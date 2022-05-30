Tez Tour готов увеличить число чартеров из России в Египет в сентябре
Tez Tour готов увеличить число туристических чартеров из России в Египет в сентябре
Автобус российского туроператора "Tez Tour". Архивное фото
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 30 мая - РИА Новости. Туроператор Tez Tour совместно с авиакомпанией IFly готов, при соответствующем спросе, увеличить количество туристических чартеров из Москвы в Египет с четырех в неделю до двух в день, а также рассмотреть возможность запуска чартеров из регионов РФ, заявил журналистам заместитель гендиректора "Tez Tour Египет" Тамер Саид.
Первые после приостановки авиасообщения в начале марта туристические чартеры российской авиакомпании IFly 28 и 29 мая отправились на египетские курорты - в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Собственная полетная программа туроператора Tez Tour будет выполняться по средам и субботам в Шарм-эш-Шейх и по четвергам и воскресеньям в Хургаду из столичного аэропорта "Внуково".
"Мы запустили самолёты и будем смотреть, как рынок будет реагировать, какой спрос будет. Ситуация не такая простая и строить долгосрочные планы нельзя. Но мы готовы с сентября сделать по одному рейсу в день из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Самолёты у нас есть", - сказал Саид, подчеркнув, что в парке авиакомпании восемь самолетов.
Он уточнил, что до конца июня авиакомпания будет совершать на каждый курорт Египта по два рейса в неделю. Саид также сообщил, что туроператор готов проработать запуск чартеров не только из Москвы, но и из регионов России, в приоритете Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Воронеж.
Время полёта до Египта в связи с закрытием рядом стран неба для российских авиакомпаний увеличилось с 4,5 часа до семи. Сейчас рейсы из России летят в Египет через Казахстан, Иран и Саудовскую Аравию.