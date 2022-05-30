https://ria.ru/20220530/ege-1791866542.html
В Госдуме предложили отказаться от ЕГЭ в три этапа
В Госдуме предложили отказаться от ЕГЭ в три этапа - РИА Новости, 30.05.2022
В Госдуме предложили отказаться от ЕГЭ в три этапа
Чтобы отказаться от ЕГЭ, необходимо дать школам право определять, какие экзамены следует сдавать их ученикам, потом сделать ЕГЭ добровольным и затем отказаться... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T19:32
2022-05-30T19:32
2022-05-30T19:47
общество
единый государственный экзамен (егэ)
россия
яна лантратова
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Чтобы отказаться от ЕГЭ, необходимо дать школам право определять, какие экзамены следует сдавать их ученикам, потом сделать ЕГЭ добровольным и затем отказаться от него, заявила РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова."Это не должен быть выпускной экзамен, как сейчас. Школы сами должны определять, какие экзамены следует сдавать их выпускникам, оценивать их знания и выдавать аттестаты", - сказала Лантратова.По словам Лантратовой, провести реформу отмены ЕГЭ быстро будет непросто - "все эти годы система выстраивалось под эти экзамены". Вторым этапом депутат предложила сделать ЕГЭ в школах добровольным и в рамках эксперимента наблюдать за тем, насколько экзамен будет популярен среди учеников, "сколько учеников реально хотят сдавать этот экзамен"."Потому что сейчас мы говорим, что ребята и родительское сообщество против, а это будет уже показательно", - добавила парламентарий.Третьим этапом должна стать непосредственная отмена ЕГЭ, констатировала Лантратова.
https://ria.ru/20220530/obrazovanie-1791796422.html
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общество, единый государственный экзамен (егэ), россия, яна лантратова
19:32 30.05.2022 (обновлено: 19:47 30.05.2022)
В Госдуме предложили отказаться от ЕГЭ в три этапа
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила отказаться от ЕГЭ в три этапа
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Чтобы отказаться от ЕГЭ, необходимо дать школам право определять, какие экзамены следует сдавать их ученикам, потом сделать ЕГЭ добровольным и затем отказаться от него, заявила РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
"Это не должен быть выпускной экзамен, как сейчас. Школы сами должны определять, какие экзамены следует сдавать их выпускникам, оценивать их знания и выдавать аттестаты", - сказала Лантратова.
По словам Лантратовой, провести реформу отмены ЕГЭ быстро будет непросто - "все эти годы система выстраивалось под эти экзамены". Вторым этапом депутат предложила сделать ЕГЭ в школах добровольным и в рамках эксперимента наблюдать за тем, насколько экзамен будет популярен среди учеников, "сколько учеников реально хотят сдавать этот экзамен".
"Потому что сейчас мы говорим, что ребята и родительское сообщество против, а это будет уже показательно", - добавила парламентарий.
Третьим этапом должна стать непосредственная отмена ЕГЭ, констатировала Лантратова.