https://ria.ru/20220530/embargo-1791758989.html

Источник: лидеры ЕС намерены договориться по эмбарго на российскую нефть

Источник: лидеры ЕС намерены договориться по эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 30.05.2022

Источник: лидеры ЕС намерены договориться по эмбарго на российскую нефть

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из РФ, экспортируемой по морю, сообщил... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:50

2022-05-30T14:50

2022-05-30T15:01

в мире

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из РФ, экспортируемой по морю, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.Саммит стран ЕС проходит 30-31 мая в столице Бельгии."Евросовет нацелен достичь сегодня политического соглашения по эмбарго на российскую нефть. Это эмбарго покроет более двух третей импорта нефти из России (то есть, всю перевозимую морем нефть из России)", - сообщил он.По словам источника, из нефтяного эмбарго будут сделаны "временные исключения" для ряда стран-членов. "Совет ЕС вернется к обсуждению этих исключений в ближайшее время", - указал источник.Он также напомнил, что шестой пакет санкций против России будет включать, помимо эмбарго, другие меры: отключение от SWIFT ряда российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех крупнейших российских телеканалов, а также индивидуальные санкции.

https://ria.ru/20220529/zapad-1791435795.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, россия, санкции в отношении россии