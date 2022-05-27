Рейтинг@Mail.ru
Netflix перестал работать у российских пользователей без VPN - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/tekhnologii-1791091362.html
Netflix перестал работать у российских пользователей без VPN
Netflix перестал работать у российских пользователей без VPN - РИА Новости, 27.05.2022
Netflix перестал работать у российских пользователей без VPN
Стриминговый сервис Netflix перестал работать у жителей России без приложений для обхода блокировок VPN, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:58
2022-05-27T11:58
общество
технологии
россия
украина
netflix
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90883/50/908835073_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_9bb7ba21e13964ebfa2e1d4c730c04ef.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix перестал работать у жителей России без приложений для обхода блокировок VPN, передает корреспондент РИА Новости."Не доступен", - говорится в сообщении на сайте стриминга. В приложение платформы все еще можно зайти, однако просмотр контента в нем также недоступен.Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины. Однако VPN до сих пор нужен был лишь для регистрации и пополнения аккаунта, а фильмы и сериалы были доступны без него.В конце апреля Netflix сообщил, что количество его платных подписчиков в первом квартале упало на 200 тысяч после ухода из РФ. По данным Netflix, только закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. На этих новостях акции компании обрушились на 25%.
https://ria.ru/20220330/strimingplatforma-1780903622.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90883/50/908835073_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_62b83978b263cbc0800380ef9d0f4978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, украина, netflix
11:58 27.05.2022
 
Netflix перестал работать у российских пользователей без VPN

Netflix перестал работать у жителей России без приложений для обхода блокировок VPN

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix перестал работать у жителей России без приложений для обхода блокировок VPN, передает корреспондент РИА Новости.
"Не доступен", - говорится в сообщении на сайте стриминга. В приложение платформы все еще можно зайти, однако просмотр контента в нем также недоступен.
Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины. Однако VPN до сих пор нужен был лишь для регистрации и пополнения аккаунта, а фильмы и сериалы были доступны без него.
В конце апреля Netflix сообщил, что количество его платных подписчиков в первом квартале упало на 200 тысяч после ухода из РФ. По данным Netflix, только закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. На этих новостях акции компании обрушились на 25%.
В России запускается новая стриминговая платформа Talkme
30 марта, 16:15
В России запускается новая стриминговая платформа Talkme
 
ОбществоТехнологииРоссияУкраинаNetflix
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала