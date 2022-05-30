https://ria.ru/20220530/pytochnye-1791657035.html

Житель пригорода Северодонецка рассказал о пыточной в аэропорту

Житель пригорода Северодонецка рассказал о пыточной в аэропорту - РИА Новости, 30.05.2022

Житель пригорода Северодонецка рассказал о пыточной в аэропорту

Житель пригорода Северодонецка Валерий Дашкевич, попавший в списки нежелательных граждан, рассказал о тайной тюрьме и пыточных в аэропорту города. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:13

2022-05-30T10:13

2022-05-30T12:38

специальная военная операция на украине

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МУРАТОВО (ЛНР), 30 мая — РИА Новости. Житель пригорода Северодонецка Валерий Дашкевич, попавший в списки нежелательных граждан, рассказал о тайной тюрьме и пыточных в аэропорту города.Мужчине 54 года, и он был одним из организаторов референдума о независимости ЛНР. По его мнению, после взятия под контроль Северодонецка и аэропорта совершенные в тайной тюрьме преступления и пытки могут быть расследованы."Когда в наше село пришли украинские силовики, нашлись нехорошие люди, которые написали целые пачки доносов. Думаю, это была военная разведка. Той бригады, что стояла здесь. А уже потом для оформления передавали следователям СБУ", — сообщил Дашкевич.Его задержали дома в декабре 2014 года, а затем для допросов отвезли в аэропорт, где пленных размещали в автомобильных боксах.Появившиеся от ударов следы Дашкевич сравнил с "чемпионским поясом" у боксеров — по всему телу шла полоса из сгустка крови, фиолетового и желтого цвета", пояснил он.Отпустили мужчину только после подписания признания, согласно которому он называл себя "террористом, сепаратистом и предателем родины", а также соглашался сотрудничать с СБУ. Тем не менее после задержания старые контакты в ЛНР не выходили с ним на связь, поэтому никакой новой информации он предоставить не мог.Ранее бывший подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и им сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны Службы безопасности и нацбатов.РИА Новости также опубликовало свидетельские показания о пытках бывших заключенных тайных тюрем. Данные свидетелей подкрепляются медицинскими справками, полученными после освобождения из плена как в Донецке, так и в самом Мариуполе. Четверым ополченцам удалось добиться от украинских силовиков заведения уголовных дел по своим жалобам.

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

https://ria.ru/20220527/pytki-1791008353.html

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Житель пригорода Северодонецка рассказал о тюрьме и пыточной в городском аэропорту Житель пригорода Северодонецка рассказал о тайной тюрьме и пыточной в городском аэропорту - там пытали и выбивали сведения из всех причастных к референдуму о независимости ЛНР и имеющих связи с ополчением 2022-05-30T10:13 true PT3M34S

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, северодонецк, служба безопасности украины, украина, ситуация в днр и лнр