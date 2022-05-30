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Прокуратура проверит книги Гордона, заявила депутат - РИА Новости, 30.05.2022
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Прокуратура проверит книги Гордона, заявила депутат
Прокуратура проверит книги Гордона, заявила депутат - РИА Новости, 30.05.2022
Прокуратура проверит книги Гордона, заявила депутат
Прокуратура РФ подтвердила, что проверит книги украинского журналиста Дмитрия Гордона на соответствие законодательству России, его книги могут быть признаны... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:03
2022-05-30T14:03
общество
россия
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
дмитрий гордон
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Прокуратура РФ подтвердила, что проверит книги украинского журналиста Дмитрия Гордона на соответствие законодательству России, его книги могут быть признаны экстремистскими, и, таким образом, их снимут с продажи, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко в своем Telegram-канале.Ранее Занко обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить книги Гордона на предмет русофобии в них, по ее словам, литература таких авторов не должна продаваться в РФ."Сегодня прокуратура подтвердила, что проведет проверку на соответствие законодательству книг Гордона. Если проверка подтвердит этот факт, книги могут быть признаны экстремистскими судом. А это значит, что все магазины должны будут изъять книги с продажи", - написала она.Депутат отметила, что на данный момент не существует механизма запрета продажи книг "русофобских авторов". Она добавила, что следует разработать подобный механизм по аналогии с федеральным списком экстремистских материалов.В начале апреля Гордон был включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20220321/gordon-1779346355.html
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общество, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), дмитрий гордон
14:03 30.05.2022
 
Прокуратура проверит книги Гордона, заявила депутат

Депутат Занко заявила, что прокуратура проверит книги Гордона на соответствие законам

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Прокуратура РФ подтвердила, что проверит книги украинского журналиста Дмитрия Гордона на соответствие законодательству России, его книги могут быть признаны экстремистскими, и, таким образом, их снимут с продажи, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко в своем Telegram-канале.
Ранее Занко обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить книги Гордона на предмет русофобии в них, по ее словам, литература таких авторов не должна продаваться в РФ.
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"Сегодня прокуратура подтвердила, что проведет проверку на соответствие законодательству книг Гордона. Если проверка подтвердит этот факт, книги могут быть признаны экстремистскими судом. А это значит, что все магазины должны будут изъять книги с продажи", - написала она.
Депутат отметила, что на данный момент не существует механизма запрета продажи книг "русофобских авторов". Она добавила, что следует разработать подобный механизм по аналогии с федеральным списком экстремистских материалов.
"Пока нет механизма запрета продажи книг таких русофобских авторов. Считаю, что такой механизм надо создавать. Это может быть отдельный реестр по аналогии с федеральным списком экстремистских материалов, который ведёт Минюст", - резюмировала она.
В начале апреля Гордон был включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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ОбществоРоссияГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Дмитрий Гордон
 
 
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