https://ria.ru/20220530/netflix-1791779345.html

Netflix подтвердил, что отключил сервис в России

Netflix подтвердил, что отключил сервис в России - РИА Новости, 30.05.2022

Netflix подтвердил, что отключил сервис в России

Представитель компании Netflix подтвердил, что сервис в России отключили, сообщает AFP. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:53

2022-05-30T15:53

2022-05-30T15:53

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Представитель компании Netflix подтвердил, что сервис в России отключили, сообщает AFP.Компания ждала окончания текущего расчетного периода, прежде чем отключить клиентов.Netflix перестал работать у жителей России без приложений для обхода блокировок VPN 27 мая. Компания объявила о приостановке работы в РФ из-за ситуации вокруг Украины еще в марте. VPN до сих пор нужен был лишь для регистрации и пополнения аккаунта, а фильмы и сериалы были доступны без него.

https://ria.ru/20220505/netflix-1786900659.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, netflix