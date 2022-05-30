https://ria.ru/20220530/semi-1791627819.html

Названы регионы — лидеры по благосостоянию семей

Названы регионы — лидеры по благосостоянию семей - РИА Новости, 30.05.2022

Названы регионы — лидеры по благосостоянию семей

Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей в российских регионах стали Ямало-Ненецкий округ, Москва и Санкт-Петербург, в конце списка оказались... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T00:10

2022-05-30T00:10

2022-05-30T00:10

общество

санкт-петербург

москва

федеральная служба государственной статистики (росстат)

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей в российских регионах стали Ямало-Ненецкий округ, Москва и Санкт-Петербург, в конце списка оказались Кабардино-Балкария и Чечня, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.Как рассчитали благополучиеАгентство РИА Новости на основе данных официальной статистики подготовило рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2021 года. Он рассчитывался по потенциально возможному остатку денег у семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата.Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Для расчета складывались две чистые среднегодовые зарплаты (без НДФЛ), из полученной суммы вычитался региональный прожиточный минимум с учетом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей.Потенциально возможный остаток денег скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты РФ с разным уровнем цен. Эксперты отмечают, что в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты точно быть не могут. Поэтому остаток денег является максимально возможным значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат.Полученный результат, а именно потенциально возможный денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат, является результатом модельного расчета и выступает в рейтинге в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку регионов, пояснили специалисты.По результатам исследования они пришли к выводу, что разрыв между материальным положением семей в различных регионах очень значителен, и тенденций в сторону изменения ситуации пока не наблюдается.В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2021 года после минимальных жизненно необходимых трат остается 50,3 тысячи рублей.По итогам 2021 года всего в восьми российских регионах потенциально свободный остаток денег семьи со средним в регионе заработком родителей превышает общероссийский уровень. В реальности этот остаток меньше, поскольку прожиточный минимум, использованный в расчете, учитывает самые необходимые жизненные траты, но больше он точно быть не может.В лидерах — Ямал и столицыВ лидирующей группе рейтинга по благосостоянию семей оказались представители нефтегазодобывающих регионов и столицы. По итогам 2021 года первую строчку сохранил ЯНАО: в среднестатистической семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю зарплату по региону, и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат потенциально возможный денежный остаток составил 102,5 тысячи рублей.На вторую строчку переместилась Москва: в столичных семьях после всех трат остается 81 тысяча. На третьем месте — Санкт-Петербург: здесь у семьи в среднем остается 77,1 тысячи.В лидирующую тройку несколько лет подряд входил Сахалин, но по итогам 2021 года он переместился на четвертую позицию: здесь у семей после всех трат в среднем остается 76,4 тысячи.На пятой и шестой строчках — Чукотка и Магаданская область, которые по сравнению с предыдущим годом ухудшили позиции, так как в первую тройку впервые попал Петербург. В семьях Чукотки потенциально возможный денежный остаток составляет 71,7 тысячи рублей, в Магаданской области — 67,2 тысячи.Седьмую строчку занимает ХМАО (65,1 тысячи), восьмую — НАО (55 тысяч).Скромный остатокВ двух российских регионах – Кабардино-Балкарии и Чечне – в свободном распоряжении у семей со средним заработком после минимальных расходов остается менее 10 тысяч рублей, и без дополнительных доходов содержать семью с двумя детьми очень сложно.Кроме того, в замыкающую группу рейтинга вошли: Костромская область (14 тысяч), Северная Осетия (13,9), Калмыкия (13,6), Алтайский край (12,9), Дагестан (12,9), Карачаево-Черкесия (12,2), Псковская область (11,4), Ингушетия (10,5), Ивановская область (10,3).В 12 российских регионах после минимальных расходов в среднестатистических семьях с двумя детьми потенциально остается от 15 до 20 тысяч рублей.В семье с одним ребенком остается большеВ российской среднестатистической семье с двумя родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и одним ребенком свободный денежный остаток при минимальных тратах составляет 61,6 тысячи рублей. Всего в девяти регионах потенциально большей свободной суммой располагают семьи после всех минимальных трат.При этом число регионов, где у семей с одним ребенком остается не больше 20 тысяч рублей, по итогам 2021 года также два. Лидирующая пятерка в данном случае та же: ЯНАО, где семья с одним ребенком после минимальных расходов может свободно распоряжаться суммой в 115,5 тысяч рублей, Москва (91,4), Сахалин (90,1), Петербург (87,2) и Чукотка (85,6).

https://ria.ru/20220516/regiony-1788712551.html

https://ria.ru/20220511/zarplata-1787811958.html

https://realty.ria.ru/20220504/zhile-1786702834.html

https://realty.ria.ru/20220425/investitsii-1785228409.html

санкт-петербург

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общество, санкт-петербург, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия