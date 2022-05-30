https://ria.ru/20220530/putin-1791817418.html
Эрдоган предложил Путину провести встречу Россия — Украина — ООН
Эрдоган предложил Путину провести встречу Россия — Украина — ООН - РИА Новости, 30.05.2022
Эрдоган предложил Путину провести встречу Россия — Украина — ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину организовать в Стамбуле переговоры Москвы и Киева при посредничестве ООН. Инициативу он озвучил РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:15
2022-05-30T17:15
2022-05-30T18:02
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 30 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину организовать в Стамбуле переговоры Москвы и Киева при посредничестве ООН. Инициативу он озвучил во время телефонного разговора, о котором сообщила канцелярия турецкого лидера.Пресс-служба Кремля отметила, что политики при обсуждении Украины уделили особое внимание "вопросам обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях".Путин также отметил готовность Москвы содействовать транзиту грузов через Черное море.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Анкара уже выступала в качестве переговорной площадки для российской и украинской делегаций, впоследствии обсуждения проходили в дистанционном формате.
https://radiosputnik.ria.ru/20220530/politolog-1791808817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
17:15 30.05.2022 (обновлено: 18:02 30.05.2022)
Эрдоган предложил Путину провести встречу Россия — Украина — ООН
Эрдоган предложил Путину провести в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и ООН
АНКАРА, 30 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину организовать в Стамбуле переговоры Москвы и Киева при посредничестве ООН. Инициативу он озвучил во время телефонного разговора, о котором сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Эрдоган предложил в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным провести встречу в Стамбуле между делегациями России, Украины и ООН", — говорится в пресс-релизе.
Пресс-служба Кремля отметила, что политики при обсуждении Украины уделили особое внимание "вопросам обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях".
Путин также отметил готовность Москвы содействовать транзиту грузов через Черное море.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины
. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.
Анкара
уже выступала в качестве переговорной площадки для российской и украинской делегаций, впоследствии обсуждения проходили в дистанционном формате.