https://ria.ru/20220530/semya-1791698284.html
Путин встретится с семьями, награжденными орденами "Родительской славы"
Путин встретится с семьями, награжденными орденами "Родительской славы" - РИА Новости, 30.05.2022
Путин встретится с семьями, награжденными орденами "Родительской славы"
Президент РФ Владимир Путин в День защиты детей 1 июня проведет в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава",... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:12
2022-05-30T12:12
2022-05-30T12:16
общество
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День защиты детей 1 июня проведет в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Разумеется, День защиты детей - это очень важный день для президента, и в этом году также запланирована его встреча с семьями, которые награждены орденом "Родительская слава", - сказал Песков, отвечая на вопрос о графике президента на 1 июня.Он отметил, что данная встреча пройдет в режиме видеоконференции. Кроме того, в этот день пройдет еще ряд мероприятий с участием президента, о которых будет сообщено дополнительно, добавил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, владимир путин
12:12 30.05.2022 (обновлено: 12:16 30.05.2022)
Путин встретится с семьями, награжденными орденами "Родительской славы"
Президент Путин встретится с награжденными орденами "Родительской славы" в онлайн-режиме
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День защиты детей 1 июня проведет в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Разумеется, День защиты детей - это очень важный день для президента, и в этом году также запланирована его встреча с семьями, которые награждены орденом "Родительская слава", - сказал Песков, отвечая на вопрос о графике президента на 1 июня.
Он отметил, что данная встреча пройдет в режиме видеоконференции. Кроме того, в этот день пройдет еще ряд мероприятий с участием президента, о которых будет сообщено дополнительно, добавил он.