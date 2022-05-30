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Назарбаев похвалил действия Токаева во время январских протестов

Назарбаев похвалил действия Токаева во время январских протестов - РИА Новости, 30.05.2022

Назарбаев похвалил действия Токаева во время январских протестов

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уверен, что решительные действия главы государства Касым-Жомарта Токаева предотвратили худший вариант развития... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T08:04

2022-05-30T08:04

2022-05-30T08:04

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НУР-СУЛТАН, 30 мая — РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уверен, что решительные действия главы государства Касым-Жомарта Токаева предотвратили худший вариант развития январских событий.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие, захватили аэропорт. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.По мнению Назарбаева, январские события потрясли весь Казахстан. "Как я отмечал ранее, целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было посеять хаос в стране и разрушить целостность государства. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком", — отметил он.Первый президент считает важным выяснить, кто стоял за организацией всех этих погромов и убийств. Он выразил уверенность, что следствие даст ответ на этот вопрос. "Необходимо разобраться, почему соответствующие правоохранительные органы не знали или не хотели знать о готовящихся по всей стране беспорядках", — добавил Назарбаев.

https://ria.ru/20220530/rodstvenniki-1791639324.html

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