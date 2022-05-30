Прокуратура проверит книги Гордона, заявила депутат
Депутат Занко заявила, что прокуратура проверит книги Гордона на соответствие законам
Прокуратура. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Прокуратура РФ подтвердила, что проверит книги украинского журналиста Дмитрия Гордона на соответствие законодательству России, его книги могут быть признаны экстремистскими, и, таким образом, их снимут с продажи, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко в своем Telegram-канале.
Ранее Занко обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить книги Гордона на предмет русофобии в них, по ее словам, литература таких авторов не должна продаваться в РФ.
"Сегодня прокуратура подтвердила, что проведет проверку на соответствие законодательству книг Гордона. Если проверка подтвердит этот факт, книги могут быть признаны экстремистскими судом. А это значит, что все магазины должны будут изъять книги с продажи", - написала она.
Депутат отметила, что на данный момент не существует механизма запрета продажи книг "русофобских авторов". Она добавила, что следует разработать подобный механизм по аналогии с федеральным списком экстремистских материалов.
"Пока нет механизма запрета продажи книг таких русофобских авторов. Считаю, что такой механизм надо создавать. Это может быть отдельный реестр по аналогии с федеральным списком экстремистских материалов, который ведёт Минюст", - резюмировала она.
В начале апреля Гордон был включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.