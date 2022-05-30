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Назарбаев похвалил действия Токаева во время январских протестов - РИА Новости, 30.05.2022
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Назарбаев похвалил действия Токаева во время январских протестов
Назарбаев похвалил действия Токаева во время январских протестов - РИА Новости, 30.05.2022
Назарбаев похвалил действия Токаева во время январских протестов
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уверен, что решительные действия главы государства Касым-Жомарта Токаева предотвратили худший вариант развития... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T08:04
2022-05-30T08:04
в мире
казахстан
жанаозен
актау
данияр ашимбаев
нурсултан назарбаев
нур-султан
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 30 мая — РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уверен, что решительные действия главы государства Касым-Жомарта Токаева предотвратили худший вариант развития январских событий.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие, захватили аэропорт. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.По мнению Назарбаева, январские события потрясли весь Казахстан. "Как я отмечал ранее, целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было посеять хаос в стране и разрушить целостность государства. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком", — отметил он.Первый президент считает важным выяснить, кто стоял за организацией всех этих погромов и убийств. Он выразил уверенность, что следствие даст ответ на этот вопрос. "Необходимо разобраться, почему соответствующие правоохранительные органы не знали или не хотели знать о готовящихся по всей стране беспорядках", — добавил Назарбаев.
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в мире, казахстан, жанаозен, актау, данияр ашимбаев, нурсултан назарбаев, нур-султан, касым-жомарт токаев
08:04 30.05.2022
 
Назарбаев похвалил действия Токаева во время январских протестов

Назарбаев: Токаев предотвратил худший вариант развития январских событий в Казахстане

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 30 мая — РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уверен, что решительные действия главы государства Касым-Жомарта Токаева предотвратили худший вариант развития январских событий.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие, захватили аэропорт. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.

"На тот момент для меня было важным оказать всецелую поддержку нашему президенту, а не реагировать на различные слухи и домыслы. Я передал ему полномочия председателя Совета безопасности страны. Именно решительные действия президента и предотвратили худший вариант развития событий", — сказал Назарбаев в интервью известному казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву, который опубликовал текст в своем Telegram-канале.

По мнению Назарбаева, январские события потрясли весь Казахстан. "Как я отмечал ранее, целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было посеять хаос в стране и разрушить целостность государства. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком", — отметил он.
Первый президент считает важным выяснить, кто стоял за организацией всех этих погромов и убийств. Он выразил уверенность, что следствие даст ответ на этот вопрос. "Необходимо разобраться, почему соответствующие правоохранительные органы не знали или не хотели знать о готовящихся по всей стране беспорядках", — добавил Назарбаев.
Бывший Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
07:55
Назарбаев заявил, что его родным нужно ответить перед законом в случае вины
 
В миреКазахстанЖанаозенАктауДанияр АшимбаевНурсултан НазарбаевНур-СултанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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