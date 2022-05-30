https://ria.ru/20220530/putin-1791695827.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 30.05.2022
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет оперативное совещание с членами Совбеза и два международных телефонных разговора, один из них будет с... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:07
2022-05-30T12:07
2022-05-30T12:23
политика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет оперативное совещание с членами Совбеза и два международных телефонных разговора, один из них будет с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В течение дня пока два международных телефонных разговора запланировано... Один действительно будет с президентом Турции", - сказал Песков.Он уточнил, что разговор будет двусторонним."Также в середине дня у Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - добавил представитель Кремля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
12:07 30.05.2022 (обновлено: 12:23 30.05.2022)
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент Путин проведет совещание с членами Совбеза и два телефонных разговора
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет оперативное совещание с членами Совбеза и два международных телефонных разговора, один из них будет с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В течение дня пока два международных телефонных разговора запланировано... Один действительно будет с президентом Турции", - сказал Песков.
Он уточнил, что разговор будет двусторонним.
"Также в середине дня у Путина
запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - добавил представитель Кремля.