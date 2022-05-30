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Источник: лидеры ЕС намерены договориться по эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 30.05.2022
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Источник: лидеры ЕС намерены договориться по эмбарго на российскую нефть
Источник: лидеры ЕС намерены договориться по эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 30.05.2022
Источник: лидеры ЕС намерены договориться по эмбарго на российскую нефть
Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из РФ, экспортируемой по морю, сообщил... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:50
2022-05-30T15:01
в мире
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из РФ, экспортируемой по морю, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.Саммит стран ЕС проходит 30-31 мая в столице Бельгии."Евросовет нацелен достичь сегодня политического соглашения по эмбарго на российскую нефть. Это эмбарго покроет более двух третей импорта нефти из России (то есть, всю перевозимую морем нефть из России)", - сообщил он.По словам источника, из нефтяного эмбарго будут сделаны "временные исключения" для ряда стран-членов. "Совет ЕС вернется к обсуждению этих исключений в ближайшее время", - указал источник.Он также напомнил, что шестой пакет санкций против России будет включать, помимо эмбарго, другие меры: отключение от SWIFT ряда российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех крупнейших российских телеканалов, а также индивидуальные санкции.
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в мире, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
14:50 30.05.2022 (обновлено: 15:01 30.05.2022)
 
Источник: лидеры ЕС намерены договориться по эмбарго на российскую нефть

Лидеры ЕС на саммите намерены договориться по частичному эмбарго на российскую нефть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из РФ, экспортируемой по морю, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.
Саммит стран ЕС проходит 30-31 мая в столице Бельгии.
"Евросовет нацелен достичь сегодня политического соглашения по эмбарго на российскую нефть. Это эмбарго покроет более двух третей импорта нефти из России (то есть, всю перевозимую морем нефть из России)", - сообщил он.
По словам источника, из нефтяного эмбарго будут сделаны "временные исключения" для ряда стран-членов. "Совет ЕС вернется к обсуждению этих исключений в ближайшее время", - указал источник.
Он также напомнил, что шестой пакет санкций против России будет включать, помимо эмбарго, другие меры: отключение от SWIFT ряда российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех крупнейших российских телеканалов, а также индивидуальные санкции.
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