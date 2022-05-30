https://ria.ru/20220530/putin-1791817418.html

Эрдоган предложил Путину провести встречу Россия — Украина — ООН

Эрдоган предложил Путину провести встречу Россия — Украина — ООН - РИА Новости, 30.05.2022

Эрдоган предложил Путину провести встречу Россия — Украина — ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину организовать в Стамбуле переговоры Москвы и Киева при посредничестве ООН. Инициативу он озвучил РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T17:15

2022-05-30T17:15

2022-05-30T18:02

в мире

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 30 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину организовать в Стамбуле переговоры Москвы и Киева при посредничестве ООН. Инициативу он озвучил во время телефонного разговора, о котором сообщила канцелярия турецкого лидера.Пресс-служба Кремля отметила, что политики при обсуждении Украины уделили особое внимание "вопросам обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях".Путин также отметил готовность Москвы содействовать транзиту грузов через Черное море.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Анкара уже выступала в качестве переговорной площадки для российской и украинской делегаций, впоследствии обсуждения проходили в дистанционном формате.

https://radiosputnik.ria.ru/20220530/politolog-1791808817.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган