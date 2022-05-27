https://ria.ru/20220527/tekhnologii-1791091362.html
Netflix перестал работать у российских пользователей без VPN
Netflix перестал работать у российских пользователей без VPN - РИА Новости, 27.05.2022
Netflix перестал работать у российских пользователей без VPN
Стриминговый сервис Netflix перестал работать у жителей России без приложений для обхода блокировок VPN, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:58
2022-05-27T11:58
2022-05-27T11:58
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix перестал работать у жителей России без приложений для обхода блокировок VPN, передает корреспондент РИА Новости."Не доступен", - говорится в сообщении на сайте стриминга. В приложение платформы все еще можно зайти, однако просмотр контента в нем также недоступен.Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины. Однако VPN до сих пор нужен был лишь для регистрации и пополнения аккаунта, а фильмы и сериалы были доступны без него.В конце апреля Netflix сообщил, что количество его платных подписчиков в первом квартале упало на 200 тысяч после ухода из РФ. По данным Netflix, только закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. На этих новостях акции компании обрушились на 25%.
https://ria.ru/20220330/strimingplatforma-1780903622.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, россия, украина, netflix
Netflix перестал работать у российских пользователей без VPN
Netflix перестал работать у жителей России без приложений для обхода блокировок VPN
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix перестал работать у жителей России без приложений для обхода блокировок VPN, передает корреспондент РИА Новости.
"Не доступен", - говорится в сообщении на сайте стриминга. В приложение платформы все еще можно зайти, однако просмотр контента в нем также недоступен.
Ранее Netflix
вслед за рядом других западных компаний решил приостановить работу в России
из-за ситуации вокруг Украины
. Однако VPN до сих пор нужен был лишь для регистрации и пополнения аккаунта, а фильмы и сериалы были доступны без него.
В конце апреля Netflix сообщил, что количество его платных подписчиков в первом квартале упало на 200 тысяч после ухода из РФ. По данным Netflix, только закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. На этих новостях акции компании обрушились на 25%.