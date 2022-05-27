https://ria.ru/20220527/tekhnologii-1791091362.html

Netflix перестал работать у российских пользователей без VPN

Netflix перестал работать у российских пользователей без VPN - РИА Новости, 27.05.2022

Netflix перестал работать у российских пользователей без VPN

Стриминговый сервис Netflix перестал работать у жителей России без приложений для обхода блокировок VPN, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:58

2022-05-27T11:58

2022-05-27T11:58

общество

технологии

россия

украина

netflix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90883/50/908835073_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_9bb7ba21e13964ebfa2e1d4c730c04ef.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix перестал работать у жителей России без приложений для обхода блокировок VPN, передает корреспондент РИА Новости."Не доступен", - говорится в сообщении на сайте стриминга. В приложение платформы все еще можно зайти, однако просмотр контента в нем также недоступен.Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины. Однако VPN до сих пор нужен был лишь для регистрации и пополнения аккаунта, а фильмы и сериалы были доступны без него.В конце апреля Netflix сообщил, что количество его платных подписчиков в первом квартале упало на 200 тысяч после ухода из РФ. По данным Netflix, только закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. На этих новостях акции компании обрушились на 25%.

https://ria.ru/20220330/strimingplatforma-1780903622.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, украина, netflix