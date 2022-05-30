https://ria.ru/20220530/netflix-1791779345.html
Netflix подтвердил, что отключил сервис в России
Netflix подтвердил, что отключил сервис в России - РИА Новости, 30.05.2022
Netflix подтвердил, что отключил сервис в России
Представитель компании Netflix подтвердил, что сервис в России отключили, сообщает AFP. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:53
2022-05-30T15:53
2022-05-30T15:53
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Представитель компании Netflix подтвердил, что сервис в России отключили, сообщает AFP.Компания ждала окончания текущего расчетного периода, прежде чем отключить клиентов.Netflix перестал работать у жителей России без приложений для обхода блокировок VPN 27 мая. Компания объявила о приостановке работы в РФ из-за ситуации вокруг Украины еще в марте. VPN до сих пор нужен был лишь для регистрации и пополнения аккаунта, а фильмы и сериалы были доступны без него.
https://ria.ru/20220505/netflix-1786900659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, netflix
Netflix подтвердил, что отключил сервис в России
Представитель стриминга Netflix подтвердил, что отключил сервис в России