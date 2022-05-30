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Власти Солсбери решили продать дом Скрипалей

Власти Солсбери решили продать дом Скрипалей - РИА Новости, 30.05.2022

Власти Солсбери решили продать дом Скрипалей

Власти английского города Солсбери выставили на продажу дом, в котором были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, пишет британская газета Telegraph. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T23:47

2022-05-30T23:47

2022-05-30T23:47

в мире

сергей скрипаль

россия

германия

солсбери

организация по запрещению химического оружия

главное разведывательное управление рф

скотленд-ярд

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ЛОНДОН, 30 мая – РИА Новости. Власти английского города Солсбери выставили на продажу дом, в котором были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, пишет британская газета Telegraph.По данным издания, власти города боятся, что место отправления может стать "жуткой туристической достопримечательностью", и чтобы не допустить этого, дом будет продан в долевую собственность.Четырехкомнатный дом смогут купить только местные жители, при этом орган местного самоуправления сохранит за собой как минимум 25%.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. 4 июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.Алексея Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отмечали, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.Российская сторона задавала ФРГ, Великобританию и ОЗХО ряд вопросов по инциденту с Навальным. В том числе о Марии Певчих, сопровождавшей Навального во время инцидента с ним. Среди вопросов были - по каким причинам российским следователям не дают возможность опросить Певчих, почему на купленной ей в зоне вылета бутылке с водой были найдены следы неких химикатов и почему это вещественное доказательство впоследствии не передали российским правоохранителям.

https://ria.ru/20211215/skripali-1763773266.html

https://ria.ru/20211007/istina-1753439828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сергей скрипаль, россия, германия, солсбери, организация по запрещению химического оружия, главное разведывательное управление рф, скотленд-ярд, великобритания