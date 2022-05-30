https://ria.ru/20220530/embargo-1791758989.html
Источник: лидеры ЕС намерены договориться по эмбарго на российскую нефть
Источник: лидеры ЕС намерены договориться по эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 30.05.2022
Источник: лидеры ЕС намерены договориться по эмбарго на российскую нефть
Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из РФ, экспортируемой по морю, сообщил... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:50
2022-05-30T14:50
2022-05-30T15:01
в мире
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из РФ, экспортируемой по морю, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.Саммит стран ЕС проходит 30-31 мая в столице Бельгии."Евросовет нацелен достичь сегодня политического соглашения по эмбарго на российскую нефть. Это эмбарго покроет более двух третей импорта нефти из России (то есть, всю перевозимую морем нефть из России)", - сообщил он.По словам источника, из нефтяного эмбарго будут сделаны "временные исключения" для ряда стран-членов. "Совет ЕС вернется к обсуждению этих исключений в ближайшее время", - указал источник.Он также напомнил, что шестой пакет санкций против России будет включать, помимо эмбарго, другие меры: отключение от SWIFT ряда российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех крупнейших российских телеканалов, а также индивидуальные санкции.
https://ria.ru/20220529/zapad-1791435795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
14:50 30.05.2022 (обновлено: 15:01 30.05.2022)
Источник: лидеры ЕС намерены договориться по эмбарго на российскую нефть
Лидеры ЕС на саммите намерены договориться по частичному эмбарго на российскую нефть