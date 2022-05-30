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Эрдоган предложил Путину провести встречу Россия — Украина — ООН - РИА Новости, 30.05.2022
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Эрдоган предложил Путину провести встречу Россия — Украина — ООН
Эрдоган предложил Путину провести встречу Россия — Украина — ООН - РИА Новости, 30.05.2022
Эрдоган предложил Путину провести встречу Россия — Украина — ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину организовать в Стамбуле переговоры Москвы и Киева при посредничестве ООН. Инициативу он озвучил РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:15
2022-05-30T18:02
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 30 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину организовать в Стамбуле переговоры Москвы и Киева при посредничестве ООН. Инициативу он озвучил во время телефонного разговора, о котором сообщила канцелярия турецкого лидера.Пресс-служба Кремля отметила, что политики при обсуждении Украины уделили особое внимание "вопросам обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях".Путин также отметил готовность Москвы содействовать транзиту грузов через Черное море.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Анкара уже выступала в качестве переговорной площадки для российской и украинской делегаций, впоследствии обсуждения проходили в дистанционном формате.
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в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
17:15 30.05.2022 (обновлено: 18:02 30.05.2022)
 
Эрдоган предложил Путину провести встречу Россия — Украина — ООН

Эрдоган предложил Путину провести в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и ООН

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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АНКАРА, 30 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину организовать в Стамбуле переговоры Москвы и Киева при посредничестве ООН. Инициативу он озвучил во время телефонного разговора, о котором сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Эрдоган предложил в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным провести встречу в Стамбуле между делегациями России, Украины и ООН", — говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба Кремля отметила, что политики при обсуждении Украины уделили особое внимание "вопросам обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях".
Путин также отметил готовность Москвы содействовать транзиту грузов через Черное море.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Анкара уже выступала в качестве переговорной площадки для российской и украинской делегаций, впоследствии обсуждения проходили в дистанционном формате.
Политолог Александр Дудчак - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
16:57Сказано в эфире
Политолог: отношение Запада к Украине – как у любителя говядины к корове
 
В миреВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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