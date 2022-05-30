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Донецк подвергается самым массированным обстрелам с 2014 года

Донецк подвергается самым массированным обстрелам с 2014 года - РИА Новости, 31.05.2022

Донецк подвергается самым массированным обстрелам с 2014 года

Ситуация в Донецке обостряется, нынешние обстрелы со стороны украинских войск являются самыми массированными с 2014 года, заявил замминистра информации Донецкой РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-30T21:06

2022-05-30T21:06

2022-05-31T09:23

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

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владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ситуация в Донецке обостряется, нынешние обстрелы со стороны украинских войск являются самыми массированными с 2014 года, заявил замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.По его словам, "в Донецке ситуация обостряется, больше нет безопасных зон, безопасных районов Донецка".Ранее Безсонов указал, что ВСУ обстреливают город из американских гаубиц М-777 калибром 155 мм. Как подчеркивал мэр Донецка Алексей Кулемзин, украинские войска нанесли удары по центральной части города, в том числе по двум школам и гимназии. При обстреле погибли три человека и 18 пострадали. Как анонсировал российский Следственный комитет, ведомство займется расследованием этого преступления украинских военных против мирного населения Донецка.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Работа следователей на месте обстрела центра Донецка Российские следователи работают на месте обстрела центра Донецка, в результате которого погибли пятеро. В СК уже заявили, что виновные будут установлены. 2022-05-30T21:06 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецк (днр), украина, донецкая народная республика, в мире, владимир путин, вооруженные силы украины, россия