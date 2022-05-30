https://ria.ru/20220530/semya-1791698284.html

Путин встретится с семьями, награжденными орденами "Родительской славы"

Путин встретится с семьями, награжденными орденами "Родительской славы" - РИА Новости, 30.05.2022

Путин встретится с семьями, награжденными орденами "Родительской славы"

Президент РФ Владимир Путин в День защиты детей 1 июня проведет в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава",... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:12

2022-05-30T12:12

2022-05-30T12:16

общество

владимир путин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День защиты детей 1 июня проведет в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Разумеется, День защиты детей - это очень важный день для президента, и в этом году также запланирована его встреча с семьями, которые награждены орденом "Родительская слава", - сказал Песков, отвечая на вопрос о графике президента на 1 июня.Он отметил, что данная встреча пройдет в режиме видеоконференции. Кроме того, в этот день пройдет еще ряд мероприятий с участием президента, о которых будет сообщено дополнительно, добавил он.

https://ria.ru/20220524/semya-1790445383.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин