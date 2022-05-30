https://ria.ru/20220530/melitopol-1791643510.html

В Мелитополе прогремел мощный взрыв

В Мелитополе прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 30.05.2022

В Мелитополе прогремел мощный взрыв

В центре Мелитополя прогремел сильный взрыв, написал в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T08:57

2022-05-30T08:57

2022-05-30T11:58

специальная военная операция на украине

в мире

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. В центре Мелитополя прогремел сильный взрыв, написал в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Сегодня около 7:40 в самом центре города раздался мощный взрыв. У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы черного дыма", — говорится в публикации.Рогов добавил, что прогремевший взрыв был терактом, а ответственность за него несет киевский режим.Он также сообщил РИА Новости, что за случившимся стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, "но фактически это террористическая группа". Рогов призвал усилить в регионе меры антитеррористической безопасности, чтобы не позволять украинским боевикам запугивать население.Подробности происшествия РИА Новости рассказал источник в администрации Мелитополя.По данным источника РИА Новости в городской администрации, по предварительной информации, пострадали три человека, двоих доставили в больницу, их состояние уточняется.Как сообщил корреспондент агентства с места событий, силовики после взрыва оцепили площадь Победы, где находится администрация Мелитополя. Охрану зданий органов власти усилили.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/kherson-1791642267.html

https://ria.ru/20220528/kherson-1791361375.html

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мелитополь