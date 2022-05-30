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Житель пригорода Северодонецка рассказал о пыточной в аэропорту - РИА Новости, 30.05.2022
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https://ria.ru/20220530/pytochnye-1791657035.html
Житель пригорода Северодонецка рассказал о пыточной в аэропорту
Житель пригорода Северодонецка рассказал о пыточной в аэропорту - РИА Новости, 30.05.2022
Житель пригорода Северодонецка рассказал о пыточной в аэропорту
Житель пригорода Северодонецка Валерий Дашкевич, попавший в списки нежелательных граждан, рассказал о тайной тюрьме и пыточных в аэропорту города. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:13
2022-05-30T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
северодонецк
служба безопасности украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МУРАТОВО (ЛНР), 30 мая — РИА Новости. Житель пригорода Северодонецка Валерий Дашкевич, попавший в списки нежелательных граждан, рассказал о тайной тюрьме и пыточных в аэропорту города.Мужчине 54 года, и он был одним из организаторов референдума о независимости ЛНР. По его мнению, после взятия под контроль Северодонецка и аэропорта совершенные в тайной тюрьме преступления и пытки могут быть расследованы."Когда в наше село пришли украинские силовики, нашлись нехорошие люди, которые написали целые пачки доносов. Думаю, это была военная разведка. Той бригады, что стояла здесь. А уже потом для оформления передавали следователям СБУ", — сообщил Дашкевич.Его задержали дома в декабре 2014 года, а затем для допросов отвезли в аэропорт, где пленных размещали в автомобильных боксах.Появившиеся от ударов следы Дашкевич сравнил с "чемпионским поясом" у боксеров — по всему телу шла полоса из сгустка крови, фиолетового и желтого цвета", пояснил он.Отпустили мужчину только после подписания признания, согласно которому он называл себя "террористом, сепаратистом и предателем родины", а также соглашался сотрудничать с СБУ. Тем не менее после задержания старые контакты в ЛНР не выходили с ним на связь, поэтому никакой новой информации он предоставить не мог.Ранее бывший подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и им сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны Службы безопасности и нацбатов.РИА Новости также опубликовало свидетельские показания о пытках бывших заключенных тайных тюрем. Данные свидетелей подкрепляются медицинскими справками, полученными после освобождения из плена как в Донецке, так и в самом Мариуполе. Четверым ополченцам удалось добиться от украинских силовиков заведения уголовных дел по своим жалобам.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
https://ria.ru/20220527/pytki-1791008353.html
луганская народная республика
северодонецк
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Житель пригорода Северодонецка рассказал о тюрьме и пыточной в городском аэропорту
Житель пригорода Северодонецка рассказал о тайной тюрьме и пыточной в городском аэропорту - там пытали и выбивали сведения из всех причастных к референдуму о независимости ЛНР и имеющих связи с ополчением
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, северодонецк, служба безопасности украины, украина, ситуация в днр и лнр
10:13 30.05.2022 (обновлено: 12:38 30.05.2022)
 
Житель пригорода Северодонецка рассказал о пыточной в аэропорту

Житель Северодонецка: тайные пыточные существовали не только в аэропорту Мариуполя

Читать ria.ru в
МУРАТОВО (ЛНР), 30 мая — РИА Новости. Житель пригорода Северодонецка Валерий Дашкевич, попавший в списки нежелательных граждан, рассказал о тайной тюрьме и пыточных в аэропорту города.

"Еще до Майдана, когда по телевизору показывали общение Турчинова с врачами, я понял, что будет кровь, и сказал: "Ну все, из этой задницы теперь нас вытащит только Россия". И сказал это не при тех людях", — объяснил он РИА Новости.

Мужчине 54 года, и он был одним из организаторов референдума о независимости ЛНР. По его мнению, после взятия под контроль Северодонецка и аэропорта совершенные в тайной тюрьме преступления и пытки могут быть расследованы.
"Когда в наше село пришли украинские силовики, нашлись нехорошие люди, которые написали целые пачки доносов. Думаю, это была военная разведка. Той бригады, что стояла здесь. А уже потом для оформления передавали следователям СБУ", — сообщил Дашкевич.
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Его задержали дома в декабре 2014 года, а затем для допросов отвезли в аэропорт, где пленных размещали в автомобильных боксах.

"Пытали электричеством. Делали "водопой" — вставляли в рот лейку и лили воду, пока она не заполнит весь желудок. Били металлическими палками с набалдашником из тряпок", — поделился мужчина, добавив, что "били сильно, но, чтобы не убить, — по туловищу".

Появившиеся от ударов следы Дашкевич сравнил с "чемпионским поясом" у боксеров — по всему телу шла полоса из сгустка крови, фиолетового и желтого цвета", пояснил он.
Отпустили мужчину только после подписания признания, согласно которому он называл себя "террористом, сепаратистом и предателем родины", а также соглашался сотрудничать с СБУ. Тем не менее после задержания старые контакты в ЛНР не выходили с ним на связь, поэтому никакой новой информации он предоставить не мог.
"Для них мы не люди, а полуживое мясо". Нелегальная тюрьма нацбата "Айдар"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
1 из 10

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
2 из 10

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

Военнослужащие народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
3 из 10

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
4 из 10

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

Журналист в помещении бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
5 из 10

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
6 из 10

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
7 из 10

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

Помещение колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
8 из 10

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

Военнослужащий народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
9 из 10

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района в ЛНР
10 из 10

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 10

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 10

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 10

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 10

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 10

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 10

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 10

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Ранее бывший подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и им сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны Службы безопасности и нацбатов.
РИА Новости также опубликовало свидетельские показания о пытках бывших заключенных тайных тюрем. Данные свидетелей подкрепляются медицинскими справками, полученными после освобождения из плена как в Донецке, так и в самом Мариуполе. Четверым ополченцам удалось добиться от украинских силовиков заведения уголовных дел по своим жалобам.
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