилых застройках Северодонецка и ведут огонь по жилым районам, из которых уже отошли.Северодонецк - крупный центр химической промышленности с населением 109 тысяч человек (на 2019 год). Сейчас в городе остается, по разным данным, 10-15 тысяч мирных жителей.

https://ria.ru/20220525/rubezhnoe-1790428608.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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Кирилл Волков

северодонецк, рамзан кадыров, в мире, луганская народная республика, россия, чеченская республика (чечня), апти алаудинов, ситуация в днр и лнр