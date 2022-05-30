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В Совфеде назвали идею "новой Европы" с Украиной в составе нежизнеспособной - РИА Новости, 30.05.2022
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В Совфеде назвали идею "новой Европы" с Украиной в составе нежизнеспособной
В Совфеде назвали идею "новой Европы" с Украиной в составе нежизнеспособной - РИА Новости, 30.05.2022
В Совфеде назвали идею "новой Европы" с Украиной в составе нежизнеспособной
Идея о создании нового "европейского сообщества", которое смогло бы принять в свои ряды Украину, нежизнеспособна, у стран слишком разные интересы, считает... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:31
2022-05-30T12:31
в мире
украина
франция
евросоюз
россия
совет федерации рф
владимир джабаров
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Идея о создании нового "европейского сообщества", которое смогло бы принять в свои ряды Украину, нежизнеспособна, у стран слишком разные интересы, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать новое "европейское политическое сообщество", которое смогло бы принять Украину в свои ряды."Президент Франции выдвинул идею о создании "европейского сообщества", раз пока нельзя принять Украину в ЕС, давайте примем в сообщество, а уже в июне и в будущем будем рассматривать тему интеграции с Украиной", - сказал Джабаров в эфире телеканала "Россия 24", напомнив о словах Макрона.Вместе с тем, политик обратил внимание на то, что чем больше будут расширяться ЕС и НАТО, тем менее устойчивыми будут эти организации, потому что тяжело соблюдать консенсус среди стран, у которых различные интересы. "Создание новой структуры – она не будет жизнеспособной, и в итоге не решит тех проблем, которые сейчас возникают", - сказал Джабаров.
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в мире, украина, франция, евросоюз, россия, совет федерации рф, владимир джабаров
12:31 30.05.2022
 
В Совфеде назвали идею "новой Европы" с Украиной в составе нежизнеспособной

Сенатор Джабаров назвал идею Макрона о новой Европе с Украиной в составе нежизнеспособной

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Идея о создании нового "европейского сообщества", которое смогло бы принять в свои ряды Украину, нежизнеспособна, у стран слишком разные интересы, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать новое "европейское политическое сообщество", которое смогло бы принять Украину в свои ряды.
"Президент Франции выдвинул идею о создании "европейского сообщества", раз пока нельзя принять Украину в ЕС, давайте примем в сообщество, а уже в июне и в будущем будем рассматривать тему интеграции с Украиной", - сказал Джабаров в эфире телеканала "Россия 24", напомнив о словах Макрона.
Вместе с тем, политик обратил внимание на то, что чем больше будут расширяться ЕС и НАТО, тем менее устойчивыми будут эти организации, потому что тяжело соблюдать консенсус среди стран, у которых различные интересы. "Создание новой структуры – она не будет жизнеспособной, и в итоге не решит тех проблем, которые сейчас возникают", - сказал Джабаров.
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В миреУкраинаФранцияЕвросоюзРоссияСовет Федерации РФВладимир Джабаров
 
 
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