https://ria.ru/20220530/melitopol-1791643510.html
В Мелитополе прогремел мощный взрыв
В Мелитополе прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 30.05.2022
В Мелитополе прогремел мощный взрыв
В центре Мелитополя прогремел сильный взрыв, написал в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T08:57
2022-05-30T08:57
2022-05-30T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791689605_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3085b9eeeb5dc52afa49d16023d49cca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. В центре Мелитополя прогремел сильный взрыв, написал в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Сегодня около 7:40 в самом центре города раздался мощный взрыв. У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы черного дыма", — говорится в публикации.Рогов добавил, что прогремевший взрыв был терактом, а ответственность за него несет киевский режим.Он также сообщил РИА Новости, что за случившимся стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, "но фактически это террористическая группа". Рогов призвал усилить в регионе меры антитеррористической безопасности, чтобы не позволять украинским боевикам запугивать население.Подробности происшествия РИА Новости рассказал источник в администрации Мелитополя.По данным источника РИА Новости в городской администрации, по предварительной информации, пострадали три человека, двоих доставили в больницу, их состояние уточняется.Как сообщил корреспондент агентства с места событий, силовики после взрыва оцепили площадь Победы, где находится администрация Мелитополя. Охрану зданий органов власти усилили.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220530/kherson-1791642267.html
https://ria.ru/20220528/kherson-1791361375.html
мелитополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791689605_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5a3709a4d0aaec5f2c583b4f318553a0.jpg
Кадры с места теракта в Мелитополе
Кадры с места теракта в Мелитополе
2022-05-30T08:57
true
PT1M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мелитополь
08:57 30.05.2022 (обновлено: 11:58 30.05.2022)
В Мелитополе прогремел мощный взрыв
Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил о мощном взрыве в центре Мелитополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости.
В центре Мелитополя прогремел сильный взрыв, написал
в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Сегодня около 7:40 в самом центре города раздался мощный взрыв. У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы черного дыма", — говорится в публикации.
Рогов добавил, что прогремевший взрыв был терактом, а ответственность за него несет киевский режим.
Он также сообщил РИА Новости, что за случившимся стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, "но фактически это террористическая группа". Рогов призвал усилить в регионе меры антитеррористической безопасности, чтобы не позволять украинским боевикам запугивать население.
Подробности происшествия РИА Новости рассказал источник в администрации Мелитополя
.
"Автомобиль взорвался возле жилого дома, когда раздавали гуманитарную помощь, пострадали волонтеры, которые разносили адресную гуманитарную помощь", — сообщил собеседник агентства.
По данным источника РИА Новости в городской администрации, по предварительной информации, пострадали три человека, двоих доставили в больницу, их состояние уточняется.
Как сообщил корреспондент агентства с места событий, силовики после взрыва оцепили площадь Победы, где находится администрация Мелитополя. Охрану зданий органов власти усилили.
Россия
с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.