https://ria.ru/20220530/kudrin-1791900045.html

Кудрин ушел с поста декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ

Кудрин ушел с поста декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ - РИА Новости, 30.05.2022

Кудрин ушел с поста декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ

Срок исполнения Алексеем Кудриным обязанностей декана факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) истек 29... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T23:43

2022-05-30T23:43

2022-05-30T23:43

санкт-петербург

россия

санкт-петербургский государственный университет

алексей кудрин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Срок исполнения Алексеем Кудриным обязанностей декана факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) истек 29 мая, в очередных выборах декана факультета он участвовать не стал, сообщается в материалах вуза.В понедельник должны были состояться выборы декана факультета свободных искусств и наук на заседании ученого совета университета, которые проводятся в соответствии с уставом СПбГУ."Тринадцатого мая А.Л. Кудриным направлено заявление, в котором А.Л. Кудрин просит считать его не участвующим в данных выборах. В связи с отказом единственного претендента от участия в выборах выборы признаны несостоявшимися. Срок исполнения А.Л. Кудриным обязанностей декана факультета свободных искусств и наук истек 29 мая 2022 года", - говорится в отчете о ректорском совещании.Обязанности декана факультета в настоящее время исполняет профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова.Отмечается, что будут объявлены новые выборы декана факультета свободных искусств и наук.Кудрин являлся деканом факультета с 2011 года.В июне 2021 года СПбГУ уведомил американский Bard College, деятельность которого признана нежелательной в РФ, о прекращении сотрудничества. По данным пресс-службы вуза, СПбГУ сотрудничал с Bard College с конца 1990-х годов. Сотрудничество сводилось к взаимодействию "Бард колледжа" с коллективом образовательной программы "Свободные искусства и гуманитарные науки" филологического факультета, а потом - с факультетом свободных искусств и наук.В последние годы размер пожертвований из эндаумент-фонда "Бард колледжа" для поддержки факультета свободных наук и искусств в Санкт-Петербурге составлял не менее полумиллиона долларов в год. Эти средства по указанию декана расходовались на организацию учебных и научных семинаров, на дополнительные выплаты преподавателям коллектива факультета свободных искусств и наук и прочие расходы. Такая же сумма оставалась в распоряжении руководства "Бард колледжа". Деньги использовались для обеспечения приема обучающихся и научно-педагогических работников факультета свободных искусств и наук во время пребывания в "Бард колледже", а также для командировок в Петербург.

https://ria.ru/20220523/ekonomika-1790159686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, россия, санкт-петербургский государственный университет, алексей кудрин