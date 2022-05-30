Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/melitopol-1791643510.html
В Мелитополе прогремел мощный взрыв
В Мелитополе прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 30.05.2022
В Мелитополе прогремел мощный взрыв
В центре Мелитополя прогремел сильный взрыв, написал в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T08:57
2022-05-30T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791689605_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3085b9eeeb5dc52afa49d16023d49cca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. В центре Мелитополя прогремел сильный взрыв, написал в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Сегодня около 7:40 в самом центре города раздался мощный взрыв. У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы черного дыма", — говорится в публикации.Рогов добавил, что прогремевший взрыв был терактом, а ответственность за него несет киевский режим.Он также сообщил РИА Новости, что за случившимся стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, "но фактически это террористическая группа". Рогов призвал усилить в регионе меры антитеррористической безопасности, чтобы не позволять украинским боевикам запугивать население.Подробности происшествия РИА Новости рассказал источник в администрации Мелитополя.По данным источника РИА Новости в городской администрации, по предварительной информации, пострадали три человека, двоих доставили в больницу, их состояние уточняется.Как сообщил корреспондент агентства с места событий, силовики после взрыва оцепили площадь Победы, где находится администрация Мелитополя. Охрану зданий органов власти усилили.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220530/kherson-1791642267.html
https://ria.ru/20220528/kherson-1791361375.html
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места теракта в Мелитополе
Кадры с места теракта в Мелитополе
2022-05-30T08:57
true
PT1M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791689605_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5a3709a4d0aaec5f2c583b4f318553a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мелитополь
08:57 30.05.2022 (обновлено: 11:58 30.05.2022)
 
В Мелитополе прогремел мощный взрыв

Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил о мощном взрыве в центре Мелитополя

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. В центре Мелитополя прогремел сильный взрыв, написал в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Сегодня около 7:40 в самом центре города раздался мощный взрыв. У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы черного дыма", — говорится в публикации.
Рогов добавил, что прогремевший взрыв был терактом, а ответственность за него несет киевский режим.
Он также сообщил РИА Новости, что за случившимся стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, "но фактически это террористическая группа". Рогов призвал усилить в регионе меры антитеррористической безопасности, чтобы не позволять украинским боевикам запугивать население.
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
08:43Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области назвали нахождение под контролем Украины оккупацией
Подробности происшествия РИА Новости рассказал источник в администрации Мелитополя.
"Автомобиль взорвался возле жилого дома, когда раздавали гуманитарную помощь, пострадали волонтеры, которые разносили адресную гуманитарную помощь", — сообщил собеседник агентства.
По данным источника РИА Новости в городской администрации, по предварительной информации, пострадали три человека, двоих доставили в больницу, их состояние уточняется.
Как сообщил корреспондент агентства с места событий, силовики после взрыва оцепили площадь Победы, где находится администрация Мелитополя. Охрану зданий органов власти усилили.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия ракетно-артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Херсона - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 08:10Специальная военная операция на Украине
В Херсоне начали расследование преступлений украинских боевиков
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала