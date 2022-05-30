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В Российском зерновом союзе предупредили о риске неурожая риса - РИА Новости, 30.05.2022
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В Российском зерновом союзе предупредили о риске неурожая риса
В Российском зерновом союзе предупредили о риске неурожая риса - РИА Новости, 30.05.2022
В Российском зерновом союзе предупредили о риске неурожая риса
Производство риса в России по сравнению с прошлым годом может снизиться на 35-36 процентов в связи с нехваткой воды в рисовых чеках в период сева из-за... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:51
2022-05-30T20:40
экономика
россия
сша
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
руспродсоюз
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Производство риса в России по сравнению с прошлым годом может снизиться на 35-36 процентов в связи с нехваткой воды в рисовых чеках в период сева из-за аварийной ситуации на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, заявил журналистам глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский."Обычно собираем 1,1 миллиона тонн риса в среднем — по последним годам. В этом году будет 700 тысяч тонн. Страна потребляет порядка одного миллиона тонн, из них 200 тысяч — длиннозерный, импортный рис, а излишки отправляем на экспорт. Сейчас экспорта не будет: с учетом запасов на внутреннее потребление риса — тютелька в тютельку. Возможно, будет чуть больше завезено импортного длиннозерного риса: не 200, а 300 тысяч тонн", — сказал Злочевский.По его словам, сезон не будет проблемным, однако цены на продукцию ожидаются высокие, поэтому те, кто успел засеять рис, получат еще больше дохода. Он привел в пример ситуацию на рынке пшеницы в США в 2013 году, когда сельхозпроизводители потеряли десять процентов урожая, но компенсировали его прибылью даже без учета страховок.Федоровский гидроузел на Кубани обеспечивает водными ресурсами несколько районов края и используется для орошения рисовых чеков. С прошлого года на нем проводилась реконструкция. В конце апреля разрушился участок автодороги и шлюзовых сооружений. Чтобы обеспечить водой рисосеющие хозяйства, к 11 мая возвели временную технологическую дамбу, но 13 мая произошло новое размывание.Минсельхоз России в пятницу предложил запретить экспорт риса из страны в следующем полугодии. Возможный запрет может быть связан с аварией на гидроузле, одна из целей — сдерживание цен на рис внутри страны, сказал ранее РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюза") Дмитрий Леонов.По данным Росстата, урожай риса в России в прошлом году сократился на шесть процентов — до 1,074 миллиона тонн, посевные площади под этой культурой также уменьшились — на 3,7 процента, до 190 тысяч гектаров. Рис в России с начала года подорожал в среднем на 27,64 процента, но рост розничных цен на него постепенно замедляется.
https://ria.ru/20220519/rzs-1789603116.html
https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791255912.html
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экономика, россия, сша, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), руспродсоюз, федеральная служба государственной статистики (росстат)
18:51 30.05.2022 (обновлено: 20:40 30.05.2022)
 
В Российском зерновом союзе предупредили о риске неурожая риса

Глава РЗС: Россия может недополучить больше трети риса из-за аварии гидроузла на Кубани

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРисовые поля
Рисовые поля - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Производство риса в России по сравнению с прошлым годом может снизиться на 35-36 процентов в связи с нехваткой воды в рисовых чеках в период сева из-за аварийной ситуации на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, заявил журналистам глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
"Обычно собираем 1,1 миллиона тонн риса в среднем — по последним годам. В этом году будет 700 тысяч тонн. Страна потребляет порядка одного миллиона тонн, из них 200 тысяч — длиннозерный, импортный рис, а излишки отправляем на экспорт. Сейчас экспорта не будет: с учетом запасов на внутреннее потребление риса — тютелька в тютельку. Возможно, будет чуть больше завезено импортного длиннозерного риса: не 200, а 300 тысяч тонн", — сказал Злочевский.
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По его словам, сезон не будет проблемным, однако цены на продукцию ожидаются высокие, поэтому те, кто успел засеять рис, получат еще больше дохода. Он привел в пример ситуацию на рынке пшеницы в США в 2013 году, когда сельхозпроизводители потеряли десять процентов урожая, но компенсировали его прибылью даже без учета страховок.
Федоровский гидроузел на Кубани обеспечивает водными ресурсами несколько районов края и используется для орошения рисовых чеков. С прошлого года на нем проводилась реконструкция. В конце апреля разрушился участок автодороги и шлюзовых сооружений. Чтобы обеспечить водой рисосеющие хозяйства, к 11 мая возвели временную технологическую дамбу, но 13 мая произошло новое размывание.
Минсельхоз России в пятницу предложил запретить экспорт риса из страны в следующем полугодии. Возможный запрет может быть связан с аварией на гидроузле, одна из целей — сдерживание цен на рис внутри страны, сказал ранее РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюза") Дмитрий Леонов.
По данным Росстата, урожай риса в России в прошлом году сократился на шесть процентов — до 1,074 миллиона тонн, посевные площади под этой культурой также уменьшились — на 3,7 процента, до 190 тысяч гектаров. Рис в России с начала года подорожал в среднем на 27,64 процента, но рост розничных цен на него постепенно замедляется.
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ЭкономикаРоссияСШАМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РуспродсоюзФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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