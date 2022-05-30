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Netflix подтвердил, что отключил сервис в России - РИА Новости, 30.05.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220530/netflix-1791779345.html
Netflix подтвердил, что отключил сервис в России
Netflix подтвердил, что отключил сервис в России - РИА Новости, 30.05.2022
Netflix подтвердил, что отключил сервис в России
Представитель компании Netflix подтвердил, что сервис в России отключили, сообщает AFP. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:53
2022-05-30T15:53
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Представитель компании Netflix подтвердил, что сервис в России отключили, сообщает AFP.Компания ждала окончания текущего расчетного периода, прежде чем отключить клиентов.Netflix перестал работать у жителей России без приложений для обхода блокировок VPN 27 мая. Компания объявила о приостановке работы в РФ из-за ситуации вокруг Украины еще в марте. VPN до сих пор нужен был лишь для регистрации и пополнения аккаунта, а фильмы и сериалы были доступны без него.
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новости культуры, кино и сериалы, netflix
15:53 30.05.2022
 
Netflix подтвердил, что отключил сервис в России

Представитель стриминга Netflix подтвердил, что отключил сервис в России

© AP Photo / Jenny KaneКнопка Netflix на пульте дистанционного управления
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Jenny Kane
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Представитель компании Netflix подтвердил, что сервис в России отключили, сообщает AFP.
"Это выполнение обязательств по уходу с российского рынка", — AFP цитирует своего собеседника.
Компания ждала окончания текущего расчетного периода, прежде чем отключить клиентов.
Netflix перестал работать у жителей России без приложений для обхода блокировок VPN 27 мая.
Компания объявила о приостановке работы в РФ из-за ситуации вокруг Украины еще в марте. VPN до сих пор нужен был лишь для регистрации и пополнения аккаунта, а фильмы и сериалы были доступны без него.
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