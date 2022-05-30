https://ria.ru/20220530/putin-1791695827.html

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 30.05.2022

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет оперативное совещание с членами Совбеза и два международных телефонных разговора, один из них будет с... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:07

2022-05-30T12:07

2022-05-30T12:23

политика

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет оперативное совещание с членами Совбеза и два международных телефонных разговора, один из них будет с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В течение дня пока два международных телефонных разговора запланировано... Один действительно будет с президентом Турции", - сказал Песков.Он уточнил, что разговор будет двусторонним."Также в середине дня у Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20220530/vstrecha-1791698728.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган