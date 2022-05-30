Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с семьями, награжденными орденами "Родительской славы" - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220530/semya-1791698284.html
Путин встретится с семьями, награжденными орденами "Родительской славы"
Путин встретится с семьями, награжденными орденами "Родительской славы" - РИА Новости, 30.05.2022
Путин встретится с семьями, награжденными орденами "Родительской славы"
Президент РФ Владимир Путин в День защиты детей 1 июня проведет в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава",... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:12
2022-05-30T12:16
общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790702052_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_38999d63b16f4b9a5508ccf4473bc891.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День защиты детей 1 июня проведет в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Разумеется, День защиты детей - это очень важный день для президента, и в этом году также запланирована его встреча с семьями, которые награждены орденом "Родительская слава", - сказал Песков, отвечая на вопрос о графике президента на 1 июня.Он отметил, что данная встреча пройдет в режиме видеоконференции. Кроме того, в этот день пройдет еще ряд мероприятий с участием президента, о которых будет сообщено дополнительно, добавил он.
https://ria.ru/20220524/semya-1790445383.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790702052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d92758ef5c3f9d8fd266b47d072c2c50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин
12:12 30.05.2022 (обновлено: 12:16 30.05.2022)
 
Путин встретится с семьями, награжденными орденами "Родительской славы"

Президент Путин встретится с награжденными орденами "Родительской славы" в онлайн-режиме

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День защиты детей 1 июня проведет в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Разумеется, День защиты детей - это очень важный день для президента, и в этом году также запланирована его встреча с семьями, которые награждены орденом "Родительская слава", - сказал Песков, отвечая на вопрос о графике президента на 1 июня.
Он отметил, что данная встреча пройдет в режиме видеоконференции. Кроме того, в этот день пройдет еще ряд мероприятий с участием президента, о которых будет сообщено дополнительно, добавил он.
Семья Богдановых из Яты с орденом Родительской славы
24 мая, 16:57
Многодетной семье из Ялты вручили орден "Родительская слава"
 
ОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала