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В ДНР содержатся 2,3 тысячи пленных с "Азовстали"

В ДНР содержатся 2,3 тысячи пленных с "Азовстали" - РИА Новости, 30.05.2022

В ДНР содержатся 2,3 тысячи пленных с "Азовстали"

Министр юстиции ДНР Юрий Сироватко заявил, что на территории ДНР находится порядка 2,3 тысяч военнопленных с "Азовстали". РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:46

2022-05-30T13:46

2022-05-30T14:01

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

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донецкая народная республика

владимир путин

россия

мариуполь

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министр юстиции ДНР Юрий Сироватко заявил, что на территории ДНР находится порядка 2,3 тысяч военнопленных с "Азовстали"."Все военнопленные находятся на территории ДНР... Конкретно военнопленных, которые с "Азовстали", у нас порядка 2300 человек", - сказал он в эфире "Россия 1".Сироватко отметил, что отношение к ним как к обычным военнопленным, с ними работают следователи.Министр юстиции Донецкой народной республики Юрий Сироватко заявил, что за преступления, подобные тем, что совершались украинскими боевиками, выведенными с "Азовстали" в Мариуполе, в республике предусмотрена смертная казнь, но решение примет суд, подчеркнул он."По ним будет принимать решение суд. За такие преступления у нас в ДНР высшая мера наказания - это смертная казнь", - сказал Сироватко.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выход последних украинских боевиков с "Азовстали" Минобороны РФ опубликовало видео выхода последних боевиков украинского нацполка "Азов" с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. 2022-05-30T13:46 true PT2M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, мариуполь